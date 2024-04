Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:16 Uhr Achtung: Tigermücke breitet sich aus! Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter wieder wärmer, mehr Leute gehen raus. Das freut auch "neue" kleine Stechmücken im Südwesten.

9:01 Uhr Zwei Veranstaltungstipps fürs Wochenende Am Wochenende noch nichts vor? Dann habe ich hier noch zwei Tipps für euch: Kultursommer 2024

Die Eröffnung des Kultursommers findet morgen und übermorgen (27. und 28. April) statt: An beiden Tagen ist nach Angaben der Stadt Koblenz ein kostenloses Kulturprogamm auf der Festung Ehrenbreitstein geplant. Am Samstag ist außerdem der Eintritt zur Festung ab 16 Uhr frei. Das Motto für den Kultursommer lautet in diesem Jahr "Kompass Europa: Sterne des Südens". SWR3 Comedy Festival

Das SWR3 Comedy Festival macht Bad Dürkheim ein letztes Mal unsicher: In der ganzen Stadt gibt es Veranstaltungen und kostenloses Programm. Und das eine oder andere Schobbe-Glas ist bestimmt auch dabei. Das war die Eröffnung des Festivals 2023. SWR3 Niko Neithardt

8:35 Uhr Was ist am 26. April passiert? Habt ihr schon einmal mitgezählt? Heute ist der 117. Tag des Jahres 2024. Damit ihr noch mehr angeben könnt: Hier ein paar Fakten! 1564

William Shakespeare wird in Stratford-upon-Avon (Grafschaft Warwickshire, in der Nähe von Birmingham) in einem Zeitraum vor diesem Tag geboren. Der 26. April gilt als Geburtsdatum, ist aber eigentlich nur das überlieferte Taufdatum. 1965

Die Burg Elz in der Eifel bekommt eine besondere Aufmerksamkeit. Sie ist auf dem 500 Mark Schein zu sehen, der erstmals von der Bundesbank herausgegeben wird. 1994

Die ersten freien Wahlen in Südafrika seit dem Ende des Apardheid-Regimes finden statt.

8:11 Uhr 🧴 Mainz: Roboter mischen Medikamente an An der Mainzer Unimedizin werden Medikamente künftig mit speziellen Apothekenrobotern zusammengemischt. Die Unimedizin hat dafür für zwei Maschinen 700.000 Euro investiert. Die beiden Geräte sollen nach Angaben der Klinik Infusionsarzneimittel und Notfallmedikamente herstellen, die auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten sind. Laut dem Vorstand der Unimedizin können die Roboter die Mitarbeitenden auf den Stationen entlasten und gleichzeitig die Medikamente für die Patienten sicherer machen. Sendung am Fr. , 26.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Vor 38 Jahren: Nuklearkatastrophe von Tschernobyl Am 26. April 1986 sollte ein planmäßiger Test im Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl durchgeführt werden. Das Ziel war, zu überprüfen, ob die Notkühlung auch bei Stromausfall funktioniert. Der Verlauf des Tests ist bekannt. Eine (zugegeben lange) Dokumentation widmet sich dem Tag und den Folgen. Hier findet ihr sie verlinkt. Kapitel auswählen Der Unfall (00:00 min) Die Lage in der Stadt Pripjat (01:59 min) Löscharbeiten und Strahlenkrankheit (06:02 min) Gefahr einer weiteren Explosion (09:14 min) 10.000 Bergleute im Einsatz (12:50 min) Hunderttausende Liquidatoren bekämpfen die Radioaktivität (15:59 min) Dekontaminierung des Daches durch "Bioroboter" (20:02 min) Die gesundheitlichen Folgen (24:38 min) Die Risiken der Kernkraft (27:09 min)

7:26 Uhr ICE-Strecke Frankfurt-Köln im Sommer einen Monat lang gesperrt Die wichtige ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt wird ab Mitte Juli einen Monat lang gesperrt, das hat die Bahn mitgeteilt. Die Vollsperrung der rund 180 Kilometer langen Strecke fällt genau in die rheinland-pfälzischen Sommerferien. Bahnreisende müssten sich auf Umleitungen, Verspätungen und auch Zugausfälle einstellen. Normalerweise brauchen ein ICE auf der Schnellfahrtstrecke etwa 50 Minuten, über die Umleitungsstrecke auf der linken Rheinseite werden Reisende voraussichtlich dreimal so lang zwischen Köln und dem Flughafen Frankfurt unterwegs sein. Sendung am Fr. , 26.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:13 Uhr Landau: 35-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht Ein 35-jähriger Mann steht heute ab 9 Uhr unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Landau. Nachdem seine Ex- Freundin sich von ihm getrennt hatte, soll er sie laut Anklage zuerst mehrfach geschlagen, bespuckt und bedroht haben. Bei einem weiteren Treffen in Bornheim bei Landau habe er wütend den Kopf der Frau gepackt und versucht, ihr das Genick zu brechen. Als die Frau auf dem Boden lag habe er ihren Kopf dann noch auf die Fliesen geschlagen. Schließlich konnten Helfer den Mann von seinem Opfer losreißen. Sendung am Fr. , 26.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:58 Uhr Polizeieinsätze für Fußballspiele - was kostet das? Laut Zahlen der rheinland-pfälzischen Landesregierung lag in der Saison 2022/23 die Rechnung für alle Spiele der 1. und 2. Liga, der Regionalliga, der Oberliga, bei Pokalpartien, einer Relegationsbegegnung und einem Länderspiel bei rund 4,6 Millionen Euro. Die Hälfte entfiel dabei auf Spiele des 1. FC Kaiserslautern. Auf Instagram haben wir euch dazu die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

6:48 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute soll im Bundestag das neue Klimaschutzgesetz verabschiedet werden. Das stand auf der Kippe: Das Bundesverfassungsgericht wies erst am Donnerstagabend den Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann ab, der die Abstimmung im Bundestag verhindern wollte. Die Vorfreude auf Olympia im Sommer steigt: In Athen wird heute das olympische Feuer an die Organisatoren der Sommerspiele von Paris übergeben. Nach Entzünden der Flamme am 16. April auf dem Heiligen Hain von Olympia wurde das Feuer zehn Tage lang durch Griechenland getragen. Der Staatenbund Commonwealth, ursprünglich ein Zusammenschluss ehemaliger britischer Kolonien, wird heute 75 Jahre alt. An der Spitze des Commonwealth steht der englische König Charles III., im Bündnis sind 56 Mitgliedsstaaten.

6:16 Uhr Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Mainz Die Vorbereitungen für die Entschärfung der Fliegerbombe im Bereich um den Fundort am Mainzer Europakreisel laufen planmäßig an, das hat die Stadt Mainz bekannt gegeben. Die Entschärfung ist für 12 Uhr geplant, ab 10 Uhr müssen alle Anwesenden den Gefahrenbereich verlassen haben. Hier die Übersicht über das Sperrgebiet: Der rund 500 Kilogramm schwere amerikanische Blindgänger war am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten in der Nähe des Europakreisels in Mainz gefunden worden. Wie lange die Entschärfung dauern wird, ist unklar. Nach Angaben der Feuerwehr verfügt die Bombe über zwei intakte Aufschlagzünder, die entschärft werden müssen.

6:10 Uhr 🌤️ So wird das Wetter in RLP Der April macht zwar immer noch, was er will, doch mit Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad wird es bereits merklich wärmer. Alle Infos zur Wetterlage (auch fürs Wochenende) hat Donald Bäcker gestern Abend zusammengefasst. Video herunterladen (27,1 MB | MP4)

6:06 Uhr 🚗 Der Blick auf die Straßen von RLP Wie sieht es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz aus? Vorab kann ich euch hier die Info geben, dass es rund um den Mainzer Uni-Campus ab spätestens 10 Uhr zu Sperrungen kommen wird. 3.500 Anwohnende müssen für die Bombenentschärfung den Gefahrenbereich verlassen. 750 Meter um den Fundort darf sich niemand mehr befinden. Für externe Verkehrsteilnehmende ist vor allem die Sperrung der Saarstraße (L419) rund um den Europakreisel eine Einschränkung.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Bei Bauarbeiten ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des Europakreisels in Mainz eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 500 Kilogramm schwere amerikanische Blindgänger soll der Feuerwehr zufolge heute entschärft werden. Im Evakuierungsradius liegen unter anderem Teile des Universitätscampus, die Fachhochschule, ein Altenheim, ein Studierendenwohnheim sowie Gewerbegebiete. Es war Anfang September vergangenen Jahres, als es zu einem Nachbarschaftsstreit in Trier-Feyen kam, der für eine 57-jährige Frau tödlich endete. Heute ist am Landgericht Trier der letzte Prozesstag, beschuldigt wird der 25-jährige Nachbar des Opfers. In Mainz startet heute die 82. Landesschülerkonferenz. Sie geht bis Sonntag. Das Motto des Treffens lautet "In unseren Geschichtsbüchern ist kein Platz für Wiederholung!". Zentrale Themen sollen Rechtsextremismus und Diskriminierung sein. Eingeladen hat die Landesschülervertretung RLP.