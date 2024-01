Live-Ticker: Straßen stellenweise noch glatt - Busverkehr eingeschränkt

Die Situation in der Region entspannt sich weiter. Allerdings bleibt der Busverkehr in Trier und Umgebung eingeschränkt. Auf den Straßen ist es stellenweise glatt.

Busse in Trier fallen aus oder verspäten sich 🚌😢

6:50 Uhr

Die Stadtwerke Trier haben folgende Infos für euch: Viele Fahrzeuge konnten das Busdepot verlassen und fahren derzeit auf allen 70er und 80er Linien. An einigen Stellen ist es noch glatt, daher komme es zu Verspätungen und Ausfällen.

Eingeschränkt ist der Busverkehr auf folgenden Linien:

Linie 6: Olewig ist nicht befahrbar, die Busse bleiben auf der Riesling-Weinstraße

Linie 17: Vordere Heide ist noch nicht anfahrbar

Linie 84: Ortslage Kernscheid glatt, Kernscheid ist noch nicht anfahrbar

Linie 30: Die Busse müssen in Kasel und Mertesdorf auf der Hauptstraße bleiben, die Höhenlagen sind nicht geräumt.

Den aktuellen Stand findet ihr hier.

Autofahrer weiter aufpassen! 🚗

6:30 Uhr

Die Straßen in der Region Trier können heute Morgen glatt sein. Nach Angaben der Polizei betrifft das vor allem Strecken, die noch nicht ganz vom Schnee geräumt wurden. Bislang laufe der Verkehr ohne Probleme. Die Streudienste seien im Einsatz.

Der Verkehrsverbund Region Trier VRT schreibt heute Morgen auf seiner Internetseite, dass es auf schneebedeckten Straßen in Ortsrandlagen sowie innerorts zu Ausfällen und Verspätungen kommen kann.

Guten Morgen, Region Trier! ❄

6:20 Uhr

Hallo zusammen. Wir schauen wieder gemeinsam in die Region. Nach Eis, Schnee und Staus auf den Autobahnen beruhigt sich das Wetter jetzt allmählich. Es bleibt aber erstmal frostig.

Bis morgen!

20:00 Uhr

Hinter uns liegt ein Tag mit Schneechaos und Winterfreuden. Kommt gut durch den Abend und die Nacht. Wir sind morgen früh um 6 Uhr wieder für euch da.

Glatteis: Stadtbusse in Trier fahren nur bis 18:45 Uhr🚍

17:00 Uhr

Wegen der weiter gefährlichen Straßenverhältnisse wird der Busverkehr in Trier auch am heutigen Donnerstag ab 18:45 Uhr eingestellt. Das melden die Stadtwerke. Die Busflotte wird am Abend wieder ins Deport geholt. Zwar seien die Straßen teilweise noch befahrbar, aber für den Abend seien Temperaturen bis minus zehn Grad Celsius gemeldet. Das finden die Verantwortlichen zu riskant, weil es überfrieren könnte.

Ein Wintermärchen in Eifel, Hunsrück und an der Mosel

16:20 Uhr

Die Menschen genießen die Winterlandschaft in der Region Trier bei strahlendem Sonnenschein. Da zeigen sich sogar die Sehenswürdigkeiten von Trier in einem anderen Licht. Und die Kinder genießen es, in Eifel und Hunsrück zu rodeln:

Am Flughafen Hahn starten und landen wieder Flugzeuge ✈

16 Uhr

Am Flughafen Hahn läuft der Betrieb wieder weiter, nachdem dieser am Morgen wegen des Schnees zeitweise unterbrochen werden musste.

Der Geschäftsführer des Hunsrück-Airports, Rüdiger Franke, teilt mit: "Der TRIWO Hahn Airport hat den Flugbetrieb um 14.30 Uhr wieder aufgenommen. Die Passagiere wurden informiert."

Zwei Flüge von Ryanair seien heute Morgen ausgefallen. Die restlichen, zum Teil verspäteten Flüge könnten nun nach und nach abgefertigt werden, sagt Franke. "Wir rechnen dank des besseren Wetters mit keinen weiteren Problemen für den heutigen Tag."

Noch mal was Schönes 📷

14:30 Uhr

Findet die Felsenkirche in Oberstein auf diesem Bild! Viel Spaß!

Wer sucht, der findet: Wo hat sich die Felsenkirche in Idar-Oberstein versteckt? Foto Hosser

Keine Staus mehr auf der A1 🚗🚛

14:15 Uhr

Die Verkehrssituation nach dem Schneefall in der Region Trier entspannt sich nach Angaben der Polizei langsam. So sind die Behinderungen durch querstehende Lkw auf der A1 in Richtung Saarbrücken inzwischen behoben. Auf dieser Autobahn war am Morgen zwischen den Anschlussstellen Moseltal und Mehring vor der Baustelle ein Lkw auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Kilometerlange Staus hatten sich gebildet. Einige Stunden später stelle sich ein Lkw in der Auffahrt Reinsfeld quer.

Stadt Trier warnt: Parks, Friedhöfe und Spielplätze nicht betreten

13:10 Uhr

Vorsicht ist, so die Stadtverwaltung Trier, nicht nur auf den Straßen geboten. Menschen sollen Parks, Spielplätze und Friedhöfe nicht betreten. Durch Eisschichten und Schneelast auf den Bäumen besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen. Da alle Mitarbeiter von StadtGrün im Winterdienst im Einsatz sind, sind keine Absperrungen möglich. Geplante Bestattungen würden aber stattfinden.

In der Innenstadt gibt es eine geschlossene Schneedecke. Deshalb sollen auch Fußgänger vorsichtig sein, sagt die Stadt. Ein einsamer Gast hat sich trotzdem in der Trierer Innenstadt in den Außenbereich eines Cafés verirrt.

