Zwei Tage war es gefährlich auf den Straßen in Rheinhessen und an der Nahe. Erst kam der Eisregen, dann starker Schneefall. Beides sorgte für extreme Bedingungen. Hier könnt Ihr nachlesen, was am Mittwoch und Donnerstag passiert ist.

17:46 Uhr Keine Behinderungen mehr auf den Autobahnen

Laut Autobahnpolizei rollt der Verkehr auf der A60, der A61 und der A63 wieder. Damit verabschieden wir uns für heute vom Newsticker. Weitere Informationen zur Wetterlage in Rheinland-Pfalz findet Ihr hier.

15:46 Uhr Busverkehr in Mainz läuft wieder

Nachdem der öffentliche Nahverkehr in Mainz am Vormittag fast zum Erliegen gekommen war, fahren nun wieder Busse. SWR Studio Mainz-Reporterin Gesa Walch war am Nachmittag am Mainzer Hauptbahnhof:

15:39 Uhr Keine Müllabfuhr im Kreis Alzey-Worms

Der Kreis teilt mit, dass wegen des Wetters die Müllabfuhr nicht gewährleistet werden könne. Es kann bei der Abholung der Weihnachtsbäume und des Sperrmülls zu Beeinträchtigungen kommen. Besonders in den Nebenstraßen ist es laut Kreis noch zu gefährlich. Heute seien 80 Prozent der Tonnen nicht geleert worden.

14:30 Uhr Lage auf den Straßen entspannt sich

Nach dem starken Schneefall scheint jetzt in Mainz die Sonne. SWR Olaf Lemcke

Laut Polizei Mainz sind die A63 und A60 geräumt und befahrbar. Auch auf der A61 ist bei Rheinböllen die Sperrung aufgehoben worden. Wie die Polizei mitteilt, gibt es hier noch einen Rückstau, auch weil in Höhe Bingen ein weiterer Unfall passiert ist.

Insgesamt entspanne sich aber die Lage, so die Mainzer Polizei, unter anderem weil es aufgehört habe zu schneien und die Sonne scheine.

Seit 6 Uhr hat die Mainzer Polizei 61 witterungsbedingte Unfälle aufgenommen.

14:00 Mainz 05 sagt Heimspiel ab

Der FSV Mainz 05 hat das Heimspiel morgen Abend gegen Union Berlin abgesagt. Man wolle nicht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wegen des Wetters ein Risiko eingehen, heißt es von Seiten des Vereins.

Auf den Unterrängen des Stadions, insbesondere im Stehplatzbereich, habe sich Eis gebildet. Auch die Anreisewege könnten gefährlich sein.

Ein Nachholtermin für das Spiel steht noch nicht fest, soll aber zeitnah festgelegt werden. Laut Mainz 05 bleiben alle Tickets für die Partie gültig.

13:14 Uhr Polizeipräsidium Mainz meldet 46 Unfälle

In Rheinhessen, an der Nahe und im Donnersbergkreis hat es zwischen 6 und 12 Uhr 46 Unfälle gegeben. Die Verkehrsbehinderungen seien erheblich gewesen, so die Polizei.

13:06 Uhr Salinenbad in Bad Kreuznach schließt um 18 Uhr

Die Stadt Bad Kreuznach teilt mit, dass wegen des Wetters das Salinenbad bereits um 18 Uhr schließt. Bäderhaus und Salzgrotten bleiben regulär geöffnet. Die Stadt bittet, Parkanlagen und große Bäume vorerst zu meiden. Die Schneelast könne Äste abbrechen lassen. Am Vormittag seien bereits dreimal Astbrüche gemeldet worden. Die Straßen in der Kurstadt seien aber inzwischen weitgehend frei.

12:30 Uhr Situation auf der A60 entspannt sich

Die Vollsperrung auf der A60 zwischen Ingelheim-Ost und Ingelheim-West in Fahrtrichtung Bingen ist aufgehoben. Die Autobahn war am Morgen nach einem Unfall in Richtung Bingen gesperrt gewesen. Tjada Huchtkötter war vor Ort, als die Autobahn noch gesperrt war.

