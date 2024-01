Streik und Eisglätte: Erneut fallen Busse in der Pfalz aus

Pendler, die in der Pfalz auf Busse angewiesen sind, haben es erneut schwer. Wegen Eisglätte und vor allem wegen weiterer Warnstreiks fallen viele Buslinien aus.

Wer in Vorder- und Südpfalz am Donnerstag und Freitag mit dem Bus unterwegs ist, muss sich erneut auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der privaten Busunternehmen zu einem zweitägigen Warnstreik auf. Erst am Montag waren die Busbetriebe bestreikt worden.

Kaum Busverkehr in Speyer

Betroffen sind unter anderem Linien- und Schulbusse, die von Palatina Bus und der Bahn-Tochter DB Regio Bus Mitte betrieben werden. Die Stadt Speyer hat angekündigt, dass voraussichtlich viele Stadtbusse ausfallen werden. Die kommunalen Stadtbusse von Ludwigshafen fahren hingegen wie gewohnt. Ver.di fordert für die Mitarbeiter privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz unter anderem monatlich 500 Euro mehr als Inflationsausgleich. Der Warnstreik dauert bis Freitagnacht.

Ver.di droht mit Dauerstreik

Die Gewerkschaft ver.di teilt mit, dass die Arbeitgeber keinerlei Kompromissbereitschaft an den Tag legten. Deswegen habe die Tarifkommission ein Ultimatum beschlossen: "Wenn uns bis zum nächsten Verhandlungstermin am 29.01.2024 kein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt, werden wir in die Urabstimmung gehen", heißt es. Damit könnten auch in weiteren Busunternehmen die Fahrer und übrigen Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen.

Busse in Grünstadt und Bad Dürkheim fallen wegen Eisglätte aus

Die Behles-Gruppe, die im Donnersbergkreis und auch in Bad Dürkheim, Grünstadt und Umgebung unterwegs ist, hat dem SWR am Donnerstagmorgen telefonisch bekannt gegeben, dass Kunden mit Busausfällen rechnen müssten. Viele Busfahrer kämen aufgrund von Eisglätte nicht zu ihren Fahrzeugen oder Busse seien zugefroren. Auf der Internetseite heißt es, dass bis 13 Uhr die Busse in Bad Dürkheim und Grünstadt ausfielen.

Auch in Neustadt fielen alle Busse aus. In der Landauer Innenstadt und im Kreis Südliche Weinstraße fuhren ebenfalls keine Busse. Wie eine Sprecherin der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft GmbH (QNV) mitteilte, waren vom Ausfall alle Buslinien der Gesellschaft betroffen. Die QNV fährt in Landau und verbindet Orte in der Südpfalz wie Bad Bergzabern, Ranschbach, Klingenmünster oder Annweiler.