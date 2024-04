Der RLP-Newsticker am Morgen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:26 Uhr Quiz: Heute ist Welttanztag Fußball und Sport allgemein, ja, das ist eine Sprache, die fast weltweit funktioniert - unabhängig von eventuellen Verständigungshürden phonetischer Natur. Eine andere universelle Sprache ist die des Tanzens - und genau deswegen gibt es schon seit 1982 einen Welttanztag. Der ist heute, am 29. April, und soll an den französischen Tanzreformer Jean-Georges Noverre erinnern. Ein globaler Feiertag der Tanzkünste also. Doch es gibt Länder, da spielt das Tanzen eine ganz besondere Rolle. Und das führt zu unserem heutigen Ratespiel: Wo sind Tänzerinnen und Tänzer genauso angesehen wie Ärztinnen und Ärzte? USA Liechtenstein Kuba irrelevant: USA

irrelevant: Liechtenstein

richtige Antwort: Kuba Die gegebene Antwort ist

7:18 Uhr So läuft es auf den Straßen Zum Start in die neue Woche wollt ihr bestimmt erstmal wenig von Stress-auf-den-Straßen hören! Deswegen am besten erst einmal einen Blick in unseren Verkehrsservice werfen und dann die entspannteste Route zum Ziel nehmen 😁: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:02 Uhr Der beste Lehrer kommt aus Ludwigshafen Wer erinnert sich noch düster an die eigene Schulzeit? Was haben wir doch manchmal über die Lehrkräfte geflucht. Wer von euch Kinder hat, kennt das vermutlich heute noch. Klar, es gibt gute und weniger gute Lehrerinnen und Lehrer. Aber ganz ehrlich: ich wollte den Job nicht machen. Mag auch daran liegen, dass ich selbst ein Lehrerkind bin... In Ludwigshafen gibt es einen Lehrer, der seinen Job offenbar gerne und extrem gut macht. Finden jedenfalls seine Schülerinnen und Schüler. Und haben ihn für einen Preis vorgeschlagen, ohne dass er es wusste. Die ganze Geschichte haben die Kollegen im Studio Ludwigshafen. Ludwigshafen Hohe Auszeichnung für Günther Schön Bester deutscher Lehrer unterrichtet in Ludwigshafen Jubel im Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen: Günther Schön (46) zählt zu den besten zehn Lehrern Deutschlands. In Berlin wurde ihm der "Deutsche Lehrkräftepreis" verliehen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:03 Uhr So wird das Wetter zum Wochenbeginn Warm und unbeständig, so soll es am Montag werden. Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz werden auf maximal 22 Grad steigen. Wie es im Verlauf der nächsten Tage aussehen wird, weiß SWR-Wetterexperte Donald Bäcker: Video herunterladen (23,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Landau beginnt um 9 Uhr ein Prozess gegen zwei Angeklagte wegen des Vorwurfs der Tötung durch Unterlassen und Freiheitsberaubung. Den 73- und 48-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, ihre psychisch und körperlich schwer kranke Tochter zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 nicht ausreichend versorgt zu haben, sodass sie schließlich an Entkräftung und ihren Erkrankungen gestorben sein soll. Eine neue Gas-Pipeline soll durch den Pfälzerwald von Mittelbrunn bei Landstuhl bis Klingenmünster verlegt werden. Seit November wird hier gearbeitet. Heute findet vor Ort eine Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) statt. Die Queichwiesenbewässerung an der Queich in der Pfalz existiert bereits seit dem Mittelalter. Sie war im Dezember 2023 als Teil eines internationalen Antrags zu traditioneller Wiesenbewässerung in Europa durch die Unesco als Immaterielles Kulturerbe anerkannt worden. Heute um 16 Uhr wird in Ottersheim bei Landau die Urkunde dafür übergeben.