Die Pegel bei Jagst, Kocher und Neckar sind in der Region wie erwartet zurückgegangen. Anders dagegen beim Main bei Wertheim.

Über die Feiertage ist der Pegel des Mains bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) weiter angestiegen. Laut Abschätzung der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) wird das auch bis einschließlich Mittwoch weitergehen. Der Anstieg ist allerdings nur noch gering - am Mittwoch soll dann ein Stand erreicht werden, wie er einem Hochwasser alle zwei Jahre entspricht.

Entspannung an anderen Flüssen

An anderen Orten hat sich die Lage dagegen entspannt: So sind bei Neckar, Jagst und Kocher die Pegel in Heilbronn-Franken über die Weihnachtstage gefallen, so dass es für diese Flüsse keine Hochwassermeldungen mehr gibt.