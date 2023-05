Gutenberg Marathon: Gewinner läuft 42 Kilometer in 2:17 Stunden

per Mail teilen

Es war der 21. Gutenberg Marathon in Mainz. 7.600 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet - Vladislav Pramau aus Belarus hat gewonnen.

Gestartet waren die Teilnehmenden am Sonntag um 9:30 Uhr bei besten Wetterbedingungen - trocken, windstill und angenehm milde Temperaturen. Genau 2 Stunden, 17 Minuten und 14 Sekunden später erreichte Vladislav Pramau aus Belarus das Ziel, also gegen 11:47 Uhr. Nach ihm kamen Patrick Ereng aus Kenia und Ivan Siuris aus Moldawien mit wenigen Minuten Abstand über die Ziellinie.

Eine Übersicht der Top 10 gibt es hier.

Schnellste Läuferin kommt aus Litauen

Vaida Žusinaite-Nekriošiene aus Litauen gewann in der Wertung der Frauen. Sie lief den Marathon in 2:40:28 Stunden. In einer Gesamtwertung hätte sie mit dieser Zeit den 6. Platz belegt. Circa 20 Minuten nach ihr kamen die beiden Deutschen Johanna Ehrenklamm (Mainz) und Clara Bormann ins Ziel.

900 Marathon-Läufer im Ziel

Insgesamt schafften 900 Läuferinnen und Läufer die Marathon-Distanz und kamen nach 42 Kilometern im Ziel an. Deutlich mehr liefen den Halbmarathon bis zum Ziel: 5.100 Teilnehmende.

14 Läufer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, 22 wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, berichtete die Stadt Mainz. In vielen Fällen sei es um Kreislaufschwächen gegangen. Daneben seien ausschließlich kleinere Verletzungen versorgt worden.

Rund 30.000 Zuschauer im Start- und Zielbereich

Die Polizei sprach am Sonntagnachmittag von rund 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich im Start- und Zielbereich des Gutenberg-Marathons aufgehalten hatten. Insgesamt schätzen die Beamten, haben circa 70.000 Menschen die Läuferinnen und Läufer angefeuert. Trotz dieser großen Anzahl von Zuschauern sei die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht absolut ruhig verlaufen.

Neue Streckenführung dieses Jahr

Bei der Strecke gab es Änderungen. Der Start war in diesem Jahr auf der Großen Bleiche und der Zieleinlauf auf dem Ernst-Ludwig-Platz. Grund dafür waren vor allem die Baustellen rund um das Mainzer Rathaus und die Rheingoldhalle. Auch der Streckenverlauf wurde angepasst und führte verstärkt durch die Mainzer Alt- und Neustadt.

Mehr als ein Marathon

Neben dem vollen Marathon über 42 Kilometer und dem Halbmarathon gab es auch wieder Staffel-Wettbewerbe. Insgesamt hatten sich rund 230 Vierer-Teams dafür gemeldet.

Außerdem fand auch der Schüler-Ekidenlauf, bestehend aus Fünfer-Teams beim Halbmarathon, statt. Hier starteten insgesamt rund 2.250 Jungen und Mädchen. Darüber hinaus wurden beim Gutenberg Marathon erneut die deutschen Hochschulmeisterschaften und der DB-Cup für Beschäftigte der Deutschen Bahn ausgetragen.