Maske auf oder ab? Drei unklare Tage im Nahverkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen

In Baden-Württemberg fällt ab 31. Januar die Maskenpflicht im Nahverkehr. In Rheinland-Pfalz erst am 2. Februar. Was tun in Bus und Bahn zwischen Mannheim und Ludwigshafen?

Genau genommen müssten Fahrgäste, die an diesen drei Tagen (31. Januar bis 2. Februar) zwischen den beiden Städten unterwegs sind, also auf der linken Seite des Rheins (Ludwigshafen) ihren Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen aufsetzen, auf der rechts-rheinischen Seite (Mannheim) dagegen nicht. Viele Fahrgäste, die der SWR am Montag in Mannheim dazu befragt hat, reagieren verständnislos. Rhein-Neckar Verkehr GmbH: Wegfall der Maskenpflicht "Erleichterung" Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv) in Mannheim sagte auf SWR-Anfrage, grundsätzlich sei der "Wegfall der Maskenpflicht für uns eine gewisse Entlastung." Die Kontrollen zur Maskenpflicht seien in den vergangenen Wochen "schon sehr anspruchsvoll" gewesen, weil es einen "gesellschaftlichen Trend" gegen das Maskentragen in Bussen und Bahnen gegeben habe, so Feier. Maske auf - gilt für diesen Mann in einer Straßenbahn (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Kontrollen wegen Maskenpflicht "mit Augenmaß" Bis zum 2. Februar würden die rnv-Mitarbeiter zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, konkret also zwischen Mannheim und Ludwigshafen, das Maskentragen "im Zuge unserer normalen Ausweis-Überprüfungen mit-kontrollieren - aber natürlich alles mit Augenmaß." "Streng genommen müsste man, wenn man von Mannheim nach Ludwigshafen fährt (mit Bus oder Straßenbahn), in dem Moment, wo man im Ludwigshafener Stadtgebiet ankommt, eine Maske aufziehen. Das ist natürlich für uns sehr schwierig zu kontrollieren." Die rnv setze da auch "auf die Mitarbeit unserer Fahrgäste, dass die in diesen Tagen (bis zum 2. Februar) diese kuriose Situation gemeinsam mit uns noch überstehen und Geduld haben."