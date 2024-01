Schnee, Glatteis und noch Streiks privater Busunternehmen - der Unterricht in vielen Schulen im Land ist auch am Donnerstag nicht nach Plan gelaufen.

Nach dem Glatteis am Mittwoch haben Pendler und Schülerinnen und Schüler es auch am Donnerstag nicht leicht gehabt: So sorgten nicht nur starker Schneefall und Eis weiter für Probleme im Verkehr. Seit dem Morgen wurde auch wieder im privaten Bussektor gestreikt.

Wieder Online-Unterricht an vielen Schulen

Bereits Tags zuvor war wegen des Wetters eine "großzügige Entschuldigungspraxis" angewendet worden, der Tag also nicht als Fehltag gewertet. Viele Schulen in Rheinland-Pfalz hatten aber ohnehin ihren Präsenzunterricht gestrichen und stattdessen auf Online-Unterricht umgestellt. Das haben viele Schulen im Land auch am Donnerstag wieder gemacht. So sah es in den verschiedenen Regionen aus:

Die Lage in Rheinhessen

Um die gebeutelten Schülerinnen und Schüler in Rheinhessen auch am zweiten Tag des Schneechaos zu entlasten, bot etwa die Martinusschule im Mainzer Stadtteil Gonsenheim nach SWR-Informationen nur eine Notbetreuung an, die Willigis-Schulen blieben im Homeschooling. Am Schlossgymnasium gab es keinen Präsenzunterricht, die Lehrer schickten den Schülerinnen und Schülern die Aufgaben. Bereits am Mittwoch hatten viele Schulen von Präsenz- auf Online-Unterricht umgestellt. Andere ließen den Unterricht früher enden.

Städtische Kitas in Mainz weiter stark eingeschränkt

In Mainz schlossen die städtischen Kitas wegen der Wetterlage um 11:30 Uhr. Auch am Donnerstag sei der Kitabereich stark eingeschränkt geblieben, hieß es vonseiten der Stadt.

Schnee und Glatteis legten in der Pfalz auch am Donnerstag den Linien- und Schulbus-Betrieb teilweise lahm. Dennoch haben die Gymnasien in Kaiserslautern - anders als gestern - normal geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich also auf Präsenzunterricht einstellen. An der IGS in Enkenbach-Alsenborn konnten nur 15 Fünftklässler in die Schule kommen. Im Donnersbergkreis reagierten einige Schulen mit der Umstellung auf Homeschooling, wie zum Beispiel die Realschulen Plus in Rockenhausen und Kirchheimbolanden und das Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler.

Die Lage in Trier & Umgebung

Aus Trier hieß es: Wegen der unsicheren Wetterlage am Donnerstag hätten die meisten Schulen der Region Trier zwar normalen Unterricht geplant, berechneten aber keine Fehltage, falls jemand wegen des Wetters nicht zum Unterricht kommen konnte.

Die Lage in Koblenz & Umgebung

Auch in Koblenz und Umgebung, in Westerwald und Eifel machten das Wetter und die Busstreiks den Schulen zu schaffen. Zahlreiche Schulen hatten wieder auf Online-Unterricht umgestellt. Die Integrierte Gesamtschule Emmelshausen teilte mit, dass sie bislang davon ausgehe, dass ab Freitag wieder in Präsenz unterrichtet werden kann. Die Puricelli Realschule Plus in Rheinböllen wollte nach eigenen Angaben zuerst Regelunterricht anbieten, aber aufgrund des Wetters sei dies nicht möglich gewesen. Auch die Heuss-Adenauer Mittelrhein Realschule plus in Oberwesel stellte noch einmal auf Homeschooling um. Nach eigenen Angaben bot sie lediglich eine Notbetreuung an. Auch das Kurfürst Balduin Gymnasium in Münstermaifeld hatte auf Fernunterricht umgestellt, ebenso das Marion Dönhoff Gymnasium in Lahnstein. Es gab laut der Schule aber eine Notbetreuung.