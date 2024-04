Neues Schulbarometer: Gewalt an Schulen nimmt weiter zu

Laut dem neuen Schulbarometer der Robert Bosch-Stiftung beobachtet fast jede zweite Lehrkraft körperliche und psychische Gewalt an Schulen. Für die Studie wurden rund 1.600 Lehrerinnen und Lehrer alle Schulformen in Deutschland zur Situation an ihrer Schule befragt.