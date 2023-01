Karlsruhe: Feuerwehr rettet Dachs aus einem Kanal

Ein Dachs ist am Montagmittag im Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach von der Feuerwehr aus einem Kanal gerettet worden. Das schwarzweiße Tier war zuvor in ein Wasserbecken gefallen.

Der Dachs war in den Überlauf eines Regenrückhaltebeckens gekrochen und in der Folge in das Becken gefallen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich aus dem Wasser in einen Kanal retten, der war allerdings vergittert. Anwohner entdeckten den in Not geratenen Dachs und riefen den örtlichen Jäger sowie die Feuerwehr zur Hilfe.

Gemeinsam entfernten die Helfer das Gitter und konnten das Wildtier in die Freiheit entlassen. Im Einsatzbericht kann man lesen, dass die Rettungskräfte der Feuerwehr offenkundig überrascht waren, wie flink das eher gedrungene Raubtier aus der Gattung der Marder sein vorübergehendes Gefängnis verließ:

"Der Dachs ließ sich nicht lange bitten und floh auf seinen kurzen Beinen erstaunlich schnell in den nahegelegenen Wald.“