Wohnhausbrand in Oberderdingen: Mann kann nur noch tot geborgen werden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberderdingen ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Bewohnerin blieb unverletzt.

In einem Wohnhaus in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ist am Montag gegen 20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte ein 81-jähriger Hausbewohner nur noch tot geborgen werden. Eine weitere Bewohnerin blieb demnach unverletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren bis zum späten Abend vor Ort. Durch den Brand ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei jedoch noch keine Angaben machen. Auch die Brandursache sei bisher nicht bekannt, die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Derzeit lägen aber "keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung" vor, so die Polizei.