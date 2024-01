Schnee- und Eisglätte in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Es ist gefährlich glatt in Rheinland-Pfalz! Schnee- und Eisregen sorgen voraussichtlich noch bis in den Abend für Behinderungen. Vereinzelt gab es Unfälle, aber viele Menschen sind vorsorglich zuhause geblieben. Auch viele Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz waren geschlossen. Für alle, die vor die Tür mussten, galt: Extrem vorsichtig und gut ausgerüstet sein.