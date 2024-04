per Mail teilen

Gefühlt kommt es einem wie Winter vor - und das im April. Doch das kühle Wetter bleibt die kommenden Tage und bringt Frost, Glätte und unter Umständen sogar Schnee mit sich.

Der Dienstag startet in Rheinland-Pfalz weitestgehend sonnig, doch bleibt es weiterhin kalt und winterlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 12 Grad und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch ist dann vor allem im Bergland Glätte möglich, oberhalb von 400 bis 500 Metern fällt sogar Schnee.

Es wird noch kühler

Der Mittwoch startet wechselnd und teils stark bewölkt. Im Tagesverlauf ist mit Schauern und Graupelgewittern zu rechnen, in Hochlagen ist auch wieder Schnee möglich. Es wird etwas kühler bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad, in Hochlagen um die 4 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kann es laut DWD erneut Frost in Bodennähe geben. Über den Tag bleibt es dann winterlich: mit Schauern, teilweise mit Graupel gemischt, und im Bergland erneut mit Schnee.

Landwirte fürchten um Ernte

Das kalte Wetter ist aber nicht nur für uns unangenehm. Auch Pflanzen reagieren empfindlich auf die niedrigen Temperaturen. Obstbauern sind deswegen in Alarmbereitschaft. Denn rutscht das Quecksilber nachts unter null Grad, müssen sie sicherstellen, dass die Blüten der Bäume nicht abfrieren. Ansonsten drohen Ernteeinbußen.

Auch Winzern bereitet die Kälte Sorgen. Nach der zweiten frostigen Nacht in Folge sind viele Reben an Mosel, Saar und Ruwer geschädigt. Der Saarburger Weinbauer Peter Burens sagte dem SWR, dass 60 bis 70 Prozent seiner bereits ausgetriebenen Reben Schaden genommen hätten. Dadurch werde sein Umsatz in diesem Jahr um 30 bis 40 Prozent geringer ausfallen als ursprünglich erwartet.