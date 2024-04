Der RLP-Newsticker am Morgen

7:59 Uhr 🚗 So ist die Lage auf den Straßen im Land Noch ein schneller Blick auf die Verkehrslage im Land. Staut es irgendwo? Wenn ihr euch gerade auf den Weg machen müsst, schaut vorsichtshalber nochmal hier nach: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:42 Uhr Der April in RLP war deutlich zu warm Mal winterlich kalt, mal sommerlich warm - Das Aprilwetter machte deutschlandweit in diesem Jahr seinem Ruf alle Ehre. Insgesamt war der April 2024 allerdings viel zu mild, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die durchschnittliche Temperatur in RLP von 10 Grad Celsius lag 2,2 Grad über dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990. Dabei schien die Sonne nicht häufiger als sonst: 147 Sonnenstunden entsprachen nahezu dem Mittelwert von 151 Stunden. Geregnet hat es mit rund 60 Litern pro Quadratmeter nicht wesentlich mehr als sonst. 57 Liter pro Quadratmeter sind im April in RLP üblich.

7:28 Uhr Raus aus dem Beutel - kleine Kängurus im Tierpark Rheinböllen Da wir es gerade vom 1. Mai und möglichen Ausflügen hatten - hier wäre ein Vorschlag. Im Tierpark Rheinböllen gibt es eine neue Känguru-Anlage. Und nicht nur das - es gibt auch Nachwuchs. Inzwischen schauen die kleinen Kerlchen auch schon mal neugierig aus Mamas Beutel und hüpfen ins Freie. Video herunterladen (48,7 MB | MP4)

7:15 Uhr Umfrage - was habt ihr vor am 1. Mai? Morgen ist Tag der Arbeit für die einen, Tag nach dem Tanz in den Mai für die anderen. Auf jeden Fall ist der 1. Mai gesetzlicher Feiertag. Zeit also für Unternehmungen. Was habt ihr so vor? Was macht ihr am 1. Mai? Ich schnappe mir die Familie für einen Spaziergang mit Picknick! Der Tag der Arbeit ist bei mir traditionell Demo-Tag! Wie der Tag schon sagt - am 1. Mai muss ich arbeiten. Feiertag mitten in der Woche - juhu. Ausschlafen und nichts tun. Abschicken

6:46 Uhr Überfall in Contwig - Geldautomaten aufgebrochen In Contwig in der Südwestpfalz läuft gerade ein Einsatz der Polizei. Offenbar haben mehrere Täter in der Sparkasse zwei Geldautomaten aufgebrochen. Vor dem Eintreffen der Beamten seien drei Personen geflüchtet, hieß es. Der Tatort ist abgeriegelt, die Wohnung einer fünfköpfigen Familie in dem Gebäude wurde evakuiert. Die Einsatzkräfte sind nicht sicher, ob die Täter Sprengstoff deponiert haben, das wird derzeit untersucht. An das Gebäude der Bank grenzen eine Drogerie und eine Kita - die bleiben geschlossen, bis es Entwarnung gibt. Die Kollegen im Studio Kaiserslautern sind dran und halten euch auf dem Laufenden. Contwig Gebäude evakuiert Geldautomaten in Contwig aufgebrochen - Täter auf der Flucht In der Nacht auf Dienstag wurden in einer Bankfiliale in Contwig zwei Geldautomaten aufgebrochen. Die Polizei ist derzeit vor Ort. Die Täter sind auf der Flucht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 30.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:21 Uhr Erster Landkreis gibt Bezahlkarte für Geflüchtete aus Lange wurde gestritten und diskutiert - über die Bezahlkarte für Geflüchtete. Zuletzt gab der Bundesrat grünes Licht, auch in Rheinland-Pfalz wurden bereits Vorbereitungen getroffen. Als erster Kreis im Land will heute der Rhein-Pfalz-Kreis die ersten Bezahlkarten für Geflüchtete ausgeben.

6:07 Uhr Tag der gewaltfreien Erziehung - was Gewalt mit Kindern macht Ihr kennt solche Sprüche bestimmt noch: "So ein kleiner Klaps hat noch keinem geschadet". Ohrfeigen zuhause, körperliche Züchtigungen in der Schule - so lange ist es noch gar nicht her, dass Gewalt in der Erziehung eher die Regel als die Ausnahme war. Seit dem Jahr 2000 haben Kinder in Deutschland das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Doch Gesetze sind das Eine, die Realität oft eine andere. Meine Kollegin Clara Holzhauser hat sich - am heutigen "Tag der gewaltfreien Erziehung" mit dem Thema beschäftigt. Rheinland-Pfalz Tag der gewaltfreien Erziehung "Die Kinder haben Gedanken, dass Papa Mama vielleicht umbringt" Kinder, die häusliche Gewalt erleben, leiden - der Tag der gewaltfreien Erziehung soll daran erinnern. Eine Erzieherin aus einem Frauenhaus erzählt, wie es diesen Kindern geht.

6:02 Uhr 🌦️ So wird das Wetter Puh, beim Tanz in den Mai brauchen wir heute mancherorts einen Schirm. Der Tag wird zwar relativ warm, aber das Wetter ist unbeständig. Es kann an Nachmittag auch mal gewittern. Auch in der Nacht zum Mittwoch sind Schauer möglich. Wie es am 1. Mai aussieht, hat uns gestern Abend SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke erzählt. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die Arbeitsmarktdaten für Rheinland-Pfalz für den April werden veröffentlicht. Der Rhein-Pfalz-Kreis gibt Flüchtlingsbezahlkarten aus. Der Landkreis war der erste in RLP, der sich für eine Bezahlkarte entschieden hatte. Die Einführung hatte sich aber um fast einen Monat verzögert. Jetzt werden die erste Karten ausgegeben. Landesweiter Startschuss für den digitalen Bauantrag in der Pilotkommune Trier. Mit dem digitalen Bauantrag wird ein Vorhaben der Landesregierung umgesetzt, um zentrale Bürgerdienste zu digitalisieren.