12:20 Uhr Verkehr auf A63 kommt wieder ins Rollen

Lkw waren wegen der Schneeglätte auf der A63 in den Graben gerutscht. SWR Olaf Lemcke

Auf der A63 können die Lkw und Pkw wieder fahren. Dort war der Verkehr wegen festgefahrenen Lkw und in den Graben gerutschten Pkw ins Stocken geraten.

12:15 Uhr Sperrung A61 bei Rheinböllen aufgehoben

Die A61 bei Rheinböllen ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Autobahnpolizei hatte sie gesperrt, nachdem sich Lkw wegen der Schneeglätte festgefahren hatten.

11:34 Uhr Behinderungen rund um Bad Kreuznach

11:32 Uhr Polizei erinnert an Rettungsgasse

Die Polizei bittet die Autofahrer darum, an die Rettungsgasse zu denken. Teilweise kämen weder Einsatzkräfte noch Streufahrzeuge durch. Die Polizei erinnert noch mal daran: Auf drei Spuren ist zwischen der linken und der mittleren Spur die Rettungsgasse zu bilden.

11:30 Uhr Auf der A63 stehen Lkw quer

Auf der A63 bei Nieder-Olm stehen in Richtung Mainz mehrere Laster quer. Die Polizei versucht nach eigenen Angaben, die Autos daran vorbei zu schleusen. Das klappe "mehr oder weniger gut".

11:00 Uhr Forstamt Rheinhessen warnt vor Waldspaziergängen

Das Forstamt Rheinhessen bittet darum, nicht in den Wald zu gehen. Die Bäume seien ohnehin wegen der Trockenheit angeschlagen. Jetzt komme der schwere Schnee noch dazu. Deshalb könnten die Äste abbrechen oder Bäume umfallen. Das sei sehr gefährlich für Spaziergänger.

10:50 Uhr Mainzer Straßenbahnen können teilweise nicht fahren

Wegen des Schnees fahren in Mainz nicht alle Straßenbahnen. SWR

Die Mainzer Mobilität muss wegen des Wetters teilweise Straßenbahnlinien einstellen. Beim Busverkehr komme es auch zu Behinderungen, so das Unternehmen in seiner Mitteilung. Insgesamt müssen die Fahrgäste mit massiven Verspätungen rechnen. Dazu kämen die Buslinien, die wegen des Streiks der privaten Busunternehmen ausfallen. Die Mainzer Mobilität bittet alle Fahrgäste, sich auf ihrer Internetseite zu informieren.

10:40 Uhr Geschlossene Schneedecke auf A63

Zwischen Alzey und Kaiserslautern ist auf der A63 eine geschlossene Schneedecke. Laut Polizei stehen dort einige liegen gebliebene Autos auf dem Seitenstreifen. Es kämen jetzt immer mehr Meldungen über festgefahrene Lkw und in den Graben gerutschte Pkw in den Dienststellen an.

10:35 Uhr Sperrung der A60 Mainz Richtung Bingen

Die A60 ist zwischen Ingelheim-Ost und Ingelheim-West in Fahrtrichtung Bingen gesperrt. Das teilt die Autobahnpolizei mit. Grund ist eine ungesicherte Unfallstelle über alle Fahrspuren. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

10:00 Uhr Vollsperrung der A61 bei Rheinböllen

Die Autobahnpolizei meldet, dass die A61 in beide Richtungen bei Rheinböllen voll gesperrt ist. "Aufgrund der Glätte gibt es dort im Moment kein Vorankommen, insbesondere für Lkw", so die Polizei in einer Eilmeldung.

Die A61 bei Rheinböllen ist wegen der Glätte nicht mehr befahrbar. Autobahnpolizei

Lkw-Fahrer sollen die nächsten Rastplätze anfahren. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

9:10 Uhr Polizei Worms meldet Unfall aus der Nacht

Laut Polizei war schon in der Nacht ein Autofahrer zwischen Osthofen und Worms-Herrnsheim von der glatten Fahrbahn abgekommen und durch einen Holzzaun gebrochen.

