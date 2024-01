Warnstreiks im Busverkehr gehen am Freitag weiter

Der Busverkehr in Rheinland-Pfalz ist seit Donnerstag erheblich beeinträchtigt. Grund ist neben Schnee und Glätte auch der neuerliche Streik im privaten Busgewerbe. Dieser soll noch bis Freitagabend andauern.

"Der Linienbusverkehr ist in Teilen unseres rheinland-pfälzischen Verbundgebiets sowohl wetter- als auch streikbedingt stark beeinträchtigt", teilte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar am Donnerstag mit. In Neustadt, Kaiserslautern, Grünstadt und im Donnersbergkreis habe der Linienverkehr am Vormittag wetterbedingt eingestellt werden müssen. Auch wegen des Warnstreiks müsse mit Fahrtausfällen und Verspätungen gerechnet werden, hieß es.

Auch in Mainz fielen Fahrten auf mehreren Linien wegen des Warnstreiks und der Wetterbedingungen am Donnerstag aus. Der Straßenbahnbetrieb wurde wegen des Wetters in der Landeshauptstadt komplett eingestellt. In Koblenz konnte der Busbetrieb am Morgen wegen anhaltender Glätte zunächst nicht starten. Gegen Mittag teilten die Koblenzer Verkehrsbetriebe dann mit, dass die Busse wieder fahren könnten - allerdings mit einem reduzierten Fahrplan. Erhebliche Behinderungen gibt es auch in der Südpfalz.

Streik soll erst am Freitagabend enden

Nach dem eintägigen Warnstreik am Montag hat die Gewerkschaft ver.di im Tarifkonflikt mit der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz e.V. (VAV) erneut zum Ausstand aufgerufen - bis zum Ende der Schicht am Freitag. Die Arbeitgeberseite hat laut ver.di bislang kein akzeptables Angebot für die rund 4.000 Beschäftigten der Branche im Land vorgelegt

"Die Beteiligung ist sehr hoch, wie erwartet", sagte ver.di-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Donnerstag. Rund 2.200 Kolleginnen und Kollegen nähmen teil.

Busstreik trifft weite Teile von RLP

Betroffen vom Warnstreik sind unter anderem sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, der Palatina Bus GmbH, der SVG Scherer Verkehrs GmbH, der Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft mbH, der Stemmler-Bus GmbH, der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH, der MB Moselbahn mbH, der Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH, der VRW, der MVB, der Zickenheiner GmbH, der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der Jörg Orthen GmbH, der Martin Becker GmbH sowie der Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld GmbH.

Streik trifft auch Schulbusse und Überlandverkehr

Weite Teile des Landes sind von den Streikmaßnahmen betroffen. Auch der Berufspendler- und der gesamte Schülerverkehr kann vielerorts nicht mehr stattfinden. Die Gewerkschaft ver.di hat den Landeselternsprecher über die bevorstehenden Einschränkungen informiert.

Ver.di stellt Ultimatum bis Ende Januar - dann Urabstimmung

Ver.di fordert in dem Tarifkonflikt monatlich 500 Euro mehr Lohn und Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro für die landesweit rund 4.000 Beschäftigten. Die VAV hatte dem Fahrpersonal zuletzt Lohnerhöhungen um 2,45 Prozent im Jahr 2024 und um 1,9 Prozent für 2025 angeboten.

Christian Umlauf, Tarif- und Branchenexperte von ver.di, setzte der Arbeitgeberseite ein Ultimatum: "Wenn uns bis zum nächsten Verhandlungstermin am 29. Januar kein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt, werden wir in die Urabstimmung gehen". Damit könnten dann längere Streiks in der gesamten Fläche drohen.