Ein einsamer Gast sitzt auf der Außenterrasse eines Trierer Cafés. SWR Ludger Peters

Auf der A1 zwischen Dreieck Moseltal und Mehring geht nichts mehr

12:45 Uhr

Laut SWR-Verkehrsfunk gibt es sieben Kilometer Stau auf der A1 zwischen Dreieck Moseltal und Mehring. Die Laster stehen dicht an dicht auf der Fellerbachtalbrücke.

Seit Stunden stehen Lastwagenfahrer mit ihren Lkw auf der A1 auf der Fellerbachtalbrücke im Stau. Florian Blaes

Laut Autobahnpolizei ist der Grund ein Lastwagen, der sich in der Baustelle festgefahren hat. Die Autobahnmeisterei kommt mit großen Räumfahrzeugen nicht an dem Laster im Baustellenbereich vorbei. Anschließend haben sich dann auf wenig geräumter Straße weitere Lastwagen festgefahren oder quergestellt.

Wir haben die Info bekommen, dass einige Lastwagenfahrer schon drei Stunden an dieser Stelle stehen. Die Autobahnpolizei versucht nun, den Lkw aus dem Baustellenbereich zu bringen, damit die Autobahnmeisterei die Straße mit ihren großen Fahrzeugen räumen kann. Wie lange das dauern wird, ist nicht absehbar.

Auf der A1 zwischen Dreieck Moseltal und Mehring geht am Mittag nichts mehr. Florian Blaes

Viele Unfälle und immer noch Verkehrsbehinderungen

12:00 Uhr

Auch am Mittag gibt es immer noch Behinderungen auf den Straßen. Und uhalreiche Unfälle gab es auch. So gab es laut Polizei zwischen 6 und 10:30 Uhr ingesamt 22 Verkehrsunfälle mit Sachschaden - in zwei Fällen wurden auch Menschen leicht verletzt. Festgefahrene Lkw und Autos sorgen weiter für Einschränkungen auf Autobahnen und Landstraßen. Unser Kollege Christian Altmayer hat sich in der Eifel bei Wittlich umgeschaut. Auch hier machen Schnee und Glätte Autofahrern zu schaffen.

Probleme gibt es nach wie vor für Buskunden. Der Verkehrsverbund Trier teilte mit, dass fast alle Linien eingestellt sind. Die Stadtwerke Trier haben den Busverkehr vor gut einer halben Stunde wieder komplett eingestellt.

Viele Schüler mussten zu Hause bleiben

11:55 Uhr

Angesichts der weiter schwierigen Wetterlage haben die Schulen in der Region Trier unterschiedliche Regelungen getroffen. An den Trierer Gymnasien fand Unterricht heute regulär statt. Eltern hatten aber die Möglichkeit ihre Kinder abzumelden, wenn sie wegen des Wetters nicht in die Schule kommen konnten.

Von MPG und FWG sind deshalb heute nach Angaben der Schulleitungen etwa ein Drittel der Schüler zuhause geblieben. Am Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier-Ehrang, an das vor allem Schüler aus dem Umland mit Bussen kommen müssen, fand heute kein Unterricht statt.

In der Eifel waren Eltern vielerorts aufgerufen, die Kinder heute noch zuhause zu behalten. Es gab aber Notbetreuungen. Vereinzelt fand Unterricht statt, etwa an der Grundschule Hillesheim oder am Thomas Morus Gymnasium Daun. Im Hunsrück gab es an der IGS Morbach Notbetreuung. Ab morgen ist überall wieder regulärer Schulbetrieb geplant.

Flugbetrieb am Hahn eingestellt

11:16 Uhr ✈

Der Geschäftsführer des Flughafens teilte auf SWR-Anfrage mit: "Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der enormen Schneemassen ist der Flugbetrieb am Hahn Airport vorübergehend eingestellt. Die Passagiere wurden informiert."

Der Winterdienst arbeite mit Hochdruck daran, dass der Flugbetrieb schnell wieder aufgenommen werden kann, heißt es weiter.

Auch die Zufahrt zum Flughafen ist schwierig. Die Hunsrückhöhenstraße ist schneebedeckt und glatt.

Schnee behindert den Verkehr auf der Hunsrückhöhenstraße in der Nähe des Flughafens Hahn. Steil TV

Dieser LKW ist ins Rutschen gekommen und hat sich auf der B50neu(Hochmoselübergang) quer gestellt. Die Räumfahrzeuge sind im Dauereinsatz.

Auch die B50 neu ist durch Eis und Schnee glatt. Steil TV

Busverkehr in Trier wieder eingestellt

11:00

Die Stadtwerke Trier haben den Busverkehr wieder komplett eingestellt. Eisregen, Schnee und glatte Straßen sind der Grund. Die Stadtwerke sagen, dass sie die Strecken regelmäßig prüfen. Wir melden es, wenn die Busse wieder fahren.

Auf der A1 gibt es immer noch Probleme. Vor allem LKW bleiben am Hasborner Berg hängen. In der Trierer Innenstadt sorgt der Schnee unterdessen für Winteridylle pur.

Räumdienste fahren ohne Pause

10:40 Uhr

Die Straßenmeistereien in der Region Trier sind wegen des starken und andauernden Schneefalls im Dauereinsatz. Das teilten die Dienststellen auf SWR Anfrage mit. Seit dem Morgen fahren die Streu-und Räumfahrzeuge fast ohne Pause. Wie der Leiter der Straßenmeisterei Daun sagte, geht es, sobald eine Streufahrt beendet ist, von vorne wieder los.

Gegen drei Uhr heute Nacht habe es die ersten Schneefälle in der Eifel gegeben – zum Berufsverkehr sei es dann wieder losgegangen. Auch in der Stadt Trier sind die Räumdienste dabei, Straßen und Gehwege freizumachen.

Der Kampf gegen den Schnee ist für unseren Winterdienst (seit 4 Uhr im Dienst) im Moment noch ziemlich aussichtslos…#Trier #portanigra #Schneefall

Winterzauber in Trier 📷

10:30 Uhr

Auch wenn die Autofahrer heute fluchen. Ein bisschen Winterzauber in der Stadt ist doch auch mal schön. Allerdings heute "ohne Kännchen" draußen.

