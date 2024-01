Skigebiete in Rheinland-Pfalz bereiten sich aufs Wochenende vor

Mit den kommenden Schneefällen bereiten sich auch die Skigebiete in Rheinland-Pfalz auf einen regen Betrieb am Wochenende vor. Bisher war Skifahren nur im Westerwald möglich.

Der Schnee ist wieder zurück in Rheinland-Pfalz. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommen von Süden weiter kräftige Schneefälle auf das Land zu, die im Norden länger anhalten und südlich der Mosel in Regen übergehen sollen. Binnen 24 Stunden erwartet der DWD bis zu 35 Zentimeter Schnee. Der Schneefall soll bis zum Wochenende andauern.

Vorbereitungen der Skigebiete laufen

Während Wintersportler im Westerwald bereits Ski fahren, warten die weiteren Skigebiete auf genügend Schnee. Denn um die Schneekanonen anzuwerfen, müsse vorher natürlich genug Schnee liegen, so der Zweckverband am Erbeskopf im Hunsrück.

Die Schneefälle am Mittwoch könnten den Ausschlag für die Saison bringen, denn bisher war der Skibetrieb weder am Erbeskopf noch am Schwarzen Mann in Prüm in der Eifel möglich. Die Skigebiete bereiten sich jetzt darauf vor, die Lifte am Wochenende zu öffnen.

Skilifte im Westerwald schon in Betrieb

Seit letzter Woche haben die Skilifte in Kirburg und in Bad Marienberg geöffnet. Möglich ist das durch Kunstschnee auf der Piste. Da es auch in den kommenden Tagen kalt bleiben und zusätzlicher Schnee fallen soll, hofft der Skiclub Kirburg, dass die Piste weiter geöffnet bleiben kann.

Am Salzburger Kopf im Westerwald öffnet der Skilift am Dienstagnachmittag. Wie der Betreiber mitteilte, geht auch die Snowtube-Anlage mit speziellen Rodelreifen in Betrieb. Es habe genug geschneit, die Verhältnisse auf der Piste seien gut. Der Skilift in Höhn öffnet nach Angaben des Skiclubs voraussichtlich am Mittwoch.