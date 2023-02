per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg hat im Januar leicht zugenommen. Für die Bundesagentur für Arbeit ist der Anstieg nicht besorgniserregend, sondern saisontypisch.

Nach einem Stillstand Ende des vergangenen Jahres hat die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg zu Jahresbeginn wieder zugenommen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte, stieg die Zahl der arbeitslosen Menschen im Januar im Vergleich zum Vormonat um 6,9 Prozent auf 243.217. Entsprechend erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 3,6 auf 3,9 Prozent.

Arbeitsmarkt laut BW-Arbeitsagentur stabil

Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg zeige sich damit aber auch im Januar stabil, sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch, laut Mitteilung. "Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist saisontypisch und jahreszeitlich eher unterdurchschnittlich", so Rauch.

Im Januar steigt normalerweise die Arbeitslosigkeit deutlich an, da im Winter weniger draußen gearbeitet werden kann. Ohne den Wintereffekt wäre die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg nach Berechnung der Statistiker im Januar sogar um 0,6 Prozent gefallen.

Unternehmen melden weniger neue Stellen

Die Dynamik am Arbeitsmarkt lasse aber weiter nach, so Rauch. Demnach nahmen im Januar weniger Menschen aus der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung auf als im Dezember 2022. Zudem seien im Vergleich zum Vormonat weniger Stellen neu gemeldet worden. Die verhaltene Dynamik ist laut Rauch weiterhin ein Anzeichen dafür, dass Unternehmen sowohl bei Einstellungen als auch bei Entlassungen abwarten.