Draußen nur Kännchen? Heute nicht! SWR Nicole Mertes

Unfälle und Winterdienste im Dauereinsatz ❄

9:45 Uhr

Durch den starken Schneefall kommt es inzwischen in der Region Trier auf mehreren Straßen zu Behinderungen. Nach Angeben der Polizei gab es zahlreiche Unfälle - auch mit Leichtverletzten. Behinderungen durch querstehende Lkw gibt es weiterhin auf der Autobahn zwischen Ulmen und Dreieck Vulkaneifel.

Auf der A1 in Richtung Saarbrücken steht beim Dreieck Moseltal ein Lkw quer in der Baustelle. Behinderungen gibt es auch auf einigen Landstraßen, zum Beispiel auf der L158 am Mülheimer Berg. In Bernkastel-Kues ist die Zufahrt zum Plateau kaum möglich.

Auf der A1 zwischen Manderscheid und Wittlich hat sich der Stau aufgelöst. Der Verkehr fließt nach Angaben der Polizei langsam. Die Polizei bittet die Autofahrer erneut, unbedingt wetterangepasst zu fahren. Die Streudienste sind seit Stunden im Einsatz. Wegen des anhaltend starken Schneefalls allerdings unter erschwerten Bedingungen.

Viele Schulen in der Region Trier bleiben geschlossen

8:30 Uhr 🏫

Wegen des Wetters bleiben nach SWR-Recherchen auch Schulen in der Region Trier geschlossen. Betroffen sind unter anderem Schulen in Bitburg, in Salmtal und die Martin-Luther-King Schule in Traben-Trabach. In Trier hat das Friedrich-Spee-Gymnasium geschlossen. Die Realschule Hillesheim hat eine Notbetreuung. Das Thomas-Morus-Gymnasium Daun auch.

Querstehende Lkw sorgen für stockenden Verkehr

8:12 Uhr

Auf der A 1 zwischen Manderscheid und Wittlich stockt der Verkehr in beiden Richtungen immer wieder auf einer Länge von zwölf Kilometern. Weiter nördlich zwischen Ulmen und Dreieck Vulkaneifel behindern mehrere querstehende Lkw den Verkehr. Auf der A 1 in Richtung Saarbrücken steht beim Dreieck Moseltal ein Lkw quer in der Baustelle. Das wird im Berufsverkehr voraussichtlich zu großen Behinderungen führen.

Der Trierer Dom im winterlichen Weiß. Der Schnee behindert allerdings in weiten Teilen der Region Trier den Verkehr. SWR

Verkehrsbehinderungen überall in der Region

7:25 Uhr 🚨

Schnee und glatte Straßen behindern in weiten Teilen der Region Trier den Verkehr. Es kam nach Angaben der Polizei zu mehreren witterungsbedingten Unfällen. Derzeit stehen nach Angaben Autobahnpolizei auf der A1 am sogenannten Hasborner Berg Lkw quer.

In vielen Regionen kommen die Streu- und Räumdienste wegen des andauernden Schneefalls nicht hinterher. Die Polizei bittet daher, vorsichtig und wetterangepasst zu fahren. Viele Buslinien haben derzeit den Betrieb noch eingestellt. Die Stadtwerke Trier teilen mit, dass einzelne Linien – allerdings nicht in den Höhenstadtteilen - jetzt langsam eingeschränkt starten. Die Schulbusse fahren nicht.

Wegen Glatteis: Busse fahren nicht

6:30 Uhr 🚌😕

Die Stadtwerke Trier (SWT) haben den Busverkehr nach Angaben ihrer Internetseite zum Teil noch immer eingestellt. Man prüfe jedoch regelmäßig, ob die Routen wieder befahrbar seien.

Auf der Seite der SWT heißt es dazu: "Liebe Fahrgäste, aufgrund der Straßenverhältnisse können die meisten Busse das Depot derzeit noch nicht verlassen. Erste Linien nehmen den Betrieb eingeschränkt auf. Auch die Schulbusse fallen aus.

Linie 1+11: Einzelne Fahrzeuge der Linien 1 und 11 pendeln zwischen Euren Friedhof und Nells/Park

Linie 2: Einzelne Fahrzeuge der Linie 2 pendeln zwischen Zewen Gutenbergstraße und Kaiserthermen

Linie 5: Pendelt zwischen Wilhelm-Leuschner-Straße und Südbahnhof

Zusätzlich befinden sich laut dem VRT die privaten Busunternehmen am Donnerstag und Freitag im Streik. Bestreikt werden unter anderem Fahrten der Unternehmen Moselbahn, DB Regio Bus Mitte (DRM), DB Regio Bus Rhein-Mosel (RMB) und Scherer Reisen, welche in der Vergangenheit schon betroffen waren.

Spiegelglatte Fahrbahnen: Polizei bittet Autofahrer, zu Hause zu bleiben

6:15 Uhr

In der Eifel sind die Fahrbahnen mit Schnee bedeckt. Auf Bundes- und Landstraßen haben sich LKW festgefahren. Auch auf den Autobahnen liegt Schnee. Die Autobahnmeisterei kam zunächst nicht mit dem Räumen hinterher. Mehrere Polizeidienststellen darunter Morbach, Hermeskeil, Idar-Oberstein und Bitburg meldeten spiegelglatte Fahrbahnen. Schon vor dem Berufsverkehr haben sich mehrere Unfälle mit Blechschäden ereignet. Die Polizei bitte Autofahrer möglichst zu Hause zu bleiben oder besonders vorsichtig zu fahren. Die Streudienste sind im Einsatz.

Auch in Trier ist über Nacht erneut viel Schnee gefallen. In der Innenstadt sind die Straßen und Fußgängerwege schneebedeckt. SWR

Donnerstag

6:05 Uhr

Guten Morgen! Mit aktuellen Meldungen zum Wetter und den Auswirkungen in der Region Trier sind wir wieder für Euch da.

