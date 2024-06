Dauerregen: Mehrere kleinere Erdrutsche in Gaggenau

In Gaggenau (Kreis Rastatt) hat es am Sonntagvormittag mehrere kleine Erdrutsche gegeben. Auch die Stelle im Stadtteil Michelbach, an der vor einer Woche ein Hang abgerutscht war, ist betroffen.

Der andauernde Regen hat am Sonntag in Gaggenau-Michelbach nach Angaben der Stadt mehrere kleinere Hangabrutsche ausgelöst. An der Stelle, an der vor einer Woche ein Hang abgerutscht war, sei am späten Vormittag schlammige Erde in die darunterliegenden Höfe geschwemmt worden. Größerer Schaden sei aber nicht entstanden. Die Feuerwehr wurde alarmiert, akuter Handlungsbedarf hat laut Stadt nicht bestanden.

Vor einer Woche geriet ein Hang ins Rutschen. Drei Häuser sind seitdem evakuiert. Der Hang wurde mit Sandsäcken gesichert und mit Planen abgedeckt.

Zwei weitere kleine Erdabrutsche gab es ebenfalls im Stadtteil Michelbach. Dabei landete Erde auch auf der Straße. Die Bereiche wurden abgesperrt. Außerdem rutschte bei der Wiesentalhalle ein Baum vom Hang. Am Schwimmbad in Gaggenauer Stadtteil Sulzbach drohte laut Stadt ein Bach ins Bad zu laufen. Deshalb nahm die Feuerwehr dort Pumpen in Betrieb. Die Stadt bittet um Vorsicht. Überall könne es durch die Nässe noch zu Erdrutschen kommen.

B462: Wasser stand in Unterführung

An der B462 bei Gaggenau stand nach Feuerwehrangaben in der Nacht auf Sonntag Wasser in einer Unterführung. Der Bereich musste gesperrt werden. Nachdem das Wasser abgepumpt war, konnte die Bundesstraße wieder freigegeben werden.