Glück hatte der Autofahrer bei Worms-Herrnsheim: Er landete zwar mit seinem Auto in einem Teich, konnte sich aber selbst befreien. Polizei Worms

Auf der Grünfläche dahinter hatte sich das Auto überschlagen und war in einem Teich auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Fahrer sich selbst befreien. Er blieb unverletzt.

9:00 Uhr KRN stellt Busverkehr ein

Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) teilt mit, dass bis auf Weiteres im gesamten Gebiet der KRN aufgrund von Schnee und Glatteis keine Busse mehr fahren. Das betrifft die Kreise Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sowie die Stadt Bad Kreuznach.

8:30 Uhr Mainz unter einer Schneedecke

Die Mainzer Oberstadt ist weiß. Einige Zentimenter Schnee sind gefallen. SWR Katja Jorwitz

In Mainz liegt viel Schnee. Laut Polizei sind die Hauptstraßen gut befahrbar. Auf den Nebenstraßen sei es weiterhin glatt. Insgesamt herrsche wenig Verkehr.

8:10 Uhr Im Kreis Bad Kreuznach wird heute kein Müll abgeholt

Die Kreisverwaltung Bad Kreuznach teilt mit, dass heute aus Sicherheitsgründen keine Müllfahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes rausfahren können. Die für heute anstehenden Leerungen würden morgen nachgeholt. Der Kreis bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Tonnen abholbereit stehen zu lassen.

Der meiste Abfall sei gestern trotz des Eisregens noch abgeholt worden.

7:30 Uhr Polizei meldet erste kleinere Unfälle

Auf der A63 und auf der A61 gibt es kleinere Unfälle mit Blechschäden. Auch auf den Straßen in Mainz und Bad Kreuznach kommt es schon zu Unfällen mit Blechschäden. In Worms rutscht ein Autofahrer gegen einen Baum. Er bleibt unverletzt.

7:00 Uhr Mainzer Mobilität schränkt ÖPNV ein

Wegen des starken Schneefalls stellt die Mainzer Mobilität den Straßenbahnbetrieb komplett ein. Auf den Buslinien kann es wegen der glatten Straßen zu Verspätungen und Ausfällen kommen, teilt das Unternehmen mit. Die Fahrten des Subunternehmens DB Regio Mitte Bus fallen wegen des Warnstreiks der privaten Busunternehmer seit drei Uhr aus.

Glatte Straßen gibt es am Donnnerstagmorgen in Mainz. SWR Christiane Spohn

Donnerstag, 6:00 Uhr Schulen lassen Präsenzunterricht ausfallen

Da der Deutsche Wetterdienst für den frühen Donnerstagmorgen schon starken Schneefall angekündigt hatte, entschieden einige Schulen in der Region Rheinhessen/Nahe, schon am Mittwochabend den Präsenzunterricht abzusagen.

18:00 Uhr: Mainzer Feuerwehr hat nur einen "Wetter"-Einsatz

Auch die Feuerwehr und der Katastrophenschutz haben ein positives Fazit des heutigen Tages gezogen. Bis 17:30 Uhr musste die Mainzer Feuerwehr lediglich zu einem Einsatz ausrücken, der mit der Wetterlage zu tun hatte. Bei einem Glatteisunfall lief aus einem Auto Kraftstoff aus, den die Einsatzkräfte entsorgten. Die Feuerwehr behält die Lage nach eigenen Angaben weiterhin im Blick. Dabei habe man ein besonderes Auge auf vereiste Bäume. Eine verstärkte Mannschaft der Berufsfeuerwehr bleibt bis Donnerstagmorgen in Dienst.

Die Freiwilligen Feuerwehren in Mainz hatten sich ebenfalls auf mögliche Unwettereinsätze vorbereitet. Um 18 Uhr wurden die ehrenamtlichen Kräfte aber aus ihrem Einsatz entlassen. Sie bleiben jedoch jederzeit in Bereitschaft. In der Feuerwehrleitstelle gingen bislang nicht mehr Anrufe ein als an normalen Tagen. Vereinzelt stürzten Menschen, sie konnten vom Rettungsdienst versorgt werden.

