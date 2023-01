Das ändert sich im Februar 2023

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen fällt, und die Vorgaben für den Bau von Windrädern werden neu gefasst. Hier die wichtigsten Änderungen im Februar.

Die Themen Corona und Energie haben die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den vergangenen Monaten besonders beschäftigt. Das bleibt auch so, denn in diesen Bereichen gibt es im Februar wichtige Änderungen.

Keine Maskenpflicht mehr im Nah- und Fernverkehr

Arbeitsschutzverordnung läuft früher aus

"Wind-an-Land-Gesetz" tritt in Kraft

Energieeinsparverordnung wird verlängert

Aus für Energiesparlampen

Verbandskästen im Auto mit verändertem Inhalt

Bier wird teurer

Corona

Die Zeit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen läuft ab. Am 2. Februar fällt nun auch die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr. Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist der Wegfall der Maskenpflicht schon in mehreren Bundesländern Realität. In Baden-Württemberg soll sie am 31. Januar enden, in Rheinland-Pfalz am 2. Februar.

Das Bundesgesundheitsministerium wirbt aber dafür, zum Eigenschutz weiter freiwillig eine Maske zu tragen.

Die Vorgaben zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz sollen voraussichtlich bereits am 2. Februar enden - und damit zwei Monate früher als zunächst vorgesehen. Das kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an. Begründet wird der Schritt "mit der stetigen Abnahme der Häufigkeit und Schwere von Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Coronavirus" und den "allgemein günstigen Prognosen hinsichtlich des mittel- und langfristigen Infektionsgeschehens".

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung war eigentlich bis 7. April dieses Jahres befristet worden. Demnach müssen Arbeitgeber bisher im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice- und Testangebote für die Beschäftigten prüfen. Pflichten für Unternehmen zum Angebot von Tests und Heimarbeit waren bereits im März 2022 ausgelaufen.

Energie

Am 1. Februar tritt das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz in Kraft. Die Bundesregierung möchte damit die Windenergie an Land deutlich ausbauen. Dafür sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt und dadurch die benötigten Flächen schneller bereitgestellt werden. Bis 2027 sollen 1,4 Prozent der Flächen für Windenergie bereitstehen, hat der Bundestag festgelegt.

Die Energieeinsparverordnung der Bundesregierung ist seit dem 1. September vergangenen Jahres in Kraft. Sie soll maßgeblich dazu beitragen, den Gasverbrauch deutlich zu senken. Die Regelung war ursprünglich bis zum 28. Februar befristet, das Kabinett hat aber die Verlängerung der Maßnahmen bis zum 15. April 2023 beschlossen. Der Bundesrat muss dem allerdings noch zustimmen.

Die als Energiesparlampen bekannten Kompaktleuchtstofflampen und Leuchtstoffröhren waren der erste energiesparende Ersatz für herkömmliche Glühbirnen. Sie enthalten aber geringe Mengen Quecksilber, das seit über 15 Jahren nicht mehr in Elektro- oder Elektronikgeräte verwendet werden darf. Deshalb gilt ab dem 25. Februar EU-weit ein Produktionsstopp für Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel (CFLni) und Leuchtstofflampen in Ringform (T5 und T9). Der Handel darf danach aber noch Restbestände verkaufen.

Verbraucher

Neuerungen gibt es ab 1. Februar auch bei den Verbandskästen im Auto. Darin müssen dann zwei Gesichtsmasken enthalten sein. Dafür muss kein Dreieckstuch mehr drin sein und bei den Verbandstüchern eins weniger. Die Änderungen betreffen aber nur neue Verbandskästen, schon vorhandene müssen nicht nachgerüstet werden.

Zum guten Schluss noch eine ungute Nachricht für die Freunde des Gerstensaftes: Mehrere große Brauereien haben höhere Preise ab Februar angekündigt - etwa die Warsteiner Gruppe, die Bitburger Braugruppe, die Brauerei Veltins sowie Carlsberg Deutschland. "Bei allen steigen die Flaschenbierpreise der meisten Marken um 6,60 Euro pro Hektoliter, der Preis für Fassbier erhöht sich um 14 Euro pro Hektoliter", heißt es beim Branchen-Portal "Getränke News". Das werde sich auch in den Preisen für Endkunden widerspiegeln.