16-Jährige vermisst: Suche in Kirchheim/Teck und Lenningen

Ein 16-jähriges Mädchen aus Remshalden wird bereits seit Dienstag vermisst. Die Polizei sucht rund um Kirchheim/Teck und Lenningen nach ihr. Denn dort gibt es eine erste Spur.

Von einer 16-Jährigen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) gibt es seit Dienstagmorgen kein Lebenszeichen mehr. Die Polizei sucht inzwischen auch mit Hubschrauber und Rettungshundestaffeln rund um Kirchheim/Teck und Lenningen (beides Landkreis Esslingen) nach ihr. Am Dienstag hatte sie am frühen Morgen die elterliche Wohnung verlassen, um mit der S-Bahn zur Schule nach Stuttgart zu fahren. Dort kam sie aber nie an.

Vermisstes Mädchen auf Videoaufnahmen entdeckt

Stattdessen scheint sie eine ganz andere Richtung eingeschlagen zu haben. Die Kriminalpolizei hat inzwischen herausgefunden, dass die Jugendliche am Dienstag um kurz nach 9 Uhr auf dem Bahnhof Kirchheim/Teck war. Sie sei dort in die Teckbahn nach Oberlenningen gestiegen, so die Polizei. Das hätten Videoaufnahmen gezeigt, die die Polizei nicht näher benannte.

Mit Hilfe der Rettungshundestaffel sucht die Polizei nach dem vermissten Mädchen aus Remshalden. 7aktuell.de | Enrique Kaczor

Polizei bittet Fahrgäste und Zugpersonal um Hilfe

Die Kriminalpolizei bittet nun alle Fahrgäste, die am Dienstagmorgen ebenfalls mit der Teckbahn Richtung Oberlenningen unterwegs waren, mögliche Beobachtungen zu melden. Auch das Zugpersonal wird um Hilfe gebeten. Wichtig sei vor allem, so die Polizei, wo das Mädchen ausgestiegen sei und ob es im Zug oder am Bahnhof in Begleitung war.

Personenbeschreibung der Vermissten

Die 16-Jährige ist zirka 160 cm groß, wiegt etwa 50 kg, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie wahrscheinlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie schwarzen Winterstiefeln.