Lange Staus auf der B51 bei Stadtkyll wegen Schneefalls

20:30 Uhr

Die Schneefront ist in der Nordeifel angekommen. Die Polizei Prüm meldet lange Staus auf der B51 zwischen Stadtkyll und Köln in beiden Richtungen. Zunächst war es durch einen kleineren Unfall zu einem Stau gekommen. Durch die massiven Schneefälle und querstehende Lastwagen staut es sich jetzt in beiden Fahrtrichtungen. Die Straßenmeistereien sind unterwegs.

Umgestürzte Bäume im Moseltal und im Hunsrück

20:30 Uhr

Die Polizei Schweich musste wegen umgestürzter Bäume im Bereich Leiwen, Zummethöhe und Trittenheim ausrücken. Auch die Polizei Idar-Oberstein meldet kleinere umgestürzte Bäume.

Extreme Glättegefahr bis Donnerstag 🌨

18:45 Uhr

Die Warnung des Deutschen Wetterdienst (DWD) wegen extremer Glätte gilt weiter. Eine hohe Glättegefahr bestehe bis voraussichtlich Donnerstagmorgen. Zudem seien im Nordwesten von Rheinland-Pfalz kräftige Schneefälle mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, hieß es.

++INFO++Weiterführende Informationenzu den betroffenen Linien und Strecken, finden Sie unter: ⬇️

Glätte: Regen trifft auf kalten Boden ❄

18:00 Uhr

Durch die niedrigen Temperaturen gefriert der Regen sehr schnell. Daher solltet ihr immer noch mit spiegelglatten Stellen auf Straßen und Wegen rechnen. Gerade in der Eifel und vor allem im Bereich Gerolstein und Daun gab es mehrere kleinere Unfälle im Feierabendverkehr. Allerdings war laut Polizei wenig Verkehr - viele Menschen seien zuhause geblieben.

Stadtbusse fahren nur bis 18:45 Uhr in Trier

17:30 Uhr 🚌

Die SWT teilen mit, dass es wegen Eisregen immer noch zu glatten Straßen und Einschränkungen im Linienverkehr kommt, inbesondere in den Höhenlagen. Aufgrund der Straßenverhältnisse werde der Busverkehr mit Beginn des Sternverkehrs (80er- und 70er-Linien) ab 18:45 Uhr eingestellt.

Krankenhäuser bisher weitgehend im "Normalbetrieb" 🏥🏥

17:00 Uhr

In den beiden großen Trierer Krankenhäusern lief der Betrieb Mittwoch weitgehend planmäßig. In den Notaufnahmen des Klinikums Mutterhaus und des Brüderkrankenhauses war es nach deren Angaben eher ruhig.

Im Brüderkrankenhaus wurden vier Personen unfallchirurisch versorgt, beispielsweise nach einem Armbruch nach einem Sturz wegen glatter Straßen.

Im Krankenhaus Bitburg lief der Betrieb in der Notaufnahme wie üblich, so eine Sprecherin.

Die Krankenhäuser hatten keine Probleme bei den Dienstplänen, heißt es. Die meisten Mitarbeiter seien frühzeitig zur Arbeit aufgebrochen, so dass alle Behandlungen planmäßig stattfinden konnten.

Viele Schüler zuhause geblieben 🏠

16:30 Uhr

Der Unterricht an den Schulen der Region Trier war Mittwoch wegen des Unwetters mit Eisglätte beeinträchtigt. Der Schulleiter am Gymnasium Saarburg teilte mit, dort seien die Schülerinnen und Schüler zuhause geblieben, hätten Aufgaben erledigt oder wurden zum Teil online unterrichtet. Am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier kam weniger als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen zum Unterricht. Am Thomas-Morus-Gymnasium Daun und weiteren Schulen wurde der Unterricht früher beendet, weil danach keine Busse mehr gefahren wären. Die Abiturprüfungen in Englisch sind aber an allen Schulen wie geplant durchgeführt worden. Wegen der unsicheren Wetterlage morgen haben die meisten Schulen der Region Trier zwar normalen Unterricht geplant, berechnen aber keine Fehltage, falls jemand wegen des Wetters nicht zum Unterricht kommen kann.

Streufahrzeuge in der Region Trier seit der Nacht im Dauereinsatz ❄

16:15 Uhr

Nach Angaben der Straßenmeistereien in Eifel, im Hunsrück und an der Mosel sind die meisten Straßen dort aktuell gut befahrbar. Die Straßenmeistereien sind nach eigenen Angaben derzeit mit ihrer gesamten Fahrzeugflotte auf den Straßen. Wie lange sie heute noch unterwegs sind, sei bisher noch nicht absehbar. Offen ist noch, ob die Streufahrzeuge in der kommenden Nacht fahren werden. Personal stehe aber auf Abruf bereit, falls es die Wetterlage in der Nacht erfordere. Fahrt also nur, wenn es sein muss und weiterhin vorsichtig!

Müllwagen rutscht in geparktes Auto

16:00 Uhr

In Hinzenburg in der Verbandsgemeinde Ruwer gab es laut Polizei am Mittwoch auch einen glättebedingten Verkehrsunfall. Ein Müllwagen sei ins Rutschen gekommen und gegen einen geparktes Auto geprallt, dabei sei niemand verletzt worden.

Bei Hinzenburg (Kreis Trier-Saarburg) rutschte ein Müllwagen gegen ein geparktes Auto und eine Mauer. Polizei Hermeskeil

Eisregen in Eifel, an der Mosel und im Hunsrück

15:45 Uhr

Fast überall in der Region Trier gefriert der Regen. Laut Polizei hat es seit dem Morgen im Vergleich zu "normalen Tagen" in der Region Trier mehr Unfälle gegeben. Meist sei niemand verletzt worden. Es seien aber deutlich weniger Menschen unterwegs gewesen als sonst.

Tödlicher Unfall in der Südeifel

15:15 Uhr

Ein Fahrer eines Transporters ist am Mittag bei Bauler im Eifelkreis auf eisglatter Fahrbahn nach einem Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Transporter auf glatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei Trier bittet Autofahrer, weiterhin vorsichtig zu fahren. Solange es weiter regnet, könnte es in Höhenlagen spiegelglatt auf den Straßen sein.

