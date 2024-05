Der Gutenberg Halbmarathon in Mainz startet am Sonntag

per Mail teilen

Am Sonntag findet mit dem Gutenberg Halbmarathon das größte Mainzer Sportevent statt. Tausende werden durch die Stadt laufen. Hier gibt es alle Infos zum Lauf, zur Strecke und Sperrungen.

Sperrungen und Parken

Anmeldung

Neue Streckenführung

10 Kilometer statt Marathon

Top-Athleten

Schon am Samstag, den 4. Mai, wird die Große Bleiche zwischen Bauhofstraße und Peter-Altmeier-Allee gesperrt. Die Parkhäuser Rathaus, Römisches Theater und Rheinufer sind am Wochenende geöffnet - und wer mitläuft, zahlt dort keine Parkgebühr. Der Schlossparkplatz und das Parkhaus Deutschhausplatz können dagegen nicht genutzt werden.

Am Rennsonntag sind dann zwischen 7:30 Uhr und 14 Uhr viele Straßen in der Neustadt, der Altstadt und in Mombach für den Autoverkehr gesperrt. Auch die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ist zwischen 7:30 Uhr und 12 Uhr dicht. Für Rettungsfahrzeuge gibt es wieder Querungsstellen.

Der Lautsprecherwagen, der die Nachbarschaft auffordert, die Autos wegzufahren, wird bereits um 6 Uhr in der Mainzer Neustadt unterwegs sein, betont Udo Beck, der Leiter der Straßenverkehrsbehörde. Danach werde abgeschleppt.

Mehr als 6.000 Menschen haben sich für den Halbmarathon in Mainz angemeldet. Die Online-Anmeldung ist inzwischen geschlossen. Aber auch Kurzentschlossene können sich noch am Samstag im Kurfürstlichen Schloss nachmelden. Dort werden, wie im vergangenen Jahr, die Rennunterlagen ausgegeben.

Die Streckenführung des Halbmarathons ist fast identisch zum Vorjahr. Start und Ziel ist in der Innenstadt auf der Großen Bleiche am Kurfürstlichen Schloss.

So verläuft die Strecke des Mainzer Gutenberg Halbmarathons 2024. motion events

Die wichtigste Änderung gibt es in diesem Jahr gleich nach dem Start: Es geht erstmal geradeaus die Große Bleiche entlang. Im vergangenen Jahr führte die Strecke nach wenigen Metern direkt um eine Kurve - das bremste die Läuferinnen und Läufer aus. Diese Kurve wird es nicht mehr geben.

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr kein Rennen über die volle Marathon-Distanz mehr geben. Stattdessen soll der Halbmarathon in den Mittelpunkt rücken und aufgewertet werden. Wer sich (noch) keinen Halbmarathon zutraut, kann erstmals auch über zehn Kilometer an den Start gehen. "Die 10-Kilometer-Strecke ermöglicht es Breitensportlern, ihre ersten Wettkampferfahrungen auf einer kürzeren Strecke zu machen und sich dann vielleicht auf den Halbmarathon zu steigern", so Renndirektor Schindler.

Auch in diesem Jahr sei es wieder gelungen, internationale Top-Athleten für den Mainz-Marathon zu gewinnen, sagte der sportliche Leiter des Rennens, Philipp Kopp. Viele reisten aus Afrika an, inzwischen liefen aber auch Sportler aus Europa und Deutschland an der Spitze mit. Zum Beispiel Alina Reh, deren Halbmarathon-Bestzeit bei 68:42 Minuten liegt.

Bei den Männern wird die Startliste angeführt vom Kenianer Lawi Kosgei, dessen Bestzeit 61:21 Minuten beträgt. Renndirektor Jo Schindler sagte, er wolle Mainz zu einem "international beachteten Halbmarathon entwickeln" und in den kommenden Jahren noch mehr Menschen zur Teilnahme am Lauf begeistern und zum Anfeuern an die Strecke locken.