17:36 Vereiste Oberleitungen stoppen Bahnverkehr

Die Deutsche Bahn meldet massive Probleme rund um Mainz und Mannheim. Auf den Strecken Mainz - Frankfurt und Mannheim - Frankfurt sei der Fernverkehr gerade komplett eingestellt worden. Nach SWR-Informationen liegt das zum Teil daran, dass Oberleitungen vereist sind und bei vielen Zügen die Stromabnehmer an den Fahrzeugen festgefroren sind.

Von der Streckensperrung ist auch der Nahverkehr betroffen. So ist auch die Strecke zwischen Worms und Mainz ist dicht. Ob sich daran bis Betriebsschluss noch etwas ändert, ist aktuell unklar.

17:30 Uhr: Lage in der Region Rheinhessen/Nahe bislang weitgehend entspannt

Rettungsdienste, Behörden und Polizei haben am frühen Abend eine positive Bilanz gezogen. Es sei weder zu schweren Unfällen noch zu deutlich mehr Einsätzen wegen Glätte oder Schnee gekommen, teilte unter anderem der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe mit. Die Bevölkerung habe sich gut auf die Lage eingestellt. Auch die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Mainz, Worms oder Bad Kreuznach sind bislang nicht überlaufen.

Auf den Straßen hat es nach Angaben der Mainzer Polizei bislang etwa zehn kleinere Unfälle gegeben - diese vor allem in der Region Worms. Insgesamt sind sind die Hauptverkehrswege laut Polizei weiterhin befahrbar. Die Nebenstraßen und Gehwege seien jedoch großflächig spiegelglatt und insbesondere auch für Fußgängerinnen und Fußgänger gefährlich.

16:30 Uhr: Streudienste im Einsatz

Hauptstraßen, Landstraßen und Autobahnen sind in der Region Rheinhessen gut gestreut und weiterhin befahrbar. Auf den Gehwegen kann es gefährlich glatt sein. Deswegen wird auch "nachgestreut", zum Beispiel in Mainz.

Mitarbeiter der Stadt streuen in Mainz glatte Straßen und Gehwege. SWR D.Diener

16:16 Uhr: Unfall bei Osthofen

Auf der L439 zwischen Osthofen und Worms sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei war ein Fahrer wegen der Glätte in den Gegenverkehr gerutscht und dort mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, einer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn Richtung Worms ist zur Stunde noch gesperrt.

15:50 Uhr: Bleiben Kitas in Mainz zu?

Angesichts der Wetterlage hatten die städtischen Kitas in Mainz heute um 11:30 Uhr geschlossen. Bislang ist nicht klar, wie es morgen weitergeht, schreibt die Stadt Mainz bei Instagram. Wahrscheinlich kommt es weiterhin zu Einschränkungen.

15:38 Uhr: Straßenbahnverkehr in Mainz eingestellt

In Mainz fahren ab sofort keine Straßenbahnen mehr. Nach Angaben der Mainzer Mobilität sind die Oberleitungen zu vereist. Außerdem wurde die Linie 69 eingestellt. Auf allen anderen Strecken fährt die Mainzer Mobilität noch. Allerdings fallen die Fahrten des Subunternehmers aus. Zudem wurde das Verkehrscenter am Mainzer Hauptbahnhof geschlossen.

15:25 Uhr: "Lage bleibt angespannt"

Nach Angaben der Mainzer Polizei gibt es weiterhin nur wenige Verkehrsunfälle. Allerdings sind die Nebenstraßen und vor allem die Gehwege spiegelglatt und stellenweise komplett von Eis überzogen.

Studio Mainz-Reporterin Tjada Huchkötter hat sich trotzdem rausgewagt:

14:55 Uhr Riedbahn-Ersatzverkehr gestrichen

Der Bus-Ersatzverkehr auf allen Riedbahnstrecken ist bis zum Betriebsschluss eingestellt worden. Die DB Regio begründet dies damit, dass erste Unfällen passiert seien und dass ohnehin wenige Reisende unterwegs seien. Je nach Wetterlage soll der Verkehr morgen wieder starten, wobei es vereinzelt auch noch zu Verspätungen kommen kann.

