»Diskriminierung ist, wenn man jemanden ablehnt und ihm sagt: Sie schwäbeln zu arg. Dabei hat die Person nichts anderes gehabt als einen sch-Laut mal an einer Stelle. Also sowas kommt vor. Es kommt genauso vor, dass in dienstlichen Beurteilungen drinsteht: Unterricht war gut. Aber zu viel Schwäbisch – Notenabzug.«