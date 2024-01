Auch am Donnerstag hatte das Winterwetter den Norden von Rheinland-Pfalz im Griff: Staus auf den Autobahnen, viele Busse fuhren nicht. So lief der Tag:

18 Uhr: Ende des Newstickers

Damit beendet das Studio Koblenz seinen Newsticker zu den Auswirkungen des Winterwetters im Norden von Rheinland-Pfalz. Aktuelle Infos zur Wetterlage gibt es weiterhin hier und auch gleich im SWR Extra um 18:15 Uhr.

Sonnenuntergang in Münstermaifeld SWR

17:42 Uhr: Alle Autobahnen wieder frei

Laut dem Polizeipräsidium Koblenz läuft der Verkehr auf allen Autobahnen im Norden von Rheinland-Pfalz wieder - auch auf der so lange staugeplagten A61 im Hunsrück. Hier und da könne es noch zu kleineren Verzögerungen kommen, wenn erneut ein Lkw quer stehe. Das Schlimmste sei vorerst aber vorbei.

17 Uhr: SWR Extra zum Winterwetter um 18:15 Uhr

Der SWR sendet um 18:15 Uhr ein SWR Extra "Schneechaos in Rheinland-Pfalz". Zu sehen im Fernsehen, im Web, in der App und auf Facebook.

16:31 Uhr: Impressionen aus dem Mittelrheintal

16:19 Uhr: Flugbetrieb am Flughafen Hahn läuft wieder

Am Flughafen Hahn können wieder Flugzeuge starten und landen. Laut dem Geschäftsführer waren heute Morgen zwei Flüge ausgefallen. Die restlichen, zum Teil verspäteten Flüge könnten nun nach und nach durchgeführt werden.

16 Uhr: Müllabfuhr fährt in einigen Kreisen nicht

In einigen Kreisen im Norden von Rheinland-Pfalz kann die Müllabfuhr nicht fahren - zum Beispiel im Rhein-Lahn-Kreis. Im Kreis Neuwied ist laut der Abfallwirtschaft unter anderem in Dierdorf, Rengsdorf und Altwied kein Müll abgeholt worden. Auch im Kreis Cochem-Zell sei der Betrieb derzeit gestört - unter anderem in Bremm, Ediger-Eller und Büchel.

15:26 Uhr: Krankenhäuser behandeln mehr Verletzungen nach Stürzen

Im Norden des Landes haben sich in den vergangenen Tagen mehr Menschen durch Stürze am Hand- oder Fußgelenk verletzt. Wie einige Krankenhäuser mitteilen, sind vermehrt Patienten beispielsweise auf glatten Straßen und Fußwegen ausgerutscht und hingefallen. Das Evangelische Krankenhaus Dierdorf/Selters meldet sowohl mehr verstauchte Knie- und Sprunggelenke als auch gebrochene Knochen. Auch am Handgelenk hätten sich in den vergangenen Tagen mehr Menschen verletzt. In den Häusern des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in Koblenz, Mayen, Boppard und Nastätten mussten etwas mehr Patienten mit solchen Verletzungen behandelt werden.

15:21 Uhr: Autobahnen im nördlichen RLP größtenteils wieder frei

Auf den Autobahnen im Norden des Landes gibt es nach Polizeiangaben kaum noch Behinderungen. Die A3 zwischen Neustadt/Wied und Diez sei in beide Fahrtrichtungen wieder frei. Nur auf der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Heiligenroth stehe noch ein festgefahrener Sattelzug. Wie die Polizei mitteilt, hat sich auch auf der A48 und der A61 in Fahrtrichtung Köln die Verkehrssituation wieder beruhigt. In Richtung Ludwigshafen kommt es aber den Angaben zufolge weiter zu erheblichen Beeinträchtigungen. Fahrzeuge, die in diese Richtung fahren, werden laut Polizei am Autobahnkreuz Koblenz umgeleitet.

14:22 Uhr: Forstämter warnen vor Spaziergängen im Wald

Die Forstämter im Norden des Landes warnen vor Spaziergängen im Wald. Schnee und Eis auf den Bäumen seien sehr gefährlich. Wie Axel Henke vom Forstamt Boppard schildert, hängen viele Bäume in den Wäldern jetzt voller Eis und Schnee, dadurch hätten sie ein deutlich größeres Gewicht, und ihre Äste könnten leichter brechen. Das Problem werde durch den Klimawandel verschärft, sagt der Förster, weil viele Bäume abgestorbene Äste hätten. Henke empfiehlt daher beim Waldspaziergang die vorgegeben Forstwege nicht zu verlassen.

13:12 Uhr: Noch keine Entspannung auf A61

Auf der A61 zwischen Kruft und Emmelshausen hat sich der rund 50 Kilometer lange Stau laut Polizei noch immer nicht aufgelöst. Die Streufahrzeuge kämen mittlerweile aber gut durch und könnten den Schnee räumen. Außerdem habe es in der Region aufgehört zu schneien, was die Lage weiter entspanne. Es habe bisher nur kleinere Unfälle auf der A61 gegeben.

12:46 Uhr: A48 wieder frei

Der witterungsbedingte Stau auf der A48 zwischen dem Koblenzer Kreuz und Ulmen hat sich laut Polizei wieder aufgelöst. Auch auf der A3 rolle der Verkehr zurzeit - teilweise aber nur einspurig, weil an einigen Stellen immer noch Lkw hängen blieben.

11:20 Uhr: Wenig los auf den verschneiten Straßen im Mittelrheintal

Auch im Mitttelrheintal hat es heute kräftig geschneit. Die Hauptstraßen sind aber größtenteils schon geräumt. Auf den Nebenstraßen - zum Beispiel bei St. Goarshausen - kommen die Räumdienste allerdings nicht immer hinterher, berichtet SWR-Reporterin Alexandra Leininger.

11:10 Uhr: SWR-Reporterin Alexandra Daub berichtet von der A61

10:50 Uhr: Winter Wonderland im Westerwald

Bis heute Vormittag hat es geschneit im Westerwald, in der Eifel und in Koblenz. Hier haben wir einige Impressionen vom Winter Wonderland gesammelt.

10:40 Uhr: Stillstand auf der A61 in Hunsrück und Eifel

Auf der A61 zwischen Kruft und Rheinböllen geht nichts mehr. Das sagt die Polizei in Koblenz. Es gebe zahlreiche Unfälle, Lkw sollen auf den Standstreifen fahren und dort stehen bleiben.

10:25 Uhr: Busse fahren auch heute nicht

Im Norden von Rheinland-Pfalz ist der Linienbusverkehr wegen des Schneefalls eingestellt. Im Verkehrsverbund Rhein-Mosel fahren wegen schnee- und eisglatter Straßen bis auf weiteres keine Schul- und Linienbusse. Darüber informiert der Verkehrsverbund Rhein-Mosel auf der Internetseite. Zusätzlich hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte im privaten Busgewerbe wieder zum Warnstreik aufgerufen - seit heute Nacht bis zum Ende der Schicht morgen.

9:20 Uhr: Viele Notrufe bei Autobahnpolizei Mendig wegen Stau auf A61

Die Lage auf den Autobahnen ist weiter angespannt. Die Autobahnpolizei in Mendig berichtet beispielsweise von zahlreichen Notrufen. Auf der A61 zwischen Dreieck Nahetal und der Ausfahrt Koblenz/ Dieblich ist der Stau laut ADAC-Staumelder auf gut 30 Kilometer angewachsen.

8:10 Uhr: Querstehende Lkw und Staus auf der A3 und der A61

Das Winterwetter sorgt im nördlichen Rheinland-Pfalz vor allem auf den Autobahnen 61 und 3 für massive Verkehrsbinderungen. Auf der A61 bei Dieblich im Kreis Mayen-Koblenz hängen nach Polizeiangaben viele Lastwagen fest, weil sie den Berg nicht hochkommen. Auch bei Emmelshausen im Hunsrück staut sich der Berufsverkehr in beiden Richtungen kilometerweit weil der Winterdienst laut Polizei momentan nicht durchkommt. Viele Lastwagen seien mit Sommerreifen unterwegs. Auch auf der A3 bei Neustadt/Wied ist laut Polizei die Verkehrslage wegen querstehender Lkw immer noch angespannt. Schwere Unfälle hat es den Angaben zufolge in der Region bislang aber nicht gegeben.

7:20 Uhr: Viele Schulen setzen auf Online-Unterricht

Im Norden von Rheinland-Pfalz haben viele Schulen wegen des Wetters und des Bus-Streiks heute auf Online-Unterricht umgestellt. Die Integrierte Gesamtschule Emmelshausen teilt mit, dass sie bislang davon ausgeht, dass es morgen wieder in Präsenz unterrichtet werden kann. Die Puricelli Realschule Plus in Rheinböllen wollte nach eigenen Angaben heute eigentlich Regelunterricht anbieten, aber aufgrund des Wetters sei dies nicht möglich. Auch die Heuss-Adenauer Mittelrhein Realschule plus in Oberwesel stellt heute noch einmal auf Homeschooling um. Aufgrund der unübersichtlichen Wetterlage und des angekündigten Bus-Streiks hat auch das Kurfürst Balduin Gymnasium in Münstermaifeld auf Fernunterricht umgestellt. Die meisten Schulen bieten nach eigenen Angaben eine Notbetreuung an.

7:10 Uhr: Busse fahren wegen der glatten Straßen auch heute nicht

Wegen des Winterwetters fahren auch heute im Norden von Rheinland-Pfalz so gut wie keine Schul- und Linienbusse. Nach Auskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel haben fast alle Busunternehmen in der Region den Betrieb eingestellt. Das betrifft etwa den Linienbusverkehr im Rhein-Hunsrück-Kreis oder die Buslinien im Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis. Einige Unternehmen kündigten an den Betrieb den ganzen Tag ruhen zu lassen, andere wollen ihn zunächst bis 9 oder 11 Uhr einzustellen.

6:40 Uhr: Langer Stau auf der A3 aufgelöst

Auf der A3 rund um Neustadt/Wied im Westerwald hat das Winterwetter über Nacht den Verkehr zum Erliegen gebracht. Rund 2.000 Autofahrer standen von gestern Abend an in einem kilometerlangen Stau in beiden Richtungen - bis zu acht Stunden lang. Die Feuerwehr musste gut zehn Lkw bergen. Wie die Polizei mitteilt, sind immer wieder neue Lastwagen auf schneeglatter Straße ins Rutschen bekommen und blockierten die Autobahn. Deshalb habe der Stau so lange angehalten. Gegen 2:30 Uhr heute Morgen kam der Verkehr den Angaben zufolge wieder ins Rollen.

6:30 Uhr: Unwetterwarnung des Deutschen Wettterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor Glatteis und gefrierendem Regen in Rheinland-Pfalz. Die Unwetterwarnung gilt noch bis voraussichtlich 8 Uhr. Es besteht eine hohe Glättegefahr, aktuell Stufe 3 von 4.

Donnerstag 18.Januar: Newsticker zur Wetterlage im nördlichen RLP

Hier gibt es auch heute am Donnerstag aktuelle Meldungen zur Wetterlage in der Eifel, dem Westerwald, dem Hunsrück und der Region Koblenz.