14:50 Uhr: Stadtbusverkehr Worms wird eingestellt

Die Stadt Worms teilt mit, dass der Stadtbusverkehr eingestellt werden muss, weil die Wetterlage jetzt zu gefährlich wird.

13:41 Uhr: DRK zieht erstes positives Fazit

Die Rettungsdienst-Leitstellen in Bad Kreuznach und Mainz hatten für heute das Personal aufgestockt und ziehen ein erstes positives Fazit des Tages: "Wir sind erleichtert, dass es bis jetzt weder zu schweren Unfällen noch zu deutlich mehr Einsätzen wegen der Glätte gekommen ist. Die Bevölkerung hatte sich gut auf die Lage eingestellt", schildert der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, Carsten Lott, seine Eindrücke.

Im DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe blickt man ebenfalls gelassen auf die vergangenen Stunden. Es habe bislang nicht mehr Anrufe als an einem normalen Tag gegeben, man rechne aber je nach Entwicklung der Wetterlage im Laufe des Nachmittags damit.



13:30 Uhr: KCK sagt Sitzung ab

Der Karneval-Club Kastel hat seine geplante "Meedscher Sitzung" im Kurfürstlichen Schloss heute Abend abgesagt. Die Aktiven und besonders das Damenkomitee hätten sich sehr gefreut. Aber die Sicherheit der Besucher und Aktiven gehe vor. Das Geld für die gekauften Karten wird zurückerstattet.

Johannes Bersch vom Karneval-Club Kastel (KCK) als Moguntia. dpa Bildfunk Andreas Arnold

13:22 Uhr: Thermen und Grotten in Bad Kreuznach geschlossen

Wer sich angesichts des Wetters in Bad Kreuznach etwas Gutes tun wollte, der hat Pech: Das Salinenbad, die Totes-Meer-Salzgrotten und das Bäderhaus bleiben geschlossen. Und auch in den Thermen kann man sich nicht wärmen, die haben um 13 Uhr dicht gemacht.

13:12 Uhr: Keine Starts am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen können seit dem Mittag keine Flugzeuge mehr starten. Die Maschinen könnten wegen des anhaltenden Eisregens vor dem Start nicht mehr sicher enteist werden, so ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Weiterhin landeten aber noch Flugzeuge, so dass die Parkpositionen langsam voll liefen. Es sei daher geplant, ab 15 Uhr auch keine Landungen mehr zu erlauben. Über das weitere Vorgehen werde je nach Wetterlage entschieden, sagte eine Fraport-Sprecherin.

12:57 Uhr: Mehrere Unfälle mit Blechschäden

Die Mainzer Polizei meldet auf ihrem WhatsApp-Kanal, dass in ihrem Dienstgebiet viele Nebenstraßen spiegelglatt sind. Geparkte Autos seien mit einem Eispanzer überzogen. Hauptstraßen, Landstraßen und Autobahnen seien dagegen gut gestreut und weiterhin befahrbar. Insgesamt herrsche sehr wenig Verkehr, da die Menschen gut vorbereitet waren.

Dennoch habe es im Bereich Worms und im Bad Kreuznacher Umland kleinere Unfälle gegeben. Dabei sei aber niemand verletzt worden.

12:18 Uhr: Lage auf rheinhessischen Autobahnen entspannt

Die Autobahnpolizeistationen in Gau-Bickelheim und Heidesheim melden bislang keinerlei Probleme.

12:10 Uhr: Katastrophenschutz hat Lage im Blick

Der Landkreis Bad Kreuznach berichtet, dass seit dem frühen Morgen die Koordinierungsstelle des Katastrophenschutzes besetzt ist. Zehn Einsatzkräfte beobachten demnach die Lage, um schnell eingreifen zu können. Bislang habe es aber keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Wie lange die Koordinierungsstelle besetzt bleiben muss, ist noch nicht abzusehen.

12:00 Uhr: Wormser Tiergarten geschlossen

Der Tiergarten im Wäldchen hat aufgrund der aktuellen Wetterlage seine Pforten geschlossen. Morgen soll er wieder regulär öffnen. Die Tiere selbst wird das Wetter wenig stören, denen hatte man es in den letzten Tagen gemütlich gemacht.

