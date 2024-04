Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:52 Uhr Kita in Asbach bleibt nach Feuer geschlossen Nach dem Brand einer Kindertagesstätte in Asbach im Kreis Neuwied gestern Nachmittag bleibt die Kita heute und morgen noch geschlossen. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Gestern war in einem Lagerraum im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die acht Kinder und sieben Betreuer konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, eine Betreuerin wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausgebrochen ist und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Sendung am Do. , 25.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:39 Uhr Die BASF startet mit weniger Umsatz und Gewinn ins Jahr 2024 Bilanz in Ludwigshafen: Die BASF hat heute Morgen ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres 2024 vorgelegt. Umsatz und Gewinn sind im Vergleich zum Vorjahr in den ersten drei Monaten erneut gesunken, nämlich nach Steuern um zwölf Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2023. Der Gewinn nach Steuern lag bei 1,4 Milliarden. Selbst in Asien ging der Umsatz zurück, genauso wie in Deutschland. Die BASF selbst spricht aber trotz des Rückgangs von einem soliden Jahresauftakt. Sendung am Do. , 25.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:27 Uhr 🌳 Quiz zum Tag des Baums Wusstet ihr's? Heute ist Tag des Baums! Weltweit gibt es zehntausende verschiedene Baumarten. Die häufigsten in Deutschland sind Fichten, Kiefern und Buchen. Seid ihr bereit euer Baum- und Wald-Wissen zu testen? Wie viel Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz sind mit Wald bedeckt? 25 Prozent Über 42 Prozent Etwas weniger als 60 Prozent irrelevant: 25 Prozent

richtige Antwort: Über 42 Prozent

irrelevant: Etwas weniger als 60 Prozent Die gegebene Antwort ist In Rheinland-Pfalz gibt es 840.000 Hektar Wald - das macht über 42 Prozent der Fläche des Landes aus. Insgesamt sind 50 Baumarten hier heimisch. (Quelle: Landesforsten RLP)

6:47 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich heute mit der Frage, ob der Deutschen Fußball Liga (DFL) Polizeikosten für Hochrisikospiele in Rechnung gestellt werden dürfen. Mit einer Verfassungsbeschwerde richtet sich die DFL gegen eine Regelung aus Bremen, nach der die Stadt bei bestimmten Großveranstaltungen von den Veranstaltern Gebühren für größeren Polizeiaufwand erheben kann. Aus Sicht der DFL ist die Regelung verfassungswidrig. Genießt der frühere US-Präsident Donald Trump Schutz vor Strafverfolgung für seine Handlungen im Amt? Mit dieser Frage befasst sich heute das Oberste Gericht der USA. Bei der Anhörung hören die Richterinnen und Richter des Supreme Court die Argumente beider Seiten. Mit einem Urteil wird erst in einigen Wochen gerechnet. Von der Klärung der Frage hängt ab, ob und wann der Prozess gegen Trump wegen versuchten Wahlbetrugs starten kann. In Venedig müssen Touristen heute erstmals Eintritt bezahlen. Die italienische Lagunenstadt verlangt von allen Tagesgästen in einer Versuchsphase zwischen 8:30 Uhr und 16 Uhr fünf Euro. Der Test läuft zunächst bis zum 5. Mai und dann praktisch an allen Wochenenden bis Mitte Juli - insgesamt an 29 Tagen in diesem Jahr. Bis zum Jahresende soll dann entschieden werden, ob daraus eine Regelung auf Dauer wird. Der Massentourismus macht Venedig schon seit Jahrzehnten zu schaffen. An vielen Tagen ist in den engen Gassen kaum noch ein Durchkommen möglich.

6:39 Uhr LKW verliert Ladung der besonderen Art Was wurde hier verloren? Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Ein Bild, das wir nicht alle Tage haben: Rosa Einfärbungen auf der A61 am Kreuz Ludwigshafen. Ein Lkw hatte gestern einen Teil seiner Ladung verloren. Was da durch die Ladeluke gefallen ist, erfahrt ist bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf Instagram: Oder auch beim Studio Ludwigshafen.

6:26 Uhr 🌦️ So wird das Wetter heute in RLP Der April macht was er will: Ja, der Spruch ist alt - aber ich finde momentan passt er sehr gut. Auch heute bleibt es vergleichsweise kühl in Rheinland-Pfalz: Mehr als sieben bis elf Grad sind nicht drin, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern vorhergesagt hat. Dazu gibt es einen Sonnen-Wolken-Mix, im Westerwald fällt mitunter Regen. Deutlich wärmer soll es dann ab morgen werden. Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:06 Uhr 🚗 So sieht es auf den Straßen aus Muss ich eher aus dem Haus, weil es schon Staus gibt? Ein Blick in unseren Verkehrsservice - und ihr könnt besser planen.

Eine Infomation dazu vorneweg: Seit ungefähr acht Stunden ist die A60 zwischen zwischen Bleialf und Winterspelt nach einem tödlichen Unfall voll gesperrt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz: In Frankenthal beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen Mann aus Ludwigshafen. Er soll versucht haben, seine Lebensgefährtin umzubringen. Laut Anklage hat er ihr während einer Autofahrt mehrfach ins Gesicht geschlagen, ihr Haare ausgerissen und soll dann mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde in ein anderes Fahrzeug gerast sein. Alle Beteiligten überlebten. Bei der BASF in Ludwigshafen wird es heute noch mal spannend: Es ist das letzte Aktionärstreffen des Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller. Nach Ablauf der Hauptversammlung übernimmt Markus Kamieth das Amt. Welche Erwartungen haben die Aktionäre an den neuen Vorstandschef? Greift der Sparkurs des Managements? Fragen, die nicht nur Insider interessieren dürften. Ohne Arzneimittel kommt kein Krankenhaus aus. Die Universitätsmedizin Mainz stellt heute zwei Vollautomaten vor, mit denen eine robotergestützte Zubereitung von Arzneimitteln möglich ist. Konkret handelt es sich um ein Gerät, das automatisch Spritzen aufziehen kann, etwa für die Herstellung von Notfallmedikamenten. Das andere Gerät kann Infusionen herstellen, insbesondere für Intensiv-Patienten.