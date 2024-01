Mit Kälte, Schnee und Glätte hat die Woche in RLP begonnen. Es kam zu Unfällen, im Westerwald starb ein Mensch. Vorsicht ist weiter auf den Straßen geboten: Es droht Eisregen.

Die neue Woche begann mit Schneefällen und glatten Straßen. Vor allem im Norden des Landes ereigneten sich am Montag einige Unfälle, darunter ein tödlicher. Bei einem Frontalcrash bei Sörth im Landkreis Altenkirchen kam ein 38 Jahre alter Mann ums Leben. Er sei bei schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort in ein entgegenkommendes Auto geprallt, teilte die Polizei mit. Er starb noch am Unfallort. Die 63-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße 414 war nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt.

Auch andernorts im Westerwald kam es zu Verkehrsproblemen. Auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn gab es eine Massenkarambolage auf schneeglatter Strecke. Auch in der Region Trier gab es Unfälle mit Blechschäden.

Vorsicht ist weiterhin auf den Straßen geboten, denn das ungemütliche Wetter bleibt. In der Nacht zum Dienstag schneit es und wird glatt, besonders zwischen Eifel und Westerwald. Am Dienstag bleibt es dann stark bewölkt und bis zum Mittag kann es noch Schneeschauer geben, die zum Mittag ostwärts abziehen.

Und es bleibt kalt in Rheinland-Pfalz: Am Dienstagmorgen liegen die Temperaturen zwischen -1 und -5 Grad. Am Nachmittag kommt dann immer häufiger die Sonne zum Vorschein. Wirklich wärmer wird's dennoch nicht: Dann gibt's Temperaturen zwischen -3 und und 2 Grad.

Am Mittwoch droht Eisregen in RLP

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Eisregen im Laufe der Woche. Tief "Gertrud" sorge für viel Niederschlag, dazu gehöre auch gefrierender Regen, so DWD-Meteorologe Martin Jonas. Dieser habe "Unwetterpotenzial". Nach aktuellem Stand könnte am Mittwoch ein breiter Streifen vom südlichen Rheinland-Pfalz über Südhessen, das nördliche Baden-Württemberg bis nach Bayern von gefährlichem Glatteis betroffen sein.

Ansonsten soll es am Mittwoch laut Prognosen nach Norden ausbreitend bei Höchstwerten zwischen minus zwei und plus drei Grad schneien. Auch in der Nacht zum Donnerstag schneit es und es könnte erneut zu Glatteisbildung kommen. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte laut Prognosen der Wetterexperten zwischen minus zwei und plus drei Grad. Bis zum Mittag soll der Schnee südostwärts abziehen.