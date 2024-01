Rheinland-Pfalz friert. Und das bleibt zunächst auch so. Es gab Unfälle wegen Blitzeises.

Am Wochenende soll es grau, kalt und teils glatt in Rheinland-Pfalz werden. Insbesondere im Norden könne es bei örtlich gefrierendem Sprühregen glatt werden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Erste Unfälle wegen glatter Straßen gab es bereits am Freitagmorgen.

Blitzeis in Rheinland-Pfalz

So hat Blitzeis am Freitag zu einer rund zweistündigen Vollsperrung der Autobahn 61 bei Koblenz in Fahrtrichtung Norden geführt. Es hätten sich mehrere Unfälle in der Nähe der Rastanlage Mosel-Ost ereignet, so die Polizei in Koblenz. Insgesamt wurden demnach fünf Autos beschädigt, Verletzte gab es nicht. Der Schaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt, zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Weitere Autos gerieten auf dem Eis ins Schleudern, blieben aber unbeschädigt.

Die Autobahnmeisterei setzte nach Mitteilung der Polizei mehrfach Salz ein, nach etwa zwei Stunden wurde die A61 in Richtung Norden wieder freigegeben.

Frau rutscht mit Auto wegen Glätte ins Feld

Auch in der Vorder- und Südpfalz sind die Straßen teils glatt. Auf der L520 bei Wattenheim gab es ebenfalls einen wetterbedingten Unfall. Gefrierender Nieselregen hatte die Straße in eine Rutschbahn verwandelt. Eine Seniorin war mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und ins Feld gerutscht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Unfälle in Vorder- und Südpfalz

Auf der B9 gab es zudem vier Unfälle - drei bei Speyer und Römerberg und einer bei Germersheim. Bei Speyer kippte das Auto einer Frau auf die Seite. Auf einer Landstraße zwischen Steinfeld und Bad Bergzabern kamen drei Autofahrer von der Fahrbahn ab. In allen sieben Fällen wurde niemand verletzt.

Schwerer Glätte-Unfall auch im Westerwald

Zu einem schweren Unfall aufgrund der Glätte kam es auch auf der Landesstraße 264 zwischen Puderbach und Urbach im Westerwald. Eine Autofahrerin geriet laut Polizei in einer Kurve ins Schleudern und prallte zunächst gegen die Schutzplanke. Anschließend stieß das Auto den Angaben zufolge frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die in ihrem Wagen eingeklemmte schwer verletzte Frau musste von der Feuerwehr befreit werden, der Fahrer des anderen Wagens erlitt laut Polizei leichte Blessuren, beide kamen in Krankenhäuser. Die L264 war zeitweise gesperrt.

Am Samstag meist trocken

Am Samstag soll es kalt bleiben. Die Temperaturen liegen laut Experten dann zwischen -2 und 3 Grad. Die Sonne versteckt sich meist. Es soll nur einzelne Auflockerungen der dichten Wolkendecke geben. In der Nacht kann es örtlich glatt werden.

Ein grauer Sonntag mit vereinzelten Schauern

Am Sonntag geht es den Meteorologen zufolge grau weiter. Vor allem im Norden soll es zeitweise Schauer geben. Im Flachland fallen die Niederschläge laut DWD wahrscheinlich als Regen oder Schneeregen, im Bergland in Form von Schnee. Dabei kann es erneut glatt werden. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis +4 Grad, in höheren Lagen -2 bis 1 Grad.

Am Montag stark bewölkt mit teils Schnee oder Schneeregen

Am Montag wird es voraussichtlich stark bewölkt bis bedeckt. Es kann schauerartige Niederschläge geben, anfangs oft als Schnee, später teils auch als Schneeregen. Die Höchstwerte steigen auf 1 bis 4 Grad, in Hochlagen soll es -2 bis 0 Grad werden.