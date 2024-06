Ein Erdrutsch hat in Schwäbisch Gmünd einen ICE und ein Auto erfasst. Zwei Waggons des Zuges sind entgleist, die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Bahnverbindung ist blockiert.

Die heftigen Regenfälle haben am Samstagabend in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) einen Erdrutsch mit einer Breite von 30 Meter ausgelöst. Der Erdrutsch hat zwei Waggons eines ICE und ein Auto getroffen. Die Waggons sind dadurch entgleist. Laut Polizei waren zu der Zeit etwa 185 Fahrgäste im Zug, die - ebenso wie der Fahrer des Autos - unverletzt blieben. Sie wurden in der Nacht zu Sonntag aus dem Zug evakuiert und kamen zunächst in einem nahe gelegenen Kindergarten unter. Dann wurden sie mit Bussen nach Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) und Stuttgart gebracht.

"Es hat ein bisschen gerumpelt. Dann war eigentlich alles gut geregelt, keine Panik, alle waren ruhig. Die Einsatzkräfte waren schnell da und haben sich gut um uns gekümmert", sagte Passagierin Elena Fabian der Deutschen Presse-Agentur. Einem Bahnsprecher zufolge sprangen die ersten beiden Waggons des ICE 510 auf der Fahrt von München nach Köln gegen 23:20 Uhr aus den Gleisen, kippten aber nicht um.

Nach Erdrutsch: Bahnverkehr eingeschränkt

Durch den Erdrutsch können zwischen Stuttgart und München aktuell keine Züge fahren. Wie lange die Strecke unterbrochen sein wird, ist laut einem Bahnsprecher noch nicht abzuschätzen. Der Erdrutsch blockiert die Ausweichstrecke zwischen Aalen und Stuttgart, nachdem bereits zuvor zwischen Ulm und Augsburg kein Fernverkehr wegen des Hochwassers in Süddeutschland möglich war und Fernzüge umgeleitet werden mussten.

Experten der Bahn und der Bundespolizei hätten mit der Untersuchung der Unfallstelle begonnen, teilte die Stadt Schwäbisch Gmünd am frühen Sonntagmorgen mit. Wann und wie der ICE geborgen werde, könne jedoch erst bei Tageslicht entschieden werden. Die Feuerwehr war nach der Entgleisung mit 85 Einsatzkräften vor Ort, das Deutsche Rote Kreuz mit rund 70 Kräften.