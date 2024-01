Die Busunternehmen im nördlichen RLP rechnen damit, dass am Mittwoch viele Busse ausfallen. Denn laut Meteorologen soll es stark schneien, die Straßen können glatt sein.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) halten die kräftigen Schneefälle in Hunsrück, Eifel und Westerwald länger an. Dabei seien bis Donnerstagmorgen Schneemengen von 10 bis 25 Zentimeter in zwölf Stunden und 15 bis 40 Zentimeter in 24 Stunden zu erwarten.

Auf der Homepage des Verkehrsverbunds Rhein Mosel (VRM) informieren die Busunternehmen darüber, dass es im gesamten Norden von Rheinland-Pfalz zu "witterungsbedingten Ausfällen im Busverkehr" kommen kann.

Busse: Ausfälle im Schul- und Linienverkehr erwartet

Das Busunternehmen Martin Becker mit Hauptsitz in Altenkirchen rechnet nach eigenen Angaben etwa damit, dass es wegen des angekündigten Eisregens und der starken Schneefällen zu erheblichen Ausfällen kommt: sowohl bei den Schul- als auch bei den Linienfahrten. Bereits am Mittwochmorgen sei damit zu rechnen, dass der gesamte Linienverkehr eingestellt werde. Das Unternehmen fährt im Westerwald und im Rhein-Lahn-Kreis.

Schulbehörde: Besondere Regeln für Schülerinnen und Schüler

Gleiches teilte auch die Westerwaldbus GmbH mit. Auch sie geht den Angaben zufolge davon aus, dass die Fahrgäste mit Ausfällen und Verspätungen rechnen müssen. Linien- und Schulbusunternehmen im Hunsrück in der Region Koblenz-Mittelrhein und in der Eifel weisen ebenfalls auf mögliche witterungsbedingte Ausfälle und Einschränkungen durch die angekündigten Schneefälle hin.

Die Schulbehörde ADD teilte mit, dass der Unterricht an den Schulen am Mittwoch regulär angeboten werde. Falls Kinder aufgrund der Beeinträchtigungen ihre Schule nicht erreichen könnten, werde eine großzügige Entschuldigungspraxis angewendet. Das heißt laut ADD, es wird davon abgesehen, den Tag als Fehltag zu werten, wenn das Fehlen aufgrund der Wetterbedingungen passiert.

Abiprüfungen sollen trotzdem stattfinden

Trotz der erwarteten Schneefälle sollen die Englisch-Abiturprüfungen an den Gymnasien wie geplant stattfinden - auch im Westerwald. Die Schülerinnen und Schüler seien selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig zu Prüfungsbeginn in der Schule zu sein, hieß es beispielsweise von den Gymnasien in Dierdorf, Westerburg und Altenkirchen. Sie müssten sich selbst organisieren und im Zweifel bei Bekannten oder Freunden übernachten.

Schnee und Unfälle im Westerwald bereits zum Wochenstart

Schon am Montag hatten Schnee und Eisglätte den Verkehr auf vielen Straßen im Westerwald behindert. Auf der A3 und der A48 gab es Lkw-Unfälle. Es kam teilweise zu langen Staus.

Auf der B414 bei Sörth im Landkreis Altenkirchen verunglückte ein Mann tödlich. Er geriet laut Polizei auf schneebedeckter Fahrbahn in den Gegenverkehr.