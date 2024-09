Liebesleid und Leseglück

Redaktion und Moderation: Anja Brockert



Neue Bücher von Elke Schmitter, Hape Kerkeling und zum 100. von Siegfried Unseld

"Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch": In ihrem neuen Roman erzählt Elke Schmitter vom Rausch der Verliebtheit und den Qualen, die eine gescheiterte Amour mit sich bringen kann. Amüsant, sensibel und mit scharfem analytischem Blick.



Der Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld liebte die freundschaftliche Verbindung zu seinen Autorinnen und Autoren. Zu Unselds 100. Geburtstag zeigen jetzt mehrere Neuerscheinungen, wie der große deutsche Verleger die intellektuelle Kultur seiner Epoche mitgeprägt hat.



Hape Kerkeling hat ein Buch über seine niederländischen Vorfahren geschrieben - und über eine Liebe im Amsterdam der 1980er Jahre, die durch AIDS tragisch endet. "Gebt mir etwas Zeit" heißt sein Buch mit berührenden und skurrilen Geschichten.



Und die 82-jährige britische Psychotherapeutin Jane Campbell hat jetzt ihren ersten Roman veröffentlicht: "Bei aller Liebe". Darin tummeln sich Analytiker und andere kluge Leute, die allesamt nicht erkennen, was sie im Inneren antreibt.



Außerdem: Ein Reisebuch von Aldous Huxley und ein kurzer Lesetipp von der Schriftstellerin Katja Lange-Müller.



Zum 100. Geburtstag von Siegfried Unseld

Stephan Schlak, Jan Bürger - Zeitschrift für Ideengeschichte Herbst 2024: Unternehmen Unseld

C.H. Beck Verlag, 144 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-406-81578-2

Willi Winkler - Kissinger & Unseld. Die Freundschaft zweier Überlebender

Rowohlt Verlag, 304 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-7371-0219-3

Siegfried Unseld - Hundert Briefe. Mitteilungen eines Verlegers 1947-2002

Hrsg. von Ulrike Anders und Jan Bürger

Suhrkamp Verlag, 468 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-518-22560-8

Sammel-Rezension von Jörg Magenau



Hape Kerkeling - Gebt mir etwas Zeit. Meine Chronik der Ereignisse(ARD-ST, ESD 25.09.24)

Piper Verlag, 368 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-492-05800-1

Rezension von Tobias Wenzel (WDR)



Aldous Huxley - Along the Road. Aufzeichnungen eines Reisenden

Aus dem Englischen von Willi Winkler

Rowohlt Verlag, 288 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-7371-0192-9

Rezension von Wolfgang Schneider



Elke Schmitter - Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. Einbldungsroman

C.H. Beck Verlag, 351 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-406-82228-5

Gespräch mit Elke Schmitter



Jane Campbell - Bei aller Liebe

Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell

Kjona Verlag,224 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-910372-31-3

Rezension von Julia Schröder



Katja Oskamp - Die vorletzte Frau

park x Ullstein Verlag, 208 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-988160-20-1

Lesetipp von Katja Lange-Müller



Musik:

Amanda Bergman - Your hand forever checking on my fever

Label: Cow Cow