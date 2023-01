Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

6:34 Uhr Verkehr in BW: Glätte im Schwarzwald Noch ist es recht ruhig auf den Straßen, aber die im Wetterbericht eben angekündigte Glätte hat bereits erste Folgen: Auf der Schwarzwaldhochstraße (B500) zwischen Kniebis-Alexanderschanze und Ruhestein gibt es eine Warnung wegen Schneeglätte. Für Lkw gilt eine Schneekettenpflicht. Und im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Straße zwischen Schönfeld und Brigach wegen Schneebruchs gesperrt, ebenso die Landstraße zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach. Einschränkungen gibt es zudem auf der B10 in Richtung Ulm in Höhe des Plochinger Dreiecks, dort ist wegen Instandsetzungsarbeiten die linke Spur gesperrt, und auf der B465 von Kirchheim unter Teck in Richtung Münsingen zwischen Gutenberg und Schopfloch. Wegen Fels- und Hangsicherungsarbeiten ist die Strecke dort halbseitig gesperrt. Kommt gut und sicher an! Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 31. Januar 2023 um 6 Uhr.

6:26 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Kurzer Blick aufs Wetter: Wem Morgens immer beim Eiskratzen die Finger einfrieren, kann in weiten Teilen Baden-Württembergs spätestens zum Wochenende aufatmen. Der Winter scheint eine Pause einzulegen, es wird deutlich milder. Heute Morgen kann es aber besonders in höheren Lagen weiterhin glatt werden. Nachmittags wird in der Nordhälfte Baden-Württembergs Regen oder Schneeregen erwartet. Der Süden kommt besser weg: Hier soll es meist trocken bleiben, die Temperaturen erreichen bis zu 7 Grad. Wirklich gemütlich bleibt es aber nicht. Vor allem am Mittwoch soll es windig, in den Bergen teils sogar stürmisch werden. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,3 MB | MP4)

6:14 Uhr Diese neuen Corona-Regeln gelten in BW Ab heute muss in Bussen und Bahnen im Nahverkehr in Baden-Württemberg keine Maske mehr getragen werden. Pendlerinnen und Pendler sollten aber aufpassen, denn die Regelung gilt (noch) nicht in Fernzügen und auch nicht in allen Bundesländern. Rheinland-Pfalz und Hessen heben die Maskenpflicht etwa erst zum 2. Februar auf, gleiches gilt für Fernzüge, die unter die Gesetzgebung des Bundes fallen. Welche Corona-Regeln sonst noch in Baden-Württemberg wegfallen, was in Krankenhäusern, Arztpraxen und am Arbeitsplatz gilt und wie es mit den kostenlosen Schnelltests weitergeht, hat mein Kollege Florian Barz hier zusammengeschrieben: Baden-Württemberg Neue Verordnung in Kraft Maskenpflicht endet - Die neuen Corona-Regeln in BW Nach fast drei Jahren endet am 31. Januar die Maskenpflicht im ÖPNV in Baden-Württemberg. Änderungen gibt es auch in Arztpraxen. Welche Regeln gelten noch, welche fallen weg? Eine Übersicht: Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 31. Januar 2023 um 5:30 Uhr.

6:01 Uhr Toter nach Wohnhausbrand in Oberderdingen In einem Mehrfamilienhaus in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte ein 81-jähriger Hausbewohner nur noch tot geborgen werden. Eine weitere Bewohnerin blieb unverletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren bis zum späten Abend vor Ort. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 31. Januar 2023 um 5:30 Uhr.

6:00 Uhr Das wird heute wichtig Neue Corona-Regeln : Was in Bayern bereits gilt, wird jetzt auch in Baden-Württemberg umgesetzt: Heute fällt die Maskenpflicht im ÖPNV . Aber Achtung: In Rheinland-Pfalz und Hessen gilt die Regelung noch bis zum 2. Februar, auch in Fernzügen muss bis dahin noch Maske getragen werden.

Doppelter "Zollern-Alb-Kurier ": Der Namensstreit zwischen Südwest Presse aus Ulm und dem Schwäbischen Verlag aus Ravensburg wird heute vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt. Beide geben eine Zeitung mit dem Titel "Zollern-Alb-Kurier" heraus. Das Urteil wird bereits heute erwartet.

": Der Namensstreit zwischen Südwest Presse aus Ulm und dem Schwäbischen Verlag aus Ravensburg wird heute vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt. Beide geben eine Zeitung mit dem Titel "Zollern-Alb-Kurier" heraus. Das Urteil wird bereits heute erwartet. DFB-Pokal: Heute um 18 Uhr trifft der VfB Stuttgart im Achtelfinale auf den SC Paderborn 07. Die Torwartfrage scheint auf Seiten des VfBs zunächst geklärt zu sein. Trainer Bruno Labbadia stärkte vor der Partie bei den Ostwestfalen Florian Müller demonstrativ den Rücken. Morgen spielt dann 1899 Hoffenheim in Leipzig gegen RB. Und am 7. Februar kommt es in Sandhausen zu einem BW-Duell, der 2. Ligist empfängt den SC Freiburg.