Angst vor dem Coming Out als Transfrau

Nora Dahmer ist eine Trans Frau, hatte als eine Familie mit zwei Kindern, war als Mann und erfolgreicher Unternehmer in der Gesellschaft akzeptiert und wollte all dies nicht durch ein Coming-Out riskieren. Schon früh spürte sie allerdings in sich eine besondere Eigenschaft, lebte aber als "Jens" rund 40 Jahre immer mit Angst.

»Ich war verzweifelt. Seit gut 40 Jahren rief mir meine innere Stimme von Tag zu Tag lauter zu, dass ich, was ich zu sein schien, nicht bin. "Werde endlich du selbst und spiele nicht länger eine andere Person!"

Aber es gab eine zweite innere Stimme ... "Ich will meine Familie nicht verlieren! ... Ich habe Angst, einfach nur Angst!"

Immer wieder ... das gleiche Gedankenkarussel .... meine innere Kakofonie.«

Homosexuell? Das wäre "damals einfacher einzuordnen gewesen"

Dann hätte sie zumindest die Klischees erfüllt, schreibt Nora Dahmer in ihrem Buch. Aber das Gefühl, eine Frau zu sein? Damit im Kopf klar zu kommen, sei alles andere als leicht. Sie müsse die Schizophrenie überwinden, meint Nora Dahmer. Jetzt möchte sie aufklären, Mut machen und Missverständnisse beseitigen.

»Ich stehe vor dem Spiegel, ungeschminkt, die lockigen, immer noch dunklen Haare etwas strubbelig. Ich schaue in mein Spiegelbild und muss lächeln. Das bin ich, Nora! Noch immer ist der Anblick faszinierend. Sie ist wahrlich keine Schönheit, die aus dem Spiegel zurücklächelt. Sie ist auf ihre Art einzigartig ... ich fühle mich wohl mit dem, was ich sehe. Und das ist nach vielen Jahren das Wichtigste für mich.«

Ihre - wie sie selbst sagt - "Transition zu Endlich Nora!", von ihrem Coming Out 2019 bis heute, hat Nora Damer auch einem kurzen Video dokumentiert: