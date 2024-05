per Mail teilen

Der 24-jährige Patrick Andres aus dem hessischen Ginsheim-Gustavsburg hat 2023 den Mainzer Halbmarathon gewonnen. In diesem Jahr startet er wieder - allerdings als Außenseiter.

Dass Patrick Andres überhaupt Sieger beim Mainzer Halbmarathon werden konnte, hat er auch dem Zufall zu verdanken. Denn eigentlich galt seine Leidenschaft dem Fußballspielen. Langstrecke ist er nur nebenbei gelaufen - aber auch damals schon ziemlich gut. Als sich vor zwei Jahren seine Fußballmannschaft auflöste, war der Weg für Andres frei zum Langstreckenläufer.

Ursprünglich wollte Patrick Andres seinen Titel verteidigen. Allerdings verlief die Vorbereitung zum Mainzer Halbmarathon nicht optimal. Denn noch vor wenigen Wochen wurde der 24-Jährige wegen eines eingewachsenen Nagels am Zeh operiert. Danach war an Training erstmal nicht zu denken.

100 Trainingskilometer pro Woche für Halbmarathon Mainz

Inzwischen dreht Patrick Andres zwar wieder seine Runden - immerhin 100 Trainingskilometer pro Woche. "Der Trainingsrückstand ist aber nicht aufzuholen", so Andres. Denn Patrick arbeitet 16 Stunden pro Woche bei einem Autozulieferer und studiert in Darmstadt Mechatronik: "Dadurch kann ich nicht zweimal am Tag laufen."

Die sind fünf Minuten schneller als ich.

Was die Siegchancen beim diesjährigen Halbmarathon zusätzlich schmälert, ist das starke Teilnehmerfeld. Unter den 6.000 Teilnehmenden sind nämlich auch einige Topläufer. "Da ist international was am Start, die sind fünf Minuten schneller als ich", sagt Vorjahressieger Andres. Damals lief er persönliche Bestzeit von 1:06:42 h.

Carbonschuhe für schnellere Laufzeit bei Halbmarathon

Patrick Andres versucht mit viel Trainingseifer und hochmoderner Ausstattung, die eine oder andere Sekunde gutzumachen. Unter anderem sollen Carbon-Schuhe helfen. Die sind teuer und "halten so 400 Kilometer, deshalb benutze ich sie nur bei Rennen und bei Tempoläufen". Würde Andres die Schuhe auch im Training tragen, dann müsste er nach einem Monat neue kaufen.

Neben der persönlichen Fitness und der Ausstattung hofft Patrick Andres am Sonntag noch auf zwei weitere Aspekte, die ihm als Lokalmatador einen Vorteil verschaffen könnten. Zum einen kennt er die Strecke: "Ich weiß, wo die besten Stellen sind, um Attacken zu starten", frohlockt der 24-Jährige.

Freunde zum Halbmarathon gebracht

Zum anderen hat er Beistand am Streckenrand. Seine Freundin und seine Eltern werden Patrick Andres lautstark anfeuern. Die Unterstützung durch seine Freunde bleibt dem 24-Jährigen allerdings weitgehend verwehrt. Im vergangenen Jahr trieben sie ihn noch zu Höchstleistungen. In diesem Jahr sei das anders: "Auch motiviert durch meinen Erfolg haben sie sich selbst zum Halbmarathon angemeldet", lacht Patrick Andres.

Ziel von Patrick Andres sind die World University Games 2025

Konkurrenz durch die eigenen Freunde muss der 1,94 Meter-Athlet wohl nicht befürchten. Zumal sein Fokus woanders liegt. Im nächsten Jahr finden in der Region Rhein-Ruhr die World University Games statt, so etwas wie die Olympischen Spiele für Studierende aus der ganzen Welt.

Andres muss sich über eine gute Laufzeit qualifizieren. "Wenn ich nächstes Jahr das Deutschland-Trikot tragen dürfte, das wäre mein größter Traum". Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Qualifikationszeit bei den letzten Spielen lag bei 1:10:00 h, also über der Bestzeit von Patrick Andres.