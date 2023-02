Seniorin aus Bodenseekreis erneut wegen Mordes vor Gericht

Eine 86 Jahre alte Frau aus dem Bodenseekreis muss sich ab Mittwoch erneut wegen Mordes an ihrem Ex-Mann vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Der Fall wird neu verhandelt.

Das Landgericht Konstanz verhandelt ab Mittwoch zum zweiten Mal gegen eine inzwischen 86-jährige Frau aus dem Bodenseekreis. Ihr wird vorgeworfen, vor drei Jahren ihren Ex-Mann angezündet und getötet zu haben. Das Landgericht Konstanz verurteilte die Frau deshalb wegen Mordes und Brandstiftung zu elf Jahren Haft. Das Urteil wurde aber vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Deshalb muss der Fall jetzt neu verhandelt werden. Der Prozess findet in Schwäbisch Gmünd statt, wo sich die gesundheitlich schwer angeschlagene Seniorin seit ihrer ersten Verurteilung in einem Frauengefängnis in Untersuchungshaft befindet.

Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: so grausam, so unvorstellbar war die Tat, die im Sommer 2020 vor dem Landgericht Konstanz verhandelt wurde. Die damals 84-jährige Frau hatte ihren Ex-Mann – mit dem sie noch im selben Haus in Owingen im Bodenseekreis wohnte - erst mit einem Fleischklopfer geschlagen, ihn dann mit Benzin übergossen und angezündet. Der 73-Jährige starb qualvoll.

Angeklagte lebte auf Kosten ihres Ex-Mannes

Im Prozessverlauf offenbarte sich eine menschliche Tragödie: Das Paar war seit 50 Jahren geschieden, lebte aber immer noch im selben Haus. Der Mann hatte seine Ex-Frau nach der Trennung wieder aufgenommen und ihr Leben finanziert. Doch dann wollte er mit 73 Jahren ein neues Leben beginnen, ohne seine Ex-Frau. Ihr drohte der Auszug aus dem Haus. Das soll das Motiv gewesen sein, ihn zu töten.

Die Kinder der Angeklagten, die im ersten Prozess als Zeugen gehört wurden, trauten ihrer Mutter die Bluttat durchaus zu: Sie sei gefühlskalt, dominant und egozentrisch, sagten sie.

War es Mord oder Totschlag?

Das Landgericht Konstanz verurteilte die Seniorin wegen Mordes und Brandstiftung zu elf Jahren Haft. Durch das Feuer habe sie auch die Rettungskräfte in Gefahr gebracht, weswegen das Landgericht Konstanz auf eine "Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln" erkannte und damit ein Mordmerkmal als erfüllt sah. Das sah jedoch der Bundesgerichtshof (BGH) anders. Es sei nicht geklärt, ob die Frau die Umstände zur Tatzeit noch richtig einordnen konnte. Denn die damals 84-Jährige war gesundheitlich angeschlagen, litt an beginnender Demenz. Deshalb hob der BGH 2021 das Urteil auf.

Verhandlung in Schwäbisch Gmünd

Die Angeklagte, die inzwischen 86 Jahre alt ist, sitzt in Schwäbisch Gmünd in Untersuchungshaft, dort ist das einzige Frauengefängnis Baden-Württembergs. Und weil sie gesundheitlich stark eingeschränkt sei, so das Landgericht Konstanz, wolle man ihr die Strapazen des Transports nach Konstanz ersparen. Die Konstanzer Richter reisen nach Schwäbisch Gmünd und verhandeln dort in den Räumen des Amtsgerichts. Der Prozess ist auf drei Tage angesetzt.