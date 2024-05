Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das wird heute wichtig in RLP

Heftige Unwetter sorgen für Schäden 6:04 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Im festgefahrenen Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe treffen sich heute Arbeitgeber, Gewerkschaft und Landesregierung. Sollten die Gespräche scheitern, droht ab Montag ein zweiwöchiger Streik. Ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di äußerte sich zuversichtlich, dass zumindest für das laufende Jahr eine Einigung erzielt werden könne. Schadstoffe in der Luft und der Klimawandel setzen den Wäldern zu. Im schwer geschädigten Lennebergwald bei Mainz schauen Experten heute, was unternommen werden kann. Sie erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wie dem vielerorts im Land geschädigten Wald geholfen und wie er möglicherweise klimafester gemacht werden kann. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) wird sich an diesem Freitag vor Ort über das Projekt informieren. Der Kreis Ahrweiler erhält im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, heute einen Förderbescheid des Landes. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), wird den Förderbescheid übergeben. 5:59 Uhr Guten Morgen, ihr Frühaufsteher! Ich freue mich, euch beim Start in den Tag begleiten zu dürfen! Ich bin Mark Kalbus und halte euch bis 10 Uhr über die wichtigsten Ereignisse aus Rheinland-Pfalz auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken unter rlp-newsticker@swr.de. Habt ihr Fotos vom Morgen, die ihr mit uns teilen wollt? Nur zu! Hier könnt ihr Bilder hochladen: Schickt uns eure Fotos 5:59 Uhr Heftige Unwetter sorgen für Schäden Dieser Morgen kann nicht anders starten als mit einem Blick auf den gestrigen Abend und die Nacht. Vor allem über den Norden von Rheinland-Pfalz sind Unwetter mit Starkregen gezogen und haben viele Straßen überschwemmt und Keller vollaufen lassen. Einige Orte hat es besonders getroffen - schon wieder, muss man sagen. Im Eifel-Ort Glaadt wurden 40 Häuser überflutet und auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden alte Wunden der Flutkatastrophe 2021 neu aufgerissen. Was in der Nacht los war, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Das einzige Gute ist: Offenbar wurde niemand verletzt. Wie hoch die Schäden sind, ist noch nicht absehbar.