11:17: Reporterin berichtet von Mainzer Grundschule

11:11 Uhr: Erste Unfälle

Jetzt meldet die Polizei doch erste Unfälle: In Worms ist ein Lkw in einen Graben gerutscht. In Westhofen hat sich auf der glatten Straße ein Laster festgefahren. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.

10:55 Uhr: Wormser Synagoge geschlossen

Die Wormser Synagoge und das Jüdische Museum sind geschlossen worden, weil es in diesem Bereich laut Stadt komplett glatt ist. Die Volkshochschule in Worms kontaktiert alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell. Genauso hält es die Musikschule. Sie kontaktiert die Schülerinnen und Schüler klärt, ob der Unterricht online umgesetzt oder verschoben werden soll.

10:35 Uhr: Bislang keine Unfälle

Die Mainzer Polizei meldet ein ruhige Lage: "Im ganzen Dienstgebiet, von Mainz bis Bad Kreuznach und Worms, schneit es leicht. Der Schnee bleibt auf den Nebenstraßen zwar liegen, zu Unfällen oder Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es derzeit aber nicht. Stellenweise ist der Schnee auch schon in Regen übergegangen."

10:29 Uhr: SWR1-Hörer und Hörerinnen melden Eisregen

Florian Kohlmann aus Eich berichtet, dass die Straßen spiegelglatt sind. Auch Anette Nordmann aus Gau-Heppenheim berichtet, dass bei ihr heftiger Eisregen herunter kommt.

10:23 Uhr: Behinderungen im ÖPNV

In den Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen wird der Linienverkehr der KRN eingestellt. Lediglich in der Stadt Bad Kreuznach wird der Stadtverkehr aktuell noch gefahren.

Die Stadtwerke Bingen am Rhein teilen ebenfalls mit, dass aufgrund des Wetters der Busbetrieb der Linien 601 bis 607 eingestellt wird.

Auch in Mainz gibt es Probleme, weil ein Subunternehmen der Mainzer Mobilität nicht mehr fährt. Deswegen kommt es zu vielen Ausfällen.

10:20 Uhr: Noch keine überlaufenen Notaufnahmen

In den Krankenhäusern in der Region ist es zur Stunde noch ruhig. Die Mainzer Universitätsmedizin, das Klinikum Worms und auch das Marienhaus Klinikum in Mainz melden keine Probleme. Eine Sprecherin des Marienhaus-Klinikum sagte dem SWR, dass sie vorbereitet seien. Die Menschen seien aber ja so viel gewarnt worden, dass sie erstmal nicht mit vollen Notaufnahmen rechneten. "Aber wer weiß", so die Sprecherin weiter.

10:13 Uhr: Uni-Bibliothek in Mainz wird geschlossen

Die große Bibliothek der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz wurde geschlossen und alle Studierenden nach Hause geschickt. Nach SWR-Informationen wurden im Vorfeld einzelne Vorlesungen wurden abgesagt.

10:08 Uhr: Fasanerie in Wiesbaden bleibt geschlossen

Wegen des Wetter bleibt die Fasanerie für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Ob am Donnerstag wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar.

Das Grünamt warnt auch davor, den Wiesbadener Stadtwald zu besuchen. Auf allen Wegen bestehe Gefahr für Leib und Leben.

10:07 Uhr: Kreis Alzey-Worms stellt Busverkehr ein

Im Kreis Alzey-Worms wird wegen des erwarteten Eisregens der Busverkehr eingestellt. Darüber hinaus rechnet der Kreis morgen mit einem Streik der Busfahrer, falls die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und den Arbeitgebern der Busbetriebe heute ergebnislos bleiben.

10:03 Uhr: Bad Kreuznach wird von einer kleinen Schneeschicht bedeckt

9:51 Uhr: Mainzer Gymnasium zieht Schulschluss vor

Das Mainzer Schlossgymnasium zieht wegen des einsetzenden Schneefalls das heutige Unterrichtsende von 13:10 Uhr auf 11:20 Uhr vor.

9:31 Uhr: Müllabfuhr in Mainz eingeschränkt

Wegen der Witterung kann es laut Entsorgungsbetrieb Mainz zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr und der Straßenreinigung kommen. Der Mainzer Umweltladen bleibt heute geschlossen.

9:20 Uhr: Feuerwehren erwarten viele Notrufe

Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten in Mainz bereiten sich auf eine mögliche "Flächenlage"vor. Die Feuerwehrleitstelle Rheinhessen hat wegen der erwarteten hohen Zahl von Notrufen das Personal aufgestockt. Der Katastrophenschutz hat vorsorglich ehrenamtliche Mitarbeiter angefordert, um bei medizinischen Notfällen zu unterstützen.

8:40 Uhr: Freizeiteinrichtungen schließen wegen erwartetem Glatteis

Museen, Freizeiteinrichtungen und Schwimmbäder in der Region werden früher zugemacht oder bleiben komplett zu. In Ingelheim bleiben nach Angaben der Stadt zum Beispiel das Museum bei der Kaiserpfalz, das Jugend- und Kulturzentrum „Yellow“ und die Mediathek für den Publikumsverkehr geschlossen. In Wiesbaden machen die Schwimmbäder Aukammtal, das Freizeitbad Mainzer Straße und die Kaiser-Friedrich-Therme schon am Mittag zu.

8:20 Uhr: Verwaltung in Bad Kreuznach eingeschränkt erreichbar

Wegen der Unwetterwarnung sind die Dienststellen der Stadt und des Kreises Bad Kreuznach nur eingeschränkt besetzt und erreichbar. Wo es möglich ist, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten.

8:14 Uhr: Metzgerei macht wegen Extremwetter zu

Die Metzgerei Harth lässt ihre Filialen in Mainz und Saulheim heute geschlossen.

8:05: Region Bad Kreuznach meldet einsetzenden Schneefall

Aktuell sind die Straßen in Rheinhessen noch frei, sagt die Polizei. Das kann sich aber schon am Vormittag ändern.

7:55 Uhr: Feuerwehr und DRK montieren Schneeketten auf Fahrzeuge

Die Feuerwehren in Mainz und das Deutsche Rote Kreuz Rheinhessen-Nahe haben auf einigen ihrer Fahrzeugen vorsorglich Schneeketten montiert.

Schneeketten aufgezogen

7:50 Uhr: Unfall mit Streufahrzeug in Mainz

In Mainz-Marienborn ist ein Auto auf ein Streufahrzeug gerutscht. Es wurde niemand verletzt, nur Blechschaden.

7:49 Uhr: Frankfurter Flughafen streicht Hunderte Flüge

Wie eine Fraport-Sprecherin am Morgen mitteilte, sind von 1047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden. Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle.

7:47 Uhr: Im Kreis Bad Kreuznach entscheiden die Eltern selbst

Im Kreis Bad Kreuznach findet an vielen Schulen ab der fünften Stunde kein Unterricht statt. An der IGS Stromberg fällt der Präsenzunterricht heute aus. An einigen Schulen im Kreis dürfen die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht.

7:42 Uhr: Online-Unterricht und Arbeitsaufträge

Die Berufsbildende Schule 3 bleibt geschlossen. Hier soll Online-Unterricht stattfinden. Das Otto-Schott-Gymnasium schickt die Schülerinnen und Schüler nach der vierten Stunde nach Hause. Für die restlichen Stunden gebe es Arbeitsaufträge.

7:40 Uhr: Gymnasien und Grundschulen lassen Unterricht früher enden

Einige Mainzer Gymnasien lassen heute wegen der Witterung ihren Unterricht früher enden. Das Rabanus-Maurus-Gymnasium lässt den Unterricht nach der sechsten Stunde enden und auch am Schlossgymnasium ist der Unterricht ab der sechsten Stunde vorbei. An der Heinrich-Mumbächer-Schule endet die Ganztagsschule am Mittwoch um 14 Uhr.

7:37 Uhr: Schulen bleiben vorsorglich geschlossen

An den Willigis-Schulen und am Theresianum sowie am Gymnasium Oberstadt in Mainz fällt der Präsenzunterricht komplett aus. Auch an der IGS Nieder-Olm und am Gymnasium Nieder-Olm findet heute kein Unterricht statt. An den Schulen bekommen die Kinder für die ausgefallenen Unterrichtsstunden Aufgaben gestellt.

6:15 Uhr städtische Kitas in Mainz schließen früher

Die städtischen Kitas in Mainz werden wegen der Wetterlage um 11:30 Uhr geschlossen. Darauf hat die Stadt am Dienstagabend hingewiesen. Aufgrund der unklaren Entwicklung des Wetters seien auch kurzfristig weitere Einschränkungen möglich. Auch am Donnerstag bleibe der Kitabereich stark eingeschränkt, hieß es.

6:12 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr fährt, so lange es geht

In den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach kann es wegen des Schneefalls und des möglichen Blitzeises zu Einschränkungen im Busverkehr der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) kommen. Darauf weist die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hin. Die KRN könne nur kurzfristig auf die Wetterlage reagieren. Ob die Busse fahren oder nicht, müssten die Busfahrer entscheiden. Die Fahrgäste sollten sich über die Internetseite des RheinNahe-Nahverkehrsverbundes (RNN) über den aktuellen Stand informieren.

Auch der Kreis Alzey-Worms stellt sich auf die Wetterlage ein.

Wie der Kreis mitteilt, wird die zuständige DB Regio Bus Mitte so lange fahren, wie es geht. Aktuell geht der Kreis davon aus, dass die Busse morgens noch unterwegs sein können. Gegen Mittag könnten dann die ersten Probleme auftreten, da dann unwetterartiger Schneefall und gefrierender Regen angesagt sind.

Auch die Mainzer Mobilität will so lange fahren, wie es das Wetter erlaubt. "Allerdings müssten die Fahrgäste mit Beeinträchtigungen rechnen", so Pressesprecher Michael Theurer. Die Fahrgäste sollten die App und die Internetseite der Mainzer Mobiltät im Auge behalten.

6:10 Uhr: Autobahnmeistereien sind vorbereit

Die Autobahnmeistereien Gau-Bickelheim und Heidesheim haben sich nach eigenen Angaben auf den Schnee vorbereitet. An vier Fahrzeugen sind in Gau-Bickelheim bereits die Schneepflüge angebracht worden, damit sie sofort einsatzbereit sind. Drei weitere Fahrzeuge können die Schneepflüge noch unterstützen. Bereits in der Nacht rückten die Fahrzeuge auf die A61 und A63 aus, um auf den Autobahnen Sole und Salz zu streuen.

Auch die Autobahnmeisterei Heidesheim, die für die A60, A643 und Teile der A63 zuständig ist, hat schon die Winterfahrzeuge einsatzbereit gemacht. Die Schneepflüge sind angebracht. Sechs Fahrzeuge seien für heute morgen geplant. Und auch die Autobahnmeisterei Heidesheim streute vorsorglich Salz auf die Autobahnen in ihrem Bereich.

In Mainz haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung seit dem frühen Dienstagabend die Straßen mit Salz gestreut, um zu verhindern, dass die Straßen glatt werden. Heute Morgen stehen dreizehn Fahrzeuge bereit.

6:00 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst warnt mit der höchsten Warnstufe. Seit 6 Uhr bis Donnerstag 9 Uhr gilt die Warnung für die Region Rheinhessen/Nahe. Zuerst schneit es stark. Schneefallmengen von fünf bis 25 Zentimeter erwarten die Experten. Der bleibt auf dem kalten Boden liegen und sorgt für Glätte.

Gegen Mittag soll dann gefrierender Regen herunterkommen. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes sagen extreme Glätte voraus. Die Warnapps KATWARN und NINA warnen die Bevölkerung davor, sich im Freien aufzuhalten. "Aufenthalt im Freien und Fahrten unbedingt vermeiden", heißt es in den Warnmitteilungen. Auch das Polizeipräsidium Mainz bittet, das Auto stehen zu lassen.