Keine guten Nachrichten für Autofahrer: Am Mittwoch gibt es Schnee und Glatteis in Rheinland-Pfalz, sagt unser Wetterexperte.

Wir haben mit SWR1 Wetterexperte Hartmut Mühlbauer darüber gesprochen, worauf sich Autofahrer und Fußgänger schon in der Nacht zu Mittwoch einstellen müssen.

SWR1: Es gibt wegen Schnee und Eis Unwetterwarnungen für Rheinland-Pfalz. Hartmut Mühlbauer aus dem SWR1 Wetterstudio: Wie heftig wird es denn morgen voraussichtlich?

Hartmut Mühlbauer: Das wird ein schwieriger Tag für alle Autofahrer, aber auch Fußgänger. Es beginnt ausgangs der Nacht ganz im Süden in der Südpfalz zu schneien. Aber diese Schneefälle dehnen sich dann sehr schnell von Süden nach Norden über Rheinland-Pfalz aus, vor allem rund um Hunsrück, Eifel und Westerwald. Da werden schnell ein paar Zentimeter zusammenkommen. Und an den Steigungen wird es dann schwierig, weil der Schnee aufgrund des gefrorenen Bodens liegen bleibt.

So wird das Wetter in der Pfalz

In der Pfalz haben wir dann noch die besondere Situation, dass es im Laufe des Tages in Regen übergeht, der Boden aber immer noch gefroren ist. Dann entsteht so eine "Matsch-Eis-Situation", auch hier wird es extrem glatt sein. Das hält bis in den späten Nachmittag hinein an, und im Norden schneit es weiter. Da werden wir im Laufe des Tages sicherlich teilweise auf den Höhen bis zu 20 Zentimeter Schnee bekommen.

Ab Mittwoch droht Eisregen in Rheinland-Pfalz - die Straßen bleiben also glatt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

SWR1: Das klingt ja ehrlich gesagt so, als sollte jeder, der kann, morgen lieber Homeoffice einplanen.

Mühlbauer: Auf jeden Fall. Je weniger auf der Straße und auf den Wegen sind, desto besser. Es ist an den Steigungen immer ein Problem, wenn die Autos hängen bleiben. Dann steht alles, das gilt natürlich auch für die Autobahnen. Man muss auch bedenken: Die Temperaturen sind frostig, es bleibt liegen, was fällt. Dabei gibt es natürlich dann extreme Glättegefahr.

SWR1: Das heißt, das könnte sich auch auf den Bahn- und Flugverkehr auswirken?

Mühlbauer: Sicher, das wird ja auch im Rhein-Main-Gebiet so sein und auch Richtung Köln, an den großen Flughäfen, da wird es Probleme geben, auch im Bahnverkehr. Es könnten unter der Schnee- und Eislast Bäume umstürzen, beziehungsweise Äste abbrechen und Bahnlinien blockieren, auch das ist möglich. Es ist es halt ein richtig heftiger Wintereinbruch.

SWR1: Ist dieser Wintereinbruch kurz oder dauert er länger?

Mühlbauer: Es wird bis in den Donnerstag hinein dauern, dann wird es wieder kälter. Dann geht wieder alles in Schnee über, aber das zieht dann im Laufe des Vormittags ab. Und am Donnerstagnachmittag ist es komplett überstanden. Dann wird es trocken sein.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.