Dauerregen und Hochwasser haben Regionen im Saarland und in Rheinland-Pfalz schwer getroffen. Hilfe aus Baden-Württemberg ist bereits vor Ort angekommen.

Die Entwicklung des Hochwassers beschäftigt Rettungskräfte und Bevölkerung im Saarland und in Rheinland-Pfalz weiter. Während in manchen Regionen die Pegel der Bäche und Flüsse wieder sinken und bereits die Aufräumarbeiten beginnen, kämpfen die Menschen in anderen Ortschaften noch gegen die Wassermassen. Die immensen Schäden werden erst langsam sichtbar.

Baden-Württemberg hat derweil sechs Hochwasserzüge mit jeweils fünf Fahrzeugen in die von den enormen Regenmengen betroffenen Regionen im Saarland geschickt. Laut Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sind neben den Hochwasserzügen auch 18 Einsatzkräfte am Samstagmorgen angekommen und alle im Einsatz. "Sie werden dabei helfen, den Schaden zu begrenzen und die lokalen Rettungskräfte bestmöglich zu unterstützen."

Wie unterstützen die Hilfskräfte aus Baden-Württemberg in den betroffenen Gebieten? Darüber berichtete SWR Aktuell am Samstagabend:

Einsatzkräfte aus vielen Regionen von Baden-Württemberg

Seit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sei die Länderzusammenarbeit nochmals optimiert und ausgebaut worden, sagte Strobl. So könne im Ernstfall noch schneller und zielgerichteter reagiert werden.

Die Hochwasserzüge kommen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der Stadt Mannheim, dem Landkreis Karlsruhe, dem Enzkreis, dem Landkreis Ludwigsburg und dem Landkreis Göppingen. Baden-Württemberg hatte immer wieder länderübergreifend Hilfe geleistet. Zuletzt auch bei der Hochwasserlage in Niedersachsen.

THW schickt Kräfte ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz

Auch ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) aus Baden-Württemberg sind laut einer Mitteilung am Samstag in die Hochwasserregionen im Saarland und in Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Konkret wurden sie nach Ottweiler (Saarland) und Zweibücken (Rheinland-Pfalz) entsandt. Die ehrenamtlichen Kräfte stammen aus den Ortsverbänden Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis), Backnang (Rems-Murr-Kreis), Böblingen, Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis), Heidelberg, Igersheim (Main-Tauber-Kreis), Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis), Niefern-Öschelbronn (Enzkreis), Stuttgart und Widdern (Kreis Heilbronn).

Geplant ist, dass die THW-Einsatzkräfte bis Dienstag vor Ort bleiben. Die Ehrenamtlichen helfen zum Beispiel beim Abpumpen oder Erkunden und bieten eine mobile Stromversorgung.

Starkregen auch in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg wurde sehr viel Niederschlag gemessen. Probleme wurden hauptsächlich am Freitag und in der Nacht zum Samstag gemeldet.

Am Pfingstwochenende wird es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) insgesamt freundlicher und wieder wärmer. Der weitere Blick voraus ist allerdings weniger positiv: "Das nächste Unheil deutet sich möglicherweise schon für die neue Woche an", sagte DWD-Experte Felix Dietzsch. Im Zuge eines weiteren Tiefs könnten neue Gewitter und Starkregenfälle aufkommen. "Betreffen würde dies nach aktuellem Stand zunächst den Süden Deutschlands und damit teilweise erneut die bereits jetzt vom Unwetter betroffenen Gebiete", sagte er. Für eine detaillierte Prognose sei es dabei aber noch zu früh.