Leere Straßen, fleißige Räumdienste und jede Menge Eis

14:45 Uhr

Rutschpartie an vielen Orten der Region Trier

14:35

Aus dem Domfreihof in Trier ist eine Eisfläche geworden.

Stau an der A64 Richtung Luxemburg löst sich auf

13:30 Uhr

An der Autobahn A 64 in Richtung Luxemburg löst sich der Lkw-Stau nach Polizeiangaben auf. Das wegen der Glätte verhängte Fahrverbot für Lkw mit mehr als siebeneinhalb Tonnen wurde aufgehoben.

Heute morgen standen hunderte Lastwagen auf der Autobahn. Sie wurden dort angehalten, weil seit dem Morgen Lkw nicht nach Luxemburg und Frankreich fahren durften. Da war viel Geduld gefragt.

Inzwischen sei eine Notausfahrt eingerichtet worden, durch die der Verkehr ablaufe.

Zahlreiche Unfälle aber keine Verletzen

Bisher ist es laut Polizei in der Region Trier wegen des Wetters zwar zu zahlreichen Unfällen gekommen, verletzt wurde aber niemand. Behinderungen gibt es im Bus- und Bahnverkehr – auch die Flughäfen sind betroffen. So sind den Angaben zufolge am Flughafen Luxemburg rund 20 Flüge wetterbedingt storniert worden.

Der Geschäftsführer des Flughafens Hahn teilte dem SWR mit, dass wegen des Blitzeises der Flugbetrieb am Hahn Airport kurz unterbrochen war, Flüge seien nicht ausgefallen.

Stromnetzbetreiber auf mögliche Störungen vorbereitet ⚡

13:15

Der für die Region Trier zuständige Stromnetzbetreiber Westnetz setzt heute die gesamte Mannschaft dafür ein, das Stromnetz zu überwachen und mögliche Stromausfälle zu beheben. Eine Sprecherin sagte, Westnetz stehe in Kontakt mit den Kommunen. Bislang gebe es wegen des Wetters aber keine Einsätze in der Region Trier. Man habe geplante Wartungsarbeiten verschoben, um das Personal bei Stromausfällen einsetzen zu können.

Das Risiko für Beeinträchtigungen durch Eisregen hält der Netzbetreiber Westnetz jedoch für gering. Die Netzanlagen und Leitungen seien für Eis ausgelegt. Die Situation jetzt sei weniger kritisch als etwa 2006 im Münsterland. Dort sei damals feuchter Nebel gefroren und hätte rund um die Leitungen eine immer dickere Eisschicht gebildet. Es kam zu teils tagelangen Stromausfällen.

Die Sprecherin sagte, so etwas erwarte Westnetz diesmal nicht. Westnetz baut außerdem Glasfaserleitungen für Internet. Diese seien unterirdisch verlegt und deshalb nicht durchs Wetter beeinträchtigt, sondern nur, wenn auch der Strom ausfalle.

Unterbrechungen im Flugverkehr

12:45 Uhr

Am Flughafen Findel in Luxemburg sind wegen des Winterwetters einige Flüge gestrichen worden. Der Airport spricht von rund 20 Flügen, die gecancelt wurden. Am Flughafen Hahn hat es nach Angaben eines Sprechers Unterbrechungen gegeben. Aufgrund von Blitzeis sei der Flugbetrieb am TRIWO Hahn Airport kurz unterbrochen gewesen, Flüge wurden jedoch nicht gestrichen. Die Enteisungsfahrzeuge haben demnach die Piste vom Blitzeis befreit, sodass der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne.

Trierer Innenstadt so gut wie leer

12:15 Uhr

Feuerwehren gut vorbereitet 🚒

11:45 Uhr

Die Feuerwehren in der Region Trier sind nach eigenen Angaben gut auf die extreme Wetterlage vorbereitet. In den meisten Landkreisen sei heute mehr Feuerwehrpersonal einsatzbereit als sonst, unter anderem auch, weil viele der Ehrenamtler im Homeoffice arbeiteten. Im Kreis Birkenfeld wurde mit den Nachbarlandkreisen eine Koordinierungsstelle eingerichtet.

Auch bei der Feuerwehr Idar-Oberstein hat man das Einsatzfahrzeug bereits mit Schneeketten ausgestattet. Foto Hosser

Lage noch überschaubar

Zu Einsätzen sei es bislang noch nicht gekommen. Sorgen machen müsse man sich bis jetzt noch nicht, sagte Jörg Teusch, der Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Ob beispielsweise die Strom- und Wasserversorgung gefährdet sei, könne man immer nur kurzfristig abschätzen. Je nach Lage könne es aber zu Stromausfällen kommen. Größeres Chaos erwartet Teusch jedoch eher auf den Straßen. Momentan sei die Lage aber noch überschaubar, sagt Christian Otto, von der Feuerwehr Trier-Land.

"Außer auf ein paar innerörtlichen Straßen sind bisher alle Straßen in Trier befahrbar. Wir sind für alle Fälle heute besonders gut aufgestellt. Die Wehrleitung, die Funkeinsatzstelle und die Landeswarnzentrale sind auch in Bereitschaft. Auf einige unserer Fahrzeuge haben wir bereits Schneeketten aufgezogen, damit wir sofort einsatzbereit sind."

Wir sind für alle Fälle heute besonders gut aufgestellt.

Einschränkungen im Zugverkehr 🚉

11:15 Uhr

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, entfallen witterungsbedingt bei den Regionalbahnen RE1, RB79 und RB71 die Halte zwischen Konz und Saarbrücken Hauptbahnhof. Wegen des Wintereinbruchs kann es außerdem deutschlandweit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen. Die Bahn empfiehlt euch, eure Reiseverbindungen vor Abfahrt des Zuges zu prüfen.

