Im Streit mit der Lörracher Klinikleitung über die geplante Umstrukturierung haben drei Oberärzte des Krankenhauses in Schopfheim gekündigt. Weitere Kündigungen könnten folgen.

19 Schopfheimer Klinikärzte hatten mit Kündigung gedroht, weil ihre Arbeitsplätze von Schopfheim nach Rheinfelden verlegt werden sollen. Drei von ihnen haben jetzt ernst gemacht und ihre Kündigung eingereicht.

Darunter ist Rafael Schmitt, Oberarzt am Kreiskrankenhaus Schopfheim. Für ihn hatte der Tag mit einem Notarzteinsatz begonnen, wie er es dem SWR schildert. Am Abend legte er nach über 20 Jahren in der Klinik dem Chef der Lörracher Kreiskliniken seine Kündigung auf den Tisch.

Oberarzt Rafael Schmitt hat nach über 20 Jahren gekündigt. SWR Matthias Zeller

Kündigung vor dem Gespräch schon in der Tasche

Der Klinikchef, der Arbeitsplätze von Schopfheim an die Klinik in Rheinfelden verlegen und so den Weg zur künftigen Zentralklinik in Lörrach schon mal vorbereiten will, habe von diesem Plan nicht abrücken wollen. So empfand es Rafael Schmitt, der seine Kündigung zwar vorher schon geschrieben hatte, sie bei einem Entgegenkommen aber auch zurückgehalten hätte:

"Ich war da noch offen und ich denke meine Kollegen auch […], aber wir haben auch schon damit gerechnet, dass es nicht so kommen wird - aus den Erfahrungen heraus, die wir die Wochen davor gemacht haben."

Trotz mehrerer Gespräche in den vergangenen Wochen konnten die Zweifel der Schopfheimer Klinikärzte nicht ausgeräumt werden, so Schmitt.

Ärzte klagen über schlechte Kommunikation der Klinikleitung

Oberarzt Andreas Meine, der auch gekündigt hat, sieht keinen Sinn in dem Umzug nach Rheinfelden vor dem großen Umzug nach Lörrach, wo 2025 ohnehin alle vier jetzigen Klinikstandorte zusammengeführt werden. Er kritisiert aber auch die seiner Meinung nach schlechte Kommunikation der Klinikleitung, zumal die Ärzte nach seiner Ansicht zu spät über die Umstrukturierungspläne informiert worden sind:

"Das ganz zentrale Thema ist der Umgang mit dem Personal."

Zu dem Gespräch mit den Ärzten am Dienstagabend wollte Klinikchef Sascha Sartor dem SWR nichts sagen. Genau vor einer Woche hatte er aber über zweistellige Millionendefizite der Kreiskliniken gesprochen und bis 2025 das Ziel ausgerufen, 7.000 Patienten hinzu- beziehungsweise zurückzugewinnen:

„Wir verlieren viele Patienten nach Basel und nach Freiburg, die wir eigentlich in unserem Umfeld sehr gut behandeln können.“

Sascha Sartor will dazu beitragen, „dass die Patienten uns wieder stärker vertrauen als in der Vergangenheit“, kämpft aber mit Personalproblemen.

Kreiskliniken sucht händeringend Personal

Auf der Internetseite der Lörracher Kreiskliniken sind mehr als 80 Stellen ausgeschrieben, darunter 20 Arztstellen.

Der Schopfheimer Chefarzt Dr. Michael Maraun bedauert die Kündigung seiner Oberärzte sehr. SWR Matthias Zeller

Für Michael Maraun, den angesehenen Chefarzt der inneren Medizin im Krankenhaus Schopfheim, ist die Kündigung dreier seiner langjährigen Oberärzte ein schwerer Schlag. Er hatte zuletzt zwischen seinem Team und der Klinikleitung zu vermitteln versucht und sagte nach dem Gespräch: "Mir ist heute Abend zum Heulen zumute."