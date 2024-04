Die zweite frostige Nacht in Folge hat Spuren im Weinberg hinterlassen: Viele Reben an Mosel, Saar und Ruwer sind vom Frost beschädigt worden.

Am Dienstagmorgen hat Winzer Peter Burens sie entdeckt: Kleine verschrumpelte Knospen an seinen Reben an der Saar. Es sind die Folgen einer frostigen Nacht. "Erst trocknen die Knospen aus, dann werden sie lila und schwarz", so der Winzer.

60 bis 70 Prozent der Reben, die bereits ausgetrieben sind, haben Schaden genommen.

Frostschäden im Weinbau: Diese Knospe ist vom Frost geschädigt worden. Peter Burens - Saarweingut

Winzer erwartet hohen Ernteausfall

Der Winzer aus Saarburg schätzt, dass große Teile seiner Rebflächen betroffen sind. "Etwa 60 bis 70 Prozent der Reben, die bereits ausgetrieben sind, haben Schaden genommen."

Burens schätzt, dass sein Umsatz in diesem Jahr 30 bis 40 Prozent geringer ausfallen könnte als ursprünglich erwartet. Die Qualität habe zum Glück keinen Schaden genommen, so der Winzer.

Frost sorgt für großen Schaden in vielen Weinbergen

Nicht nur die Reben des Winzers aus Saarburg sind von den Folgen der kalten Nächte betroffen. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes im Kreis Trier-Saarburg haben große Rebflächen in der Region Schaden genommen.

So seien viele Reben an der Obermosel, im Ruwertal, im Bereich Mehring-Leiwen an der Mittelmosel sowie in der Gemeinde Fell vom Frost beschädigt worden. Wie groß die Ausfälle sind, könne erst in einigen Tagen exakt gesagt werden.

Knospen sind früher ausgetrieben als üblich

Dass es Ende April nachts auch noch zu Frost komme, sei nicht ungewöhnlich, so ein Experte des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Mosel. Wegen der warmen Temperaturen Anfang April hätten viele Knospen schon sehr früh ausgetrieben. Wenn die Nächte jetzt noch weiter kalt blieben, sterben die Knospen schnell ab, so der Experte.

Erinnerungen an Kältewelle 2017

Auch 2017 habe es eine solche Kältewelle gegeben, erinnert sich Winzer Peter Burens aus Saarburg. In diesem Jahr sei der Schaden aber höher und er befürchtet, dass es noch schlimmer werden könnte, wenn die Nächte weiter so kalt bleiben.

Die Wetteraussichten versprechen nichts Gutes: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt das kühle Wetter die kommenden Tage und bringt Frost, Glätte und unter Umständen sogar Schnee mit sich.