Der Dauerregen hat am Wochenende für einige Schäden in der Region gesorgt. In Bad Urach ist ein Hang abgerutscht, in Horb-Mühringen die Ortsdurchfahrt überflutet.

Sendung am Mo. , 3.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg