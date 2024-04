Wenn es nachts kalt wird und Temperaturen um die Null Grad herrschen, stoßen viele Obst- und Weinbauern auf Probleme. Denn bei Kälteeinbrüchen steht die Ernte auf dem Spiel.

Einige Bauern haben Temperatursensoren an ihren Bäumen oder Reben angebracht. Lösen die Sensoren nachts Alarm aus, müssen die Bauern aufstehen und sogenannte Frostschutzkerzen aufstellen, um die Blüten zu wärmen. Oder aber sie nutzen die Frostschutzberegnung.

Frostschutzkerzen musste zuletzt auch Obstbauer Thomas Nickolaus aus Mainz-Drais aufstellen. Wie die Nacht verlief und welche Sorgen er hat, erzählt er im SWR1 Interview.

Frostschutzkerzen sollen Bäume warm halten

SWR1: Sind Sie nach dem Aufstehen heute Nacht nochmal ins Bett gegangen?

Nickolaus: Nein, ich bin seit kurz nach 2 Uhr wach. Um 2:30 Uhr sind wir gestartet und haben unsere Antifrostkerzen angezündet. Das machen wir zum Beispiel in den Kulturaprikosen, die auch besonders schützenswert sind. Da haben wir die Kerzen heute Morgen angezündet und es war es schon knackig kalt.

SWR1: Es darf dann aber auch mit den Kerzen nicht zu warm werden, oder?

Nickolaus: Wenn eine Kerze direkt unter dem Baum steht, dann wäre es natürlich ein bisschen blöd, dass da ein paar Früchte verbrennen könnten. Wir achten schon darauf, dass die Kerzen so positioniert werden, dass da nichts passiert.

Insgesamt geht es einfach um die Wärmeentwicklung in der Anlage und wenn da mal ein Blättchen verbrennt – so what? (zu Deutsch: Was solls? Anm. d. Red.) Entscheidend ist, dass die komplette Anlage geschützt wird. Das hat, so wie es aktuell aussieht, zumindest in der Kultur geklappt. In den anderen Kulturen müssen wir mal die nächsten Tage abwarten. Also wir erwarten schon enorme Schäden.

Kälteeinbruch sorgt für Existenzängste

SWR1: Was macht das jetzt mit Ihnen? Es wird ja erstmal so kalt bleiben.

Nickolaus: Es ist enorm belastend. Am Ende sind es existenzielle Ängste, die Sie die ganze Zeit durchstehen. Sie gucken die ganze Zeit jeden Wetterdienst, den Sie irgendwo greifen können und hoffen, dass es dann doch nicht so kommt, wie Sie es auf dem Bildschirm sehen.

Das ist sehr schwer zu beschreiben. Im Grunde können das nur die, die selbstständig sind, nachvollziehen, welche Ängste da in einem vorgehen und was das bedeutet. Letztendlich ist es die Ernte, die auf dem Spiel steht, und mit der Ernte unser komplettes Einkommen und auch die Löhne unserer Mitarbeiter. Da hängt sehr viel dran.

Obstbauer Nickolaus rechnet mit hohen Schäden

SWR1: Stand jetzt können Sie noch nicht absehen, wie sich das entwickelt und wie groß die Schäden sein werden?

Nickolaus: Genau. Wir hatten am Montag den ersten nennenswerten Frost. Da war es so, dass wir bereits Schäden gesehen haben. Diese Nacht war nochmal härter und kälter und wir erwarten, dass die Schäden relativ hoch sein werden. Also es gibt immer hoch gelegene oder abschüssige Lagen, wo der Frost abfließen kann, da wird es ein bisschen besser sein und es wird garantiert Lagen geben, die Totalausfälle haben.

SWR1: Befürchten Sie, dass das jetzt noch so weitergeht? Man hat früher schon immer gesagt, es ist heikel bis zu den Eisheiligen Mitte Mai.

Nickolaus: Nicht anders kennen wir das. Aber dieses Jahr hatten wir einen sehr milden Winter und einen sehr frühzeitigen Vegetationsstart. Das heißt, wir sind von unserer Entwicklung weiter als sonst. Dementsprechend sind die Kulturen auch ein Stück weit empfindlicher als sonst.

Normalerweise wären wir zu diesem Zeitpunkt in der beginnenden Apfelblüte und da ist die Blüte noch nicht so empfindlich wie jetzt die junge Frucht. Das Problem ist dieser milde Winter, der vorzeitige Austrieb und damit verbunden schon die vielen kleinen jungen Früchte, die wir an den Bäumen haben.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.