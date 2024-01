Am Mittwochmorgen müssen sich die Menschen in der Pfalz auf Glatteis auf den Straßen einstellen. Worauf man dabei achten sollte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer besonderen Wetterlage am Mittwoch. Das Tief "Gertrud" sorge für viel Niederschlag, teils als Schnee, teils als gefrierender Regen. Die Pfalz könnte demnach von gefährlichem Glatteis in den Morgenstunden betroffen sein.

Laut Deutscher Bahn kam es wegen der winterlichen Witterung in Frankreich bereits zu Ausfällen im ICE-Verkehr zwischen Paris und Deutschland. Betroffen seien die Verbindungen zwischen Stuttgart und Paris sowie zwischen Mannheim und Paris, die durch die Pfalz verlaufen, hieß es.

Auf Busstreik folgt Glatteis: Ungewissheit an Schulen

Nach dem Busstreik am Montag wartet auf die Schulen in der Pfalz der nächste ungewisse Morgen. Zum Beispiel am Schulzentrum in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße): Rund 1.300 Kinder und Jugendliche besuchen hier die Realschule plus oder das Gymnasium. "Die Eltern entscheiden, ob die Schüler bei dem Wetter kommen können oder nicht", sagt Kerstin Ellerwald, Schulleiterin der Realschule plus. "Die Lehrkräfte versuchen anwesend zu sein, sofern das bei Eis oder Schnee möglich ist."

Annweiler: Unterricht findet teilweise nur digital statt

Für die meisten Schülerinnen und Schüler des Trifels-Gymnasiums in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) findet der Unterricht nur digital über Lernaufträge statt. Schon am Montag hatte es in der Schule große Probleme gegeben, alle Kinder und Jugendlichen nach Hause zu bekommen. Da nämlich waren Busse wegen Schneefällen nicht gefahren. Anders sieht es bei den 30 Schülerinnen und Schüler aus, die für die Englisch-Abi-Prüfung angemeldet sind. Schulleiter Steffen Jung ist nicht glücklich mit der Anweisung des Bildungsministeriums, dass das Abitur stattfinden muss. "Wir haben hier Orte, die weiter im Pfälzerwald liegen, wo nicht geräumt wird." Er sei morgens im Trifels Gymnasium für die Eltern und Abiturprüflinge als Ansprechpartner vor Ort. Jung betont: "Es gibt einen Nachschreibetermin im Februar." Wer nachweislich wetterbedingt nicht kommen könne, der müsse kein ärztliches Attest vorlegen.

Bildungsministerium: Abiturprüfungen finden statt

Zum Englisch-Abi, das für zahlreiche Schülerinnen und Schüler in der Pfalz am Mittwoch ansteht, schreibt das Bildungsministerium: "Auch wenn ein Teil der Schülerinnen und Schüler von der Wetterlage betroffen sein könnte und dies verständlicherweise zusätzlichen Stress zur Folge haben kann, so wäre ein Verschieben der Prüfungstermine für alle Schülerinnen und Schüler nicht verhältnismäßig." Schafft es ein Schüler nicht pünktlich zur Abi-Prüfung, solle der sich unbedingt in der Schule melden: "In diesem Fall kann der Prüfungszeitraum, der regulär um 9 Uhr beginnt, ausnahmsweise verlängert bzw. nach hinten verschoben werden", schreibt das Ministerium.

Polizei appelliert dazu vorsichtig zu fahren

"Verkehrsteilnehmer sollten sich auf dem Weg zur Arbeit auf Glatteis und damit verbundene Verzögerungen einstellen", sagt Pressesprecherin Ghislaine Wymar vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. "Die Kommunen und Autobahnmeisteren werden im Einsatz sein und streuen. Wir hoffen das Beste", so Wymar. Die Polizei appelliert am Mittwoch vorsichtig zu fahren und rät dazu erst zu fahren, wenn geräumt und gestreut ist. Besonders gefährlich können bei Glatteis Abschnitte in Ufernähe sowie Metallbrücken sein, hier gilt besondere Vorsicht. "Auf keinen Fall sollte man morgen mit Sommerreifen fahren", betont Wymar.

Die Masterstraßenmeisterei Landau bereitet sich auf einen langen Einsatz wegen Glatteis vor. SWR

Straßenmeisterei Landau gut auf Glatteis vorbereitet

Die Straßenmeisterei Landau fühlt sich gut vorbereitet für den anstehenden Großeinsatz: "Wir sind rund um die Uhr besetzt, damit wir auf die Lage reagieren können. Unser Kontrolldienst ist auch unterwegs, sodass das Salz schon da ist, bevor der erste Regen oder Schnee eintrifft", sagt Straßenwärtermeister Jürgen Stephany. Das betreffe auch die Straßenmeistereien in Kandel und Annweiler. Stephany rät dazu besonders bei neuen Fahrbahndecken vorsichtig zu sein. Wenn Straßen neu gemacht würden, ziehen diese früher an, da sie mehr Feuchtigkeit und Temperatur als alte Fahrbahndecken haben. Das führe schnell zu Glätte.

Und auf den Autobahnen in der Vorder- und Südpfalz? Die Autobahn GmbH schreibt, dass die Autobahnmeistereien bereits bei Glatteisgefahr vorsorglich Sole auf die Autobahnen streuen. Bei Schneefall werden die Autobahnen geräumt, gleichzeitig wird Salz und Sole gestreut. Trotzdem gibt es eine dringende Warnung: "Extreme Wetterbedingungen wie Blitzeis oder heftiger Schneefall sind nur schwer beherrschbar. Deshalb appellieren wir dringend an alle VerkehrsteilnehmerInnen, Fahrweise und Geschwindigkeit immer an die aktuellen Witterungs- und Verkehrsbedingungen anzupassen!"

Frostiges Wetter behindert auch die Müllabfuhr

Durch die winterlichen Straßenverhältnisse kann es auch zu Ausfällen der Müllabfuhr kommen, wie der Kreis Bad Dürkheim mitteilt: "Vor allem in höheren Lagen, in Straßen mit Gefälle, aber auch in engen Straßen mit parkenden Fahrzeugen wird die Arbeit der Müllwerker im Winter nicht nur erheblich behindert, sondern oft unmöglich", heißt es in einem Schreiben. Auch das Unfallrisiko sei sehr hoch.