Am Mittwoch sind in der Region Trier Schneefälle zu erwarten, teils auch gefrierender Regen. Es besteht extreme Glättegefahr. Auf den Straßen ist äußerste Vorsicht geboten.

Wettermäßig kommt an diesem Mittwoch in der Region Trier alles zusammen. Schnee - sogar richtig viel - dann Regen - der wegen der Temperaturen gefriert - und dann Glatteis. Ab ungefähr 6 Uhr am Mittwoch soll es in Trier stark schneien. Bis zu 35 Zentimeter nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes.

Auf diese Schneemengen fällt dann im Laufe des Tages gefrierender Regen. Da kann es auf allen Straßen gefährlich glatt werden.

Polizei Trier appelliert, vorsichtig zu sein

Die Polizei Trier rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Sie bittet alle, dass sie ihre Fahrweise dementsprechend anpassen. Und: Jeder, der nicht fahren muss, sollte sein Auto stehen lassen.

Wie es aktuell auf den Straßen in der Region Trier aussieht, wo es große Behinderungen oder auch Unfälle gibt, darüber wird die Polizei auf X (ehemals Twitter) und auf dem neuen WhatsApp-Kanal "Polizeipräsidium Trier" informieren.

❌ACHTUNG:Wir warnen vor Eisglätte und Schneefall!➡️https://t.co/oiPfTn58fc❄️❄️❄️Schaut euch die Wetterkarte für eure Region an:https://t.co/ayh9kHzokh❗️Wir bitten euch, passt eure Fahrweise an die Witterungsverhältnisse an und verzichtet auf nicht notwendige Fahrten! pic.twitter.com/yIrOY3w6SF

Winterdienst in der Stadt Trier verdoppelt

Der Winterdienst der Stadt Trier wird mit zwei statt sonst normal mit einer Schicht bereits ab 3:45 Uhr streuen. Wie die Stadt mitteilte, sind die Mitarbeiter bis in den späten Abend im Einsatz.

Zunächst würden die wichtigen Durchgangsstraßen, Steigungen und Gefällstrecken geräumt und gestreut. Auch Fußgängerinnen und Fußgänger sollten aufpassen - auch mit Eisbruch an Bäumen sei zu rechnen.

Straßenmeistereien sind vorbereitet

Startklar sind nach SWR-Recherchen auch die Straßenmeistereien in der Region Trier. Manche Mitarbeitenden der Straßenmeistereien sind ab Dienstagnachmittag in Rufbereitschaft. In anderen Dienststellen ist geplant, am Dienstagabend bereits erste Kontrollfahrten zu machen.

Die Straßenmeistereien sind mit ihren eigenen Fahrzeugen und zusätzlichen Spezialfahrzeugen im Einsatz. Alle Straßenmeistereien haben für die Winterzeit und speziell für solche Extremwetterlagen Verträge mit Fremdfahrern, die dann eingesetzt werden.

Die Straßenmeisterei in Arzfeld in der Eifel ist nach eigenen Angaben gut vorbereitet auf die für Mittwoch vorhergesagten Schneefälle. Mit neun Fahrzeugen rücken die Mitarbeiter schon früh aus, sagt Leiter Christian Steins. Sie sind zuständig für rund 300 Kilometer Straßen rund um Arzfeld.

Christian Steins, Leiter der Straßenmeisterei Arzfeld, geht davon aus, dass der Räum- und Streudienst sich gut vorbereitet hat auf Schneefälle und Eisglätte. SWR Christian Altmayer

Ab 02:00 Uhr, also am frühen Morgen, gebe es Kontrollfahrten. "Wir werden streuen, räumen, so gut wir es eben können." Im Lager gebe es noch etwa 1.000 Tonnen Salz. Das reiche schon noch eine ganze Weile. Steins sagt, er werde aber Mittwoch nochmals eine neue Bestellung aufgeben.

Schulen: Die Eltern entscheiden, ob die Kinder zur Schule gehen

Auch für die Schülerinnen und Schüler wird es am Mittwoch schwer, zur Schule zu kommen. Wie die ADD - die zuständige Aufsichtsbehörde mitteilte - entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder zur Schule kommen können.

Dazu heißt es in der Schulordnung: "Erschweren außergewöhnliche wetterbedingte Umstände (z.B. Hochwasser, Glatteis oder Windbruch) den Schulbesuch im erheblichem Maße, so entscheiden die Eltern, ob der Schulweg zumutbar ist."

Sonderregelungen bei Abiturprüfungen

Derzeit laufen noch die Abiturprüfungen an den Schulen. Wenn Schülerinnen oder Schüler es nicht schaffen, rechtzeitig zu kommen, gibt die ADD folgende Hinweise:

"Ist absehbar, dass Schülerinnen und Schüler an diesem Tag verspätet zur Schule kommen, sollten sie sich unmittelbar bei der Schule melden. In diesem Fall kann der Prüfungszeitraum, der regulär um 9 Uhr beginnt, ausnahmsweise verlängert bzw. nach hinten verschoben werden. Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler trotz aller Bemühungen keine Möglichkeit finden, an diesem Tag in ihre Schule zu kommen, ist dies ebenfalls an der Schule zu melden und nachvollziehbar zu begründen. In diesem Fall wird den betroffenen Schülerinnen und Schülern eine Nachschreibemöglichkeit eingeräumt."

Auch Flughafen Hahn auf Winterwetter vorbereitet

Der Betreiber des Flughafens Hahn hat sich ebenfalls auf den Schnee in den kommenden Tagen vorbereitet. Nach Angaben des Geschäftsführers, Rüdiger Franke, liegt genug Enteisungsmittel auf Lager. Es stünde außerdem genug Personal für den Winterdienst bereit. Am Flughafen Hahn stehen am Mittwoch vergleichsweise viele Flüge auf dem Plan, beispielsweise nach Portugal, Großbritannien oder Spanien.

Akute Störungen im Busverkehr Über aktuelle Störungen im Busverkehr in der Region Trier informiert der Verkehrsverbund Region Trier - VRT - auf seiner Internetseite.

Busverkehr: Aktuelle Informationen Online oder per App

Die Stadtwerke Trier - SWT - und der Verkehrsverbund Region Trier - VRT - haben beide mitgeteilt, dass sie über mögliche Behinderungen im Busverkehr sofort informieren.