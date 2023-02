Die Polizei hat in Schwäbisch Hall einen Tatverdächtigen im Fall um drei getötete Seniorinnen festgenommen. Das hat sie auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Nach der möglichen Mordserie im Kreis Schwäbisch Hall ist ein 31-jähriger Tatverdächtiger gefasst worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit.

Tatverdächtige kommt bei mindestens drei Taten in Betracht

Laut der eingerichteten Sonderkommission "Höhe" steht der Tatverdächtige mit serbischer Staatsangehörigkeit in dringendem Verdacht, kurz vor Weihnachten 2022 eine 77-jährige Frau im Schwäbisch Haller Wohngebiet Hagenbach getötet zu haben. Ebenso soll er am 25. Januar 2023 eine 89-jährige Seniorin aus Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) umgebracht haben. Er kommt auch in Betracht für den Überfall auf einen 83-jährigen Mann aus Ilshofen am 17. Januar 2023. Ob er außerdem für einen weiteren Mordfall in Schwäbisch Hall aus dem Jahr 2020 in Frage kommt, werde weiter ermittelt.

Sonderkommission findet Beweismittel

Sowohl in Schwäbisch Hall als auch in Michelbach habe die Sonderkommission verschiedene Beweismittel wie Tatwerkzeug und DNA-Spuren gefunden, hieß es auf der Pressekonferenz. Der Mann sei in Schwäbisch Hall festgenommen worden, er habe sich dabei nicht gewehrt. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wegen Mordes und Totschlags in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich den Angaben zufolge in einer Justizvollzugsanstalt.

Mord und Totschlag?

Die Staatsanwaltschaft spricht beim Fall vom Dezember in Schwäbisch Hall von Mord. Damals habe auch Geld in der Wohnung der Seniorin gefehlt. Das Mordmerkmal der Habgier sei gegeben. Beim Tötungsdelikt im Januar in Michelbach fehlten bislang die Mordmerkmale, deswegen spreche man hier von Totschlag.

Mit diesem Phantombild suchte die Polizei nach einem Mann, der am 17. Januar in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) einen versuchten Raub begangen haben soll. Er steht auch in dringendem Tatverdacht zwei Seniorinnen im Kreis Schwäbisch Hall getötet zu haben. Polizeipräsidium Aalen

Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der gefasste Mann ein Einzeltäter ist. Er sei wohl Anfang Dezember 2022 nach Deutschland gekommen. Wie lange er schon in Schwäbisch Hall lebt, ist bisher unklar.

Im Schönbergweg in Schwäbisch Hall wurde im Dezember 2022 eine Senriorin tot aufgefunden. Den Ermittlungen zufolge ist sie gewaltsam zu Tode gekommen. SWR

Sonderkommission "Soko Höhe" ermittelt

Die "Soko Höhe" ermittelt in dem Fall. Sie war schon im Dezember nach dem Todesfall der 77-Jährigen in Schwäbisch Hall gegründet worden. Zuletzt war die Sonderkommission auf 75 Personen aufgestockt worden, so Robert Kauer, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen.