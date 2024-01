Für den Mittwoch ist unter anderem Eisregen vorhergesagt. Bereits heute bereiten sich Behörden und Einrichtungen auf die Situation vor. Wir halten sie im Blog auf dem Laufenden:

18:04 Uhr: Mehrere Schulen in der Westpfalz stellen auf Onlineunterricht um

Eine generelle Absage des Schulunterrichts in der Westpfalz gibt es nicht. Auch die Abiturprüfungen sollen stattfinden. Allerdings haben mehrere Schulen in der Westpfalz den Unterricht komplett abgesagt oder stellen auf Online-Unterricht um. Darunter zum Beispiel das Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern, das Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern und das St. Franziskus Gymnasium und Realschule. Auch an der Realschule Plus und am Reichswald-Gymnasium in Ramstein-Miesenbach wird morgen online unterrichtet. Die Abiturprüfungen am Reichswald-Gymnasium finden jedoch in Präsenz statt.

17:58 Uhr: Waldfriedhof in Pirmasens gesperrt

Wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes ist nach Angaben der Stadt Pirmasens auch der Waldfriedhof seit 17.30 Uhr gesperrt.

17:42 Uhr: Südwestpfalz rechnet auch mit Problemen an Recyclinghöfen

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz befürchtet ebenfalls, dass es am Mittwoch aufgrund von Glatteis zu Verspätungen oder auch Ausfällen im Busverkehr kommen wird. "Grundsätzlich sollten sich ÖPNV-Nutzer vor Fahrtantritt nochmals über die Auskunftssysteme über den aktuellen Sachstand erkundigen", so ein Sprecher der Kreisverwaltung. Die Verwaltung rechnet auch mit Problemen an den Recyclinghöfen im Landkreis Südwestpfalz. "Die Anfahrt dorthin kann mitunter nur eingeschränkt möglich sein. Die Öffnung zu den regelmäßigen Zeiten ist nicht zwingend gewährleistet", teilt der Sprecher mit.

17:40 Uhr: Freizeitbad PLUB in Pirmasens öffnet eventuell später

Je nach Wetterlage öffnet das Freizeitbad PLUB in Pirmasens am Mittwoch später. Das teilen die Stadtwerke Pirmasens mit. Zudem könne es sein, dass das Kundenzentrum nur eingeschränkt verfügbar ist. "Beim Busverkehr kann es passieren, dass die Busse nicht fahren können. Betroffen davor wäre auch der komplette Schülerverkehr", so die Stadtwerke.

17:30 Uhr: Kreisverwaltung Kusel womöglich eingeschränkt erreichbar

"Aufgrund der heutigen Katwarn-Meldung, nach der für den morgigen Tag mit extremem Glatteis zu rechnen ist, sollen die Mitarbeitenden der Verwaltung dort, wo es möglich ist, im Homeoffice arbeiten", teilt eine Sprecherin der Kreisverwaltung Kusel mit. Termine und Dienstreisen sollen nach Möglichkeit verschoben werden. Durch die Wetterlage könne es zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit der Mitarbeitenden der Verwaltung kommen. "Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger für morgen vereinbarte Termine nach Möglichkeit zu verschieben", so die Kreisverwaltung Kusel auf ihrer Homepage.

17:17 Uhr: Müllabfuhr will in Kaiserslautern zunächst unterwegs sein

Die Müllabfuhr plant in Kaiserslautern nach Angaben einer Sprecherin der Stadt am Mittwoch zunächst unterwegs zu sein. Je nach Wetterlage soll dann aber abgebrochen werden. "Die Straßen mit den nicht geleerten Behälter werden am Freitag und Samstag nachgefahren", so die Sprecherin.

17:15 Uhr: Mehr als 30 Mitarbeiter ab 3 Uhr im Winterdienst in Kaiserslautern

"Für morgen erwarten wir ab 3 Uhr Schnee und werden dann angemessen reagieren", teilt eine Sprecherin der Stadt Kaiserslautern mit. Mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dann zunächst je nach Lage in den Straßen und auf den Gehwegen der Stadt für den Winterdienst sorgen. Ab 6 Uhr sollen diese dann noch durch "Kollegen aus der kompletten Tagesschicht der Bereiche Grün, Straßenreinigung und Tiefbau" unterstützt werden, so die Sprecherin.

16:40 Uhr: Berufsbildende Schule Pirmasens unterrichtet online

Aufgrund der Wetterwarnung wird es am Mittwoch keinen Unterricht in Präsenz an der Berufsbildenden Schule in Pirmasens geben. Stattdessen findet der Unterricht online statt, wie die Schule auf ihrer Homepage ankündigt.

16:30 Uhr: Homeoffice in der Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis versucht ebenfalls, den Dienstbetrieb aufrecht zu halten. Nach Angaben einer Sprecherin soll das unter anderem durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice oder Personal, das in der Nähe der Kreisverwaltung wohnt und diese zu Fuß erreichen kann, gelöst werden. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen aufgrund der jeweiligen Wetter- und Straßensituation entscheiden, ob und wann sie zu ihrem Dienstsitz fahren können", so die Sprecherin. Generell sei die Kreisverwaltung mittwochs für die Bürgerinnen und Bürger nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien angehalten, Termine rechtzeitig abzusagen, sollten sie diese nicht wahrnehmen können.

16:20 Uhr: Auch Stadt Pirmasens befürchtet Einschränkungen

Auch die Stadtverwaltung Pirmasens befürchtet, dass es zu Einschränkungen im Dienstbetrieb kommen kann. "Grundsätzlich sollen die Ämter der Stadtverwaltung geöffnet bleiben", teilt eine Sprecherin mit. Sofern möglich, solle zumindest ein reduzierter Dienstbetrieb aufrecht erhalten bleiben. "Aber auch hier gilt: Niemand soll sich bei entsprechender Wetterlage einer unangemessenen erhöhten Gefahr für Gesundheit oder Leben aussetzen", so die Sprecherin. Eltern seien über die Kita-Leitungen informiert, dass es auch im Kita-Betrieb zu Einschränkungen kommen kann. Auch bei der Stadtverwaltung Zweibrücken soll der Dienstbetrieb aufrecht erhalten werden, wie ein Sprecher mitteilt.

16:00 Uhr: Straßenmeisterei Kaiserslautern auf Glatteis vorbereitet

In Kaiserslautern ist die Straßenmeisterei auf die vorhergesagten Wetterunbillen vorbereitet. Massenhaft Streusalz, genau genommen: 600 Tonnen, ist eingelagert, die Fahrzeuge sind befüllt und einsatzbereit. Ab 1:30 Uhr in der Nacht wird es erste Kontrollen der Straßen geben. Je nach Zustand rücken die acht Fahrzeuge dann aus. Ab 3 Uhr soll bereits gestreut werden, damit unter dem Schnee, der fallen soll, Salz liegt.

15:40 Uhr: Kitas im Norden der Pfalz empfehlen Kinder zuhause zu lassen

Die Kita "Nordpfälzer Glückskinder" mit verschiedenen Standorten in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land empfiehlt den Familien, die Kinder - wenn möglich - am Mittwoch zuhause zu lassen. Das teilt die Gesamtleiterin Claudia Manz-Knoll auf der Homepage der Verbandsgemeinde mit. "Wir müssen auch davon ausgehen, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit längeren Anfahrtswegen den Dienstort morgen nicht erreichen können. Dies kann zur Folge haben, dass wir dann nach dem Maßnahmenplan ohnehin auf Notbetreuungen umstellen müssen", so Manz-Knoll.

15:35 Uhr: Keine genrelle Absage des Unterrichts

Wie verschiedene Schulen in der Westpfalz auf Anfrage des SWR mitteilen, gibt es bislang keine generelle Absage des Unterrichts von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Der Unterricht soll stattfinden. Es liege in der Verantwortung der Eltern, einzuschätzen, ob der Schulweg für die Schulkinder zumutbar ist. Die Schulen verweisen aber auch darauf, am Morgen auf die Internetseite zu schauen, ob sich an der Situation etwas geändert hat.

15:31 Uhr: Auch bei Stadtverwaltung Kaiserslautern Einschränkungen möglich

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern teilt mit, dass es aufgrund der Witterungsverhältnisse auch bei der Stadtverwaltung zu Einschränkungen im Dienstbetrieb kommen kann.

15:28 Uhr: Einschränkungen im Busverkehr im Westen der Pfalz möglich

Sowohl die Kreisverwaltung Donnersbergkreis, als auch die Kreisverwaltung Kusel und die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) teilen mit, dass aufgrund der Wetterlage mit Einschränkungen im Linienverkehr zu rechnen ist. Fahrgäste werden gebeten, sich aktuell auf den jeweiligen Internetseiten zu informieren. Nach Angaben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis ist es möglich, dass Schülerinnen und Schüler morgens noch in die Schule oder die Kindertagesstätten kommen, mittags aber nicht mehr durch Busse abgeholt werden können. Die sichere Rückbeförderung liege in diesem Fall bei den Eltern.

13:27 Uhr: VG-Verwaltung Otterbach-Otterberg geschlossen

Wie der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg auf ihrer Facebookseite mitteilt, bleibt die Verwaltung aufgrund der angekündigten Witterungsverhältnisse am Mittwoch geschlossen.

12:50 Uhr: Warn-Apps haben bereits am Dienstag vor Glatteis gewarnt

Die Mobiltelefone haben fast alle Alarm gegeben. Entweder per KatWarn-App oder über Cell Broadcast kamen die Meldungen, dass der Deutsche Wetterdienst für die Westpfalz ab Mittwochfrüh bis in die Nacht zum Donnerstag lang anhaltende, gefrierenden Regen vorhersagt. Die Bürger sollen, wenn möglich, von Autofahrten absehen. Hier gibt es die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes.