BW-Newsticker am Morgen: Krankenhausreform, Vergewaltigte Schwester - Urteil erwartet, 90 Jahre Nazi-Machtergreifung

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

6:18 Uhr Tödlicher Unfall: Busfahrer eingequetscht Gestern ist in Rottenburg-Dettingen (Kreis Tübingen) der Fahrer eines Busses zwischen seinem und einem weiteren Bus eingeklemmt worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich auf abschüssigem Gelände. Der Bus war losgerollt, als der 68-jährige Fahrer einen Defekt an der Bustür beheben wollte und ausgestiegen war. Als er versuchte wieder einzusteigen klemmte ihn ein vorbeifahrender Bus ein und verletzte ihn tödlich. Laut Polizei waren beide Busse voll besetzt mit Mitgliedern von Narrenzünften auf dem Rückweg von einer Fasnachtsveranstaltung. Mehrere Notfallseelsorger kamen zum Einsatz.

6:12 Uhr Verkehrsmeldungen für Baden-Württemberg Ein Blick auf die Straßen im Land: Vorsicht auf der A6 Mannheim in Richtung Heilbronn. Zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad-Rappenau steht ein defekter Lkw auf dem Standstreifen. Auf der B10 von Stuttgart nach Ulm kommt es zwischen Altenstadt und der B466 in Geislingen an der Steige in beiden Richtungen zu Behinderungen durch einen Unfall. Was sonst noch auf den Straßen los ist, könnt ihr immer aktuell hier nachlesen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:04 Uhr So wird heute das Wetter Es bleibt ganz schön kalt in Baden-Württemberg: Für den Morgen wurden Temperaturen von minus einem bis minus neun Grad erwartet. Im Laufe des Vormittags breiten sich von Norden her Wolken über dem Land aus, je nach Höhenlage ist mit Regen, Schnee oder Schneeregen zu rechnen. Auf den Straßen kann es da schnell glatt werden - fahrt also bitte vorsichtig! Am Nachmittag soll es mit Temperaturen um den Nullpunkt bis plus fünf Grad ein bisschen wärmer werden - dafür weht dann aber ein kräftiger Wind aus Südwesten. Mehr Infos zum Wetter hat Karsten Schwanke für euch - der Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Gesundheitsminister Lucha: Entfernung zum Krankenhaus "nicht entscheidend" Wie weit das nächste Krankenhaus entfernt ist, ist nach Worten des neuen Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz, BW-Minister Manfred Lucha (Grüne), nicht entscheidend für eine gute Behandlung. Wichtiger seien Qualität der Behandlung, und ob genügend Personal da sei, um diese Qualität auch umzusetzen. Das sagte Lucha der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Krankenhäuser im Land sinkt seit vielen Jahren. Im Jahr 1990 noch ganze 317, waren es 2021 noch gerade 246 Häuser. So werden etwa im Kreis Lörrach vier Standorte zu einem großen Zentralklinikum zusammengefasst. Mit Blick auf die Krankenhausreform und die Lage in Baden-Württemberg sagte Lucha: "Wir sind schon das Land mit der geringsten Bettendichte. Das wird sich weiter konzentrieren." Ein "kleines schnuckeliges Krankenhaus" könne keine flächendeckende Grundversorgung liefern. "Sie brauchen für eine qualifizierte Krankenhausversorgung Disziplinenbreite, Größe, Personal, und auch ein Auskommen, das gute medizinische und pflegerische Leistung vergütet", so Lucha.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Das Urteil im Prozess gegen einen 21-Jährigen, der seine jüngere Schwester eingesperrt und mehrfach vergewaltigt haben soll, wird am Vormittag am Landgericht Konstanz erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bruder der damals 18-Jährigen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor. Die Taten sollen zwischen Januar und Mai 2022 in einem WG-Zimmer in Konstanz verübt worden sein. Die Gesundheitsministerkonferenz tritt unter dem Vorsitz des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manfred Lucha (Grüne) zusammen. Thema bei der digital stattfindenden Tagung ist unter anderem die geplante Krankenhausreform, mit der Bund und Länder nach eigenem Bekunden einen Zusammenbruch der Klinikversorgung verhindern wollen. Kurz zusammengefasst: Die Versorgung soll wieder besser werden - aber eben mit noch weniger Krankenhäusern als bisher. Ist es noch mit dem Grundgesetz vereinbar, dass ein kleiner Teil der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weiter den Solidaritätszuschlag bezahlt? Der Bundesfinanzhof in München entscheidet heute darüber. Ab 1991 gab es den Soli, der nach der Wiedervereinigung den neuen Bundesländern zu Gute kommen sollte. Eigentlich sollte er schnell wieder wegfallen, wurde aber mit Änderungen und neuen Begründungen stets fortgeführt. Entscheidet der Bundesfinanzhof heute gegen den Soli, ginge der Fall weiter zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe.