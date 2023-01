Zum zweiten Mal wurde innerhalb von fünf Wochen eine Seniorin in ihrer Wohnung getötet. Die Polizei prüft jetzt eine Verbindung zu einem dritten Mordfall aus dem Jahr 2020.

In Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Mittwochabend (25.01.2023) eine 89-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist.

Die "Soko Höhe" hat die Ermittlungen übernommen, die schon im Dezember nach einem Todesfall einer 77-Jährigen in Schwäbisch Hall gegründet wurde. Die Sonderkommission wurde auf 75 Personen aufgestockt, so Robert Kauer, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen.

Sorgen und Ängste bei den Bürgerinnen und Bürgern

Währenddessen hat das inzwischen zweite Tötungsdelikt innerhalb weniger Wochen im Raum Schwäbisch Hall auch Anwohnerinnen und Anwohner in Sorge versetzt. So berichtet beispielsweise Ulrike Korell, die im Dezember letzten Jahres getötete Seniorin sei einst ihre Nachbarin gewesen. Bei jedem Fremden an der Haustür habe sie seither ein ungutes Gefühl.

Auch Jennifer Ditze aus Schwäbisch Hall berichtet von Sorgen. In dem Hochhaus, in dem sie wohnt, habe es in der Vergangenheit bereits eine Einbruchserie gegeben. Durch die Tötungsdelikte traue sie sich gar nicht mehr am Abend an die Wohnungstür, berichtet sie dem SWR Studio Heilbronn.

Sonderkommission ermittelt wegen möglichem Tatzusammenhang

Ein Tatzusammenhang zwischen der getöteten Frau in Michelbach und der 77-Jährigen in Schwäbisch Hall, die in ihrer Wohnung im Schönbergweg gefunden wurde, sei aufgrund der Ähnlichkeiten wahrscheinlich, müsse aber noch geprüft werden, so die Polizei. Die Soko "Höhe" untersucht außerdem aufgrund der Parallelen ein weiteres Tötungsdelikt aus dem Jahr 2020. Damals war eine 94-jährige Brauerei-Erbin ganz in der Nähe des Tatortes der 77-Jährigen aus Schwäbisch Hall brutal umgebracht worden.

Staatsanwalt Harald Lustig sagte dem SWR, eine derartige Häufung von Tötungsdelikten sei für den Schwäbisch Haller Bereich unüblich. Die Opfer seien alle ältere Damen, dazu seien die Tatorte nah beieinander.

Auch in Michelbach: Zeugen dringend gesucht

Die Soko sucht weiter Zeuginnen und Zeugen. Im Bezug auf den Fall in Michelbach will sie etwa wissen, ob am Mittwoch Personen oder Fahrzeuge in Michelbach aufgefallen sind, die jemandem verdächtig oder fremd vorkamen. Generell sei es ratsam, so ein Polizeisprecher, Fremden an der Türe gegenüber misstrauisch zu sein und Unbekannte nicht in die Wohnung zu lassen.