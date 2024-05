In Gaggenauer Stadtteil Michelbach hat es am Sonntag einen Erdrutsch gegeben. Einige Häuser mussten evakuiert werden. Der Einsatz der Feuerwehr läuft noch immer.

Bis zu vier Häuser sind nach einem Erdrutsch in Gaggenau-Michelbach (Landkreis Rastatt) am Sonntagabend evakuiert worden und nicht mehr bewohnbar. Sieben Menschen seien bei Bekannten und Verwandten untergekommen, so die Feuerwehr Gaggenau. Verletzt wurde niemand. Noch immer sind die Baden-Badener Berufsfeuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort.

Lage noch unklar: Feuerwehr überwacht Hang nach Erdrutsch

Wie die Feuerwehr Gaggenau mitteilte, sind bei dem Erdrutsch mittlerweile rund 600 Kubikmeter Erde von einem schrägen Hang abgerutscht. Aktuell wird die Stelle noch mit Messsonden überwacht, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Erde abrutscht.

Das THW misst weiterhin, ob es am Hang Bewegungen gibt. Eine Drohneneinheit macht Aufnahmen aus der Luft. Zudem steht ein Geotechniker auf Abruf parat, der bereits am Sonntagabend und am Montagvormittag vor Ort war. Bis auf Weiteres können die Bewohnerinnen und Bewohner laut Feuerwehr nicht zurück in ihre Häuser.

Mehrere Häuser sind nach einem Erdrutsch in Gaggenau am Sonntagabend evakuiert worden. Berufsfeuerwehr Baden-Baden und Feuerwehr Gaggenau

Bewohnerin steht nach Erdrutsch unter Schock

Unter den Betroffenen ist auch Rosetta Gagliardi. Sie hat die Nacht bei einer Nachbarin verbracht und steht noch immer unter Schock. "Ich lag auf der Couch und auf einmal gab es einen richtigen Knallerschlag", berichtet sie. "Erst habe ich gedacht, es donnert. Und dann bin ich gleich um die Ecke und habe den Hang gesehen." Sofort alarmierte sie die Feuerwehr, die innerhalb von fünf Minuten vor Ort war. Seitdem war sie nicht mehr in ihrer Wohnung.

Ich stehe richtig unter Schock!

Regen mögliche Ursache für den Erdrutsch in Gaggenau

Die genaue Ursache für den Hangrutsch ist noch unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt wird vermutet, dass er mit den Niederschlägen der vergangenen Tage und Wochen zusammenhängt.