Räumdienste im Dauereinsatz 💖

11:00 Uhr

Die Winterdienste und Straßenmeistereien sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Viele haben heute ihr Personal aufgestockt und fahren Extra-Schichten. In kleineren Orten sind oft auch Gemeindemitarbeiter unterwegs. So auch in Salmtal. Dort sorgt Michael Ludes dafür, dass niemand ausrutscht. Mit dem Traktor streut er Salz auf die Gehwege im Dorf.

Viele Geschäfte geschlossen

10:50 Uhr

In der Fußgängerzone in Trier sind nur wenige Menschen unterwegs. Viele haben sich an die Appelle des Deutschen Wetterdienstes gehalten und sind zu Hause zu bleiben. Viele Geschäfte sind zudem geschlossen. Vor allem kleine, inhabergeführte Läden haben wegen des Wetters gar nicht erst aufgemacht. Die Wege in der Trierer Innenstadt sind zum Teil spiegelglatt. Vor allem in den kleinen Nebenstraßen kann es rutschig sein. Der Winterdienst und die Streufahrzeige sind im Einsatz. Seid schön vorsichtig!

So wie dieses Geschäft sind am Mittwoch viele Läden wegen Glatteisgefahr in der Innenstadt von Trier geschlossen. SWR Solveig Naber

Busverkehr weitgehend eingestellt

10:30 Uhr

In weiten Teilen der Region ist der Busverkehr komplett eingestellt. Es fahren so gut wie keine Busse mehr in der Region Trier. Laut VRT haben die meisten Busunternehmen ihren Betrieb seit 10 Uhr eingestellt. In der Innenstadt von Trier fahren nach Angaben der Stadtwerke zwar noch Busse. Aber auch hier kommt es zu Einschränkungen. So fahren unter anderem die Linien 3, 8 und 13 nicht mehr. Auch der Markusberg und Vordere Heide können per Linienbus nicht mehr erreicht werden.

Nach Angaben der Polizei verbietet auch Belgien ab 13:00 Uhr die Einreise von Fahrzeugen mit einer Fahrzeuglänge über 13 Meter. In Luxemburg ist die Durchreise für Lkw über 7,5 Tonnen bereits verboten.

Straßen auch außerhalb der Region Trier teils spiegelglatt

10:00

Die Meteorologen warnen weiterhin vor starkem Schneefall sowie vor sehr hoher Glatteisgefahr in Rheinland-Pfalz. Beim Glatteis gilt die Stufe 4 von 4, beim Schnee die Stufe 3 von 4. Überall im Land gibt es bereits Ausfälle im Bus- und Bahnverkehr.

Erste Unfälle in der Region Trier

9:35 Uhr

In der Region Trier hat der Eisregen laut Polizei zu ersten kleineren Unfällen mit Blechschäden geführt. An der Autobahn 64 vor der Sauertalbrücke stehen viele Lkw auf der rechten Spur und kommen nicht mehr weiter. Grund ist das Fahrverbot für Lkw über siebeneinhalb Tonnen in Luxemburg und Frankreich. Es ist den Angaben zufolge bis 14 Uhr verlängert worden. Wegen der glatten Straßen können auch viele Busse nicht mehr fahren. Die Anbieter haben Linien teilweise eingestellt – ansonsten muss mit Verspätungen gerechnet werden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes breitet sich der gefrierende Regen im Laufe des Tages weiter aus. Unter anderem im westlichen Rheinland-Pfalz und im Saarland bestehe hohe Glatteisgefahr. 20 bis 30 Liter an gefrierendem Regen pro Quadratmeter würden bis heute Abend erwartet - damit könne sich eine dicke Eisschicht auf Straßen, Wegen oder Stromleitungen bilden. Bäume könnten unter der Eislast zusammenbrechen.

So fahrt ihr sicher auf glatten Straßen 🚗

9:20 Uhr

Polizei, Landesbetrieb Mobilität und Deutscher Wetterdienst warnen heute ausdrücklich vor Aufenthalten im Freien und unnötigen Fahrten. Falls ihr dennoch dringend raus müsst, hier ein paar Tipps, wie ihr euch auf glatten Straßen verhaltet. Passt auf euch auf!

Luxemburg verhängt Durchreiseverbot für Lkw

9:10 Uhr

Lkw mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen sollten nicht mehr auf die Autobahn 64 auffahren. Laut Polizei ist derzeit kein Durchkommen nach Luxemburg, da dort ein Fahrverbot für Lkw verhängt wurde. Es gebe bereits erste Staus.

❗️Derzeit sollten LKW über 7,5t vermeiden auf die #A64 aufzufahren❗️Die Durchreise nach #Luxemburg ist nicht möglich, da dort ein #Fahrverbot verhängt wurde. ❄️▪️Es staut sich auf der A64 zurück.Rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen und schaut frühzeitig nach anderen Routen!

Linienbusverkehr im Kreis Birkenfeld eingestellt

9:05 Uhr

Im Kreis Birkenfeld wurde der Linienbusverkehr am Mittwochmorgen eingestellt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, fahren die beiden Verkehrsunternehmen Scherer Reisen und die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld (NVB) wegen des Wetters derzeit nicht mehr.

Gefrierender Regen breitet sich weiter aus

9:00 Uhr

Der gefrierende Regen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Morgen von Südwesten her nach Rheinland-Pfalz gezogen und breitet sich weiter aus. Eine Meteorologin des DWD sagte dem SWR, man warne vor einem extremen Unwetter. Es bestehe eine sehr hohe Glatteisgefahr vom westlichen Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis nach Südhessen.

20 bis 30 Liter an gefrierendem Regen pro Quadratmeter würden bis heute Abend erwartet - damit könne sich ein regelrechter Eispanzer auf Straßen, Wegen oder Stromleitungen bilden. Bäume könnten unter der Eislast zusammenbrechen. Es bestehe eine große Gefahr für Leib und Leben, warnt der DWD.

Aufenthalte im Freien unbedingt vermeiden

Aufenthalte im Freien und Fahrten sollten unbedingt vermieden werden. In einer Katwarn-Meldung heißt es, die Menschen sollten sich auch auf Netzausfälle zum Beispiel bei Strom und Mobilfunk vorbereiten und die Entwicklung in Radio, Fernsehen und Internet verfolgen. Auf den Straßen würden erhebliche Behinderungen erwartet bis hin zu Sperrungen. Wer mit dem Auto fährt, solle möglichst volltanken und Decken und warme Getränke mitnehmen.

"Die Gehwege in Trier werden langsam richtig glatt"

8:50 Uhr

SWR-Reporterin Solveig Naber hatte es heute Morgen gar nicht so einfach, ins Studio zu kommen.

Eisregen sorgt für glatte Straßen

8:35 Uhr

In der Region Trier hat Eisregen eingesetzt. Dadurch werden die Straßen gefährlich glatt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich läuft der Verkehr derzeit noch. In Frankreich und Luxemburg ist das Fahrverbot für Lkw über siebeneinhalb Tonnen bis 14 Uhr verlängert worden. Die Rastplätze für Lkw sind den Angaben zufolge größtenteils überlastet. An der A64 vor der Sauertalbrücke stehen bereits viele Lkw auf der rechten Spur und kommen nicht mehr weiter.

Das Wetter führt auch dazu, dass nicht mehr alle Busse fahren können. Wie der VRT meldet, sind viele Fahrten im Linienverkehr inzwischen eingestellt – sowohl im Trierer Land als auch in der Eifel und im Raum Saarburg. Die Stadtwerke Trier teilen mit, dass es zu Verspätungen kommen kann – die Stadtteile in den Höhenlagen könnten nicht mehr angefahren werden. Die Polizei informiert über X – ehemals Twitter über die aktuelle Lage.

In der Trierer Innenstadt war heute Morgen nicht viel los. Der Hauptmarkt ist fast menschenleer. SWR

Lage auf Trierer Hauptbahnhof weiter entspannt

8:20 Uhr

Am Hauptbahnhof Trier war es am Morgen trotz der Glättegefahr auf den Straßen relativ ruhig. Manche Bahnpassagiere hatten allerdings die Sorge, dass sich das Wetter noch so stark verschlechtert, dass sie am Nachmittag oder Abend nicht mehr nach Hause fahren können. Auch ein paar Autofahrer haben sich heute dazu entschieden, zur Sicherheit lieber mit dem Zug zu fahren.

Normalerweise wäre ich heute mit dem Auto von Trier nach Luxemburg zur Arbeit gefahren. Weil die Wettervorhersage aber ziemlich schlecht ist, habe ich gedacht, dass ich lieber mit dem Zug fahre. Aber jetzt frage ich mich, ob ich heute wieder zurück nach Hause komme.

Pendler Wolfgang Stolz will das Auto heute lieber stehen lassen. SWR

Wie schaut's bei euch aus? ⛄❄🌨

8:05 Uhr

Erste Eindrücke von euch erreichen uns im SWR. Vielen Dank dafür und euch weiterhin allen ein gutes Durchkommen, wenn ihr raus müsst!

Eisregen in Trierweiler. Streufahrzeuge sind im Einsatz und streuen erneut. Autobahn von und nach Luxembourg ist gut gestreut. Bei Nebenstraßen sollte man aufpassen da diese ggf. nicht gestreut sind.

Verkehrsbeeinträchtigungen und geschlossene Schulen

7:55 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt ab dem Morgen vor Extremwetter in der Region Trier. Starker Schneefall, Eisregen und Glätte können den Verkehr beeinträchtigen. In einigen Orten hat es zu schneien begonnen, teilweise fällt Regen, der sofort gefriert. Laut Polizei ist es bisher noch nicht zu wetterbedingten Unfällen gekommen.

Aktuelle Störungen im Busverkehr Über aktuelle Störungen im Busverkehr in der Region Trier informiert der Verkehrsverbund Region Trier - VRT - auf seiner Internetseite.

Seit den frühen Morgenstunden sind die Straßenmeistereien und Winterdienste im Einsatz. Wegen des Wetters hat der Verkehrsverbund Region auf seiner Internetseite mitgeteilt, dass der Busverkehr bei mehreren Linienbündeln eingestellt ist. Einige Schulen in der Region Trier bleiben heute geschlossen. Der Unterricht findet aber in Form von Online-Unterricht statt. So beispielsweise in Wittlich, Saarburg oder Hermeskeil.

Die Polizei Trier hat schon gestern dazu aufgerufen, auf unnötige Fahrten zu verzichten. Über die aktuelle Lage informiert die Polizei über X – ehemals Twitter.

❌ACHTUNG:Wir warnen vor Eisglätte und Schneefall!❄️❄️❄️Schaut euch die Wetterkarte für eure Region an:❗️Wir bitten euch, passt eure Fahrweise an die Witterungsverhältnisse an und verzichtet auf nicht notwendige Fahrten!

Erste Staus auf Autobahnen der Region

7:50 Uhr

Das Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen in Frankreich und Luxemburg ist bis 14 Uhr verlängert worden. Rastplätze für Lkw sind laut Polizei größtenteils überlastet. An der A64 vor der Sauertalbrücke stehen bereits viele Lkw auf der rechten Spur und kommen nicht mehr weiter.

Weitere Ausfälle im Busverkehr

7:45 Uhr

Wegen gefrierenden Regens und extremer Glatteisgefahr wurden weitere Buslinien eingestellt. Nach Angaben des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) betrifft das neben dem Linienbündel Saargau auch die Linienbündel Hochwald-Ruwertal, Eifelkreis-Bitburg-Prüm sowie Trier-Saarburg.

Winterdienste im Einsatz

7:35 Uhr

Die Winterdienste in der Region Trier geben alles! So auch in Trier.

👍Seit viertel vor 4 für euch im Winterdienst unterwegs: Daumen hoch für die Leute von unserer Stadtreinigung!

Weitere Buslinien fallen aus

7:25 Uhr

Die Stadtwerke Trier weisen darauf hin, dass die Linien 4 und 14 nicht mehr fahren. In Trier komme es derzeit wegen des einsetzenden Eisregens zu glatten Straßen. Es gebe erste Einschränkungen im Straßenverkehr. Das betreffe unter anderem die Busse in den Höhenlagen. Über die Fahrplanauskunft könnt ihr prüfen, ob euer Bus Verspätung hat.

Verkehr in Trier läuft noch normal

7:15 Uhr

Es sind zwar etwas weniger Autos unterwegs als sonst, aber in Trier läuft der Verkehr noch weitgehend normal.

Es beginnt zu schneien

7:10 Uhr

Unter anderem im Hunsrück und an der Mosel beginnt es zu schneien. In Trier kommt Graupel und leichter Eisregen vom Himmel. Tief "Gertrud" soll heute für Schnee und gefrierenden Regen sorgen. Es besteht extreme Glättegefahr.

Erste Ausfälle im Busverkehr

6:55 Uhr

Der Verkehrsverbund Region Trier hat darauf hingewiesen, dass der Verkehr im Linienbündel Saargau eingestellt wurde. Die Stadtwerke Trier higegen teilen mit, dass der Verkehr derzeit noch störungsfrei läuft. Auch viele andere Busanbieter haben darauf hingewiesen, dass es wegen des Wetters heute zu Störungen und Ausfällen im Fahrplan kommen kann.

In Frankreich und Luxemburg gilt wegen des Wetters bis 8:00 Uhr ein Fahrverbot für Lkw mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen. Deshalb sind derzeit grenznahe Rast- und Parkplätze überfüllt.

Viele Schulen und Kitas in der Region Trier heute geschlossen

6.40 Uhr

Die Kreisverwaltung Birkenfeld hat allen Schulen und Kindertagesstätten im Kreisgebiet dazu geraten, heute zu schließen. Auch viele andere Schulen in der Region Trier bleiben geschlossen. Der Unterricht findet aber in Form von Online-Unterricht statt, wie beispielsweise an der Geschwister-Scholl-Schule in Saarburg und Hermeskeil. Das Thomas Morus Gymnasium in Daun hat angekündigt wegen des Wetters heute nur bis zur 6. Schulstunde zu unterrichten.

Die Abiturprüfungen finden laut ADD dennoch statt. Sollten Schülerinnen und Schüler es nicht schaffen, rechtzeitig an der Prüfung teilnehmen zu können, sollen sie umgehend die Schule informieren. Gegebenenfalls könne der Prüfungszeitraum verschoben beziehungsweise verlängert werden. Schülerinnen und Schüler, die begründet nicht zur Schule kommen können, könnten die Abiturprüfung nachschreiben, heißt es in einer Mitteilung.

Betrieb am Flughafen Hahn läuft noch normal

6:25 Uhr

Am Flughafen läuft laut Flugplan aktuell der Betrieb noch planmäßig. Demnach ist heute Morgen eine Maschine nach Teneriffa gestartet. Diesen Passagieren zumindest ist die Flucht in die Sonne noch gelungen. Der Betreiber des Flughafens hat dem SWR mitgeteilt, dass er auf die Wetterverhältnisse vorbereitet ist. Es stünde genug Enteisungsmaterial und Personal zur Verfügung. Einen Überblick über die Flüge am Hunsrück-Airport gibt es hier.

Am Bahnhof Trier ist die Lage ebenfalls entspannt. Noch sind kaum Pendler unterwegs.

Krankenhäuser vorbereitet

6:15 Uhr

Auch die Krankenhäuser in Trier haben sich auf die extreme Wetterlage vorbereitet. Wie das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen mitteilte, ist die Notaufnahme personell voll besetzt. Die Patientenversorgung in allen Bereichen sei gesichert. Zu den Vorbereitungen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier sagte der Hausobere Markus Leineweber dem SWR: "Wir stellen uns darauf ein, dass es aufgrund der Glätte vermehrt zu Unfällen kommen kann, die uns dann auch in der Notaufnahme aufsuchen", sagte der Hausobere Markus Leineweber dem SWR. "Dafür sind wir vorbereitet, von daher denken wir, dass wir heute gut aufgestellt sind."

Wir stellen uns darauf ein, dass es aufgrund der Glätte vermehrt zu Unfällen kommen kann, die uns dann auch in der Notaufnahme aufsuchen.

Unnötige Fahrten vermeiden

6:00 Uhr

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) appelliert wegen der Unwetterlage an alle Verkehrsteilnehmer, auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten. Der rheinland-pfälzische Winterdienst sei zwar gut vorbereitet, teilte der LBM mit, es gebe aber auch Grenzen. Beispielsweise bei Eisregen oder Schneeverwehungen. So könnten wegen der winterlichen Straßenzustände Gefahren nicht ausgeschlossen werden. Unter anderem könnten Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen.

Der Landesbetrieb spricht von einer herausfordernden Wettersituation – man sei aber vorbereitet auf Glatteis und starke Schneefälle. Die Streusalzlager seien gut gefüllt. Man werde versuchen mit voller Mannschaftsstärke die Befahrbarkeit der Straßen zu gewährleisten, so der LBM. Mit Schneeresten auf der Straße oder teils einer geschlossenen Schneedecke, müsse dennoch gerechnet werden.

Räumdienste vorbereitet

5:45 Uhr

Die Straßenmeistereien haben nach eigenen Angaben noch am Dienstagabend und in der Nacht erste Kontrollfahrten gemacht. Teilweise sollen sie auch schon vorbeugend gestreut haben. Neben den Mitarbeitern der Straßenmeistereien seien am Mittwoch noch zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz. In der Stadt Trier wurde der Winterdienst verdoppelt.

Rund um Arzfeld in der Eifel müssen beispielsweise rund 300 Kilometer Straße geräumt werden, sagt Christian Steins, Leiter der Straßenmeisterei Arzfeld. "Wir streuen und räumen, so gut es eben geht. Hier haben wir noch etwa 1.000 Tonnen Salz, und das reicht schon noch eine ganze Weile."