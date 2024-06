Baden-Württemberg: die zweite Heimat der Mafia

Ungefähr alle 50 Kilometer sitzt in Baden-Württemberg ein Mafioso, sagt Sandro Mattioli. Und er muss es wissen. Der Mann ist als Journalist ein Mafia-Experte. So führten etwa Spuren in die Region Heilbronn, wo ein italienischer Unternehmer Geldwäsche betrieb. Hunderte Millionen Euro, die in dem Fall durch Online-Casinos geschleudert wurden.

Die "Route des Todes" führt ebenfalls durch Baden-Württemberg, von Mannheim zum sizilianischen Palma di Montechiaro. Gemeint ist damit eine Strecke, die durch Mafia-Morde miteinander verbunden ist.

So bekämpft LKA-Präsident Andreas Stenger die Mafia in Baden-Württemberg

Mannheim ist auch der berufliche Startpunkt des früheren Streifenpolizisten Andreas Stenger. Mittlerweile ist er Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Und in dieser Funktion ist es ihm wichtig, Mafia-Clans wie "Cosa Nostra", "Camorra" oder " 'Ndrangheta" hier bei uns zu bekämpfen. Als Gast in SWR1 Leute kann er erzählen, wie erfolgreich diese Arbeit ist und was er vom SWR Podcast MAFIA LAND hält.