Lörrachs Landrätin wegen umstrittener Klinikpläne in der Mangel

Der Schopfheimer Gemeinderat kritisiert die Umstrukturierungspläne für das örtliche Kreiskrankenhaus. Landrätin Dammann muss sich am Montagabend den Fragen des Gremiums stellen.

Die Umstrukturierungspläne für das Schopfheimer Kreiskrankenhaus sind am Montagabend Thema im Schopfheimer Gemeinderat. Teile der Chirurgie und die komplette innere Medizin sollen von Schopfheim an die Klinik nach Rheinfelden verlegt werden. Die CDU hat gemeinsam mit allen anderen Gemeinderatsfraktionen um 17:30 Uhr zu einer Demonstration vor der Stadthalle aufgerufen. Um die 300 Menschen sind gekommen.

Menschen in Schopfheim demonstrieren gegen die geplante Krankenhausumstrukturierung SWR Laura Könsler

Landrätin und Geschäftsführer nehmen Stellung im Gemeinderat

Im Krankenhaus-Streit nimmt der politische Druck zu: Deshalb sollen in der Sitzung in der Schopfheimer Stadthalle am Abend Landrätin Marion Dammann und der Chef der Lörracher Kreiskliniken, Sascha Sartor, den Gemeinderäten Rede und Antwort stehen. Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher, anfangs noch einverstanden mit der Verlegung der Stellen von Ärzten und Pflegern nach Rheinfelden, hat - wie auch die Fraktionschefs - einen ganzen Fragenkatalog vorgelegt. Tenor: Muss die Grund- und Notfallversorgung wenige Jahre vor der Fertigstellung des Zentralklinikums jetzt wirklich eingeschränkt werden? 19 Schopfheimer Ärzte drohen wegen der Umstrukturierung mit Kündigung.

Die Oberärzte Andreas Meine (li. )und Matthias Maurer ärgern sich über die Pläne. SWR Matthias Zeller

Brief an das Freiburger Regierungspräsidium

In einem Brief an das Freiburger Regierungspräsidium bitten mittlerweile vier Schopfheimer Notärzte, die künftig geplante Notfallversorgung zu überprüfen. "Als Notarzt im Landkreis Lörrach, der in den letzten Monaten an Einsatzorten wie Herrischried und Zell im Wiesental verzweifelt nach Betten im Landkreis und außerhalb gesucht hat, macht mir die Umstrukturierung Sorgen." So schreibt es der Arzt Andreas Meine stellvertretend für die vier Schopfheimer Notärzte in dem Brief nach Freiburg.

Notfallversorgung dann noch gesichert?

Seine größte Sorge ist, dass die Notaufnahme in Lörrach völlig überlastet sein wird, wenn in Schopfheim die bisherige wegfällt. Denn aus dem hinteren Wiesental sei der Weg zur Notaufnahme nach Rheinfelden eher noch länger als der Weg nach Lörrach. Andreas Meine ist einer der 19 Schopfheimer Ärzte, die wegen der Umstrukturierung mit Kündigung drohen.

Am Montagabend werden Lörrachs Landrätin Marion Dammann und Klinik-Chef Sascha Sartor im Gemeinderat zu den Plänen Stellung beziehen